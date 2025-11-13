بعيدًا عن توليد الصور الاحترافية.. 5 استخدامات مبتكرة لروبوت Gemini

انتشر آخرًا استخدام روبوت Gemini من جوجل بنحو كبير بسبب قدرته على إنتاج صور احترافية، فبعد أن أطلقت جوجل نموذج Nano Banana الذي يمتاز بقدرته على توليد صور بتفاصيل دقيقة وجودة عالية جدًا، ازدادت شعبية روبوت Gemini كثيرًا، وأصبح الكثير من الأشخاص من مختلف الفئات يستخدمونه لإنتاج صور شخصية احترافية بأوضاع مختلفة، كما أن قدرة النموذج على فهم جميع التفاصيل المضمنة في المطالبات كان لها دور كبير في زيادة شعبيته.

لكن هل تتوقف إمكانيات Gemini على توليد الصور الاحترافية؟ بالطبع لا، فهذا الروبوت يتمتع بإمكانات تتجاوز ذلك بكثير. فهو يُعد أداة مبتكرة لتعزيز الإنتاجية داخل منظومة تطبيقات جوجل، مثل: (درايف) Drive، و(جيميل) Gmail، و(المستندات) Docs، ويمكن استخدامه بطرق مختلفة لتسهيل أداء المهام اليومية وتحسين كفاءة العمل.

وفيما يلي سنذكر خمسة استخدامات مبتكرة لروبوت Gemini تتجاوز حدود توليد النصوص والصور الاحترافية.

1- البحث الذكي داخل الملفات المخزنة في جوجل درايف

يمكن لروبوت Gemini البحث في الملفات المخزنة في حساب جوجل درايف (Google Drive) دون الحاجة إلى تذكّر أسماء الملفات أو المجلدات؛ إذ يمكن للمستخدم وصف محتوى الملف المطلوب دون ذكر اسمه. على سبيل المثال: “اعثر على ملف PDF في جوجل درايف يحتوي على أسعار الوصلات الكهربائية”.

سيعرض Gemini بعد ذلك قائمة بالملفات ذات الصلة، وذلك بفضل قدرته على فهم السياق والمحتوى الداخلي للملفات وليس النصوص فقط.

2- تسهيل التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني

إن تكامل Gemini مع خدمة البريد الإلكتروني من جوجل (Gmail) يُسهل الوصول إلى المعلومات داخل رسائل البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى البحث اليدوي؛ إذ يمكن للمستخدم طرح أسئلة مثل: “متى تنتهي صلاحية ضمان الجهاز؟” أو “أظهر آخر رسالة من مزود الإنترنت التي تتعلق بتغيير خطة الاشتراك”.

يحلل Gemini الرسائل في البريد الإلكتروني ويظهر الرسائل المطلوبة مع ملخص موجز للمحتوى. كما يمكنه تلخيص سلاسل الرسائل الطويلة، مثل: مراسلات المشاريع أو الاجتماعات، في نقاط واضحة وسهلة القراءة؛ مما يقلل الوقت اللازم للمتابعة ويزيد الإنتاجية.

3- تلخيص مقاطع الفيديو من يوتيوب دون مشاهدتها

يمكن لروبوت Gemini تلخيص محتوى مقطع فيديو منشور في يوتيوب من خلال إدخال الرابط الخاص به فقط، ويقدم النقاط الرئيسية الخاصة بموضوع الفيديو دون الحاجة إلى مشاهدته بالكامل.

وتُعدّ هذه المزية مفيدة في مجالات البحث أو عند مقارنة عدة مقاطع فيديو تتحدث عن موضوع واحد؛ إذ يمكن الاطلاع على الملخصات بسرعة لتحديد أكثر المقاطع أهمية.

4- تسهيل تتبع المهام

يمكن للمستخدم أن يطلب من روبوت Gemini عرض جدول أعماله الأسبوعي عبر كتابة مطالبة مثل: ما جدول أعمالي هذا الأسبوع؟

سيجمع الروبوت جميع المواعيد والأحداث الخاصة بالمستخدم المضافة إلى تطبيق التقويم (Google Calendar)، ويعرضها بنحو منظم. كما يمكنه تتبع المهام السابقة، مثل التحقق من إرسال الفواتير أو متابعة مشاريع معينة عبر البريد الإلكتروني.

5- المساعدة في الكتابة والتحرير داخل مستندات جوجل

يعمل Gemini بفعالية داخل مستندات جوجل (Google Docs)، ويمكن الاستفادة من قدراته لتحسين جودة النصوص وتنظيمها. إذ يمكنه تلخيص المسودات، وتحويل الملاحظات العشوائية إلى نصوص منظمة، واستخراج المهام من المستندات والمواعيد النهائية لإنجازها. كما يستطيع إعادة تنسيق النصوص إلى جداول أو قوائم؛ مما يوفّر الكثير من الوقت.

هل يمكن لجميع مستخدمي Gemini الاستفادة من هذه القدرات؟

نعم، يمكن لجميع مستخدمي Gemini الاستفادة من هذه القدرات، لكن ليتمكن الروبوت من الوصول إلى مستنداتك ورسائل البريد الإلكتروني، سيطلب منك الإذن بالوصول إلى حسابك في خدمة جوجل Workspace.