إطلاق منصة “MOFA SY”.. خطوة إستراتيجية لرقمنة الخدمات القنصلية السورية

يذكر أن التحول نحو الخدمات القنصلية الرقمية أصبح سمة أساسية للدبلوماسية الحديثة على مستوى العالم، إذ سبقت العديد من الدول العربية والأجنبية في هذا المجال، مما أسهم في تخفيف الضغط على البعثات الدبلوماسية ورفع مستوى رضا المواطنين.

ويعد هذا الإطلاق خطوة عملية لسد الفجوة الرقمية وتقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة للجالية السورية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، والتي طالما شكلت حلقة وصل حيوية بين سوريَة ومحيطها الدولي.

وفي ردود الأفعال على تدوينة وزير الخارجية، قال بعض المتابعين إنهم دخلوا إلى التطبيق، لافتين إلى أنهم واجهوا بعض الصعوبات في البداية قبل أن يتمكنوا من تقديم الطلبات الخاصة بهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد تقديرات رسمية لأعداد المغتربين السوريين في أنحاء العالم، ولكن وزارة السياحة في عهد النظام السابق كانت قد قدرت عددهم بنحو 20 مليون شخص في العام 2021.

ونقلت وسائل إعلامية محلية عن مدير إدارة التسويق والإعلام السياحي في الوزارة آنذاك، بسام بارسيك، أن عدد المغتربين السوريين أُقر استنادًا إلى تقديرات منظمة السياحة العالمية.

ولم يتطرق بارسيك وقتها إلى المدة الزمنية التي شهدت هجرة 20 مليون سوري، كما أنه لم يتحدث عن كون الأرقام تشمل السوريين الذي غادروا سورية بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام 2011، وعددهم 5.6 ملايين سوري، وفق إحصائيات الأمم المتحدة.

التحول الرقمي كمسار لإعادة بناء الثقة:

من المتوقع أن تسهم منصة (MOFA SY) في رفع كفاءة الخدمات القنصلية وتقليل الضغط على السفارات والقنصليات، إضافةً إلى تعزيز ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية الرقمية. كما تمثّل المنصة نافذة لتجميع البيانات وتحليلها بما يخدم تحسين الخدمات المستقبلية ورفع مستوى الأمان الرقمي في المعاملات الرسمية.

علاوة على ذلك؛ يتجاوز تأثير منصة (MOFA SY) الإطار الخدمي إلى أبعاد أعمق تتصل ببناء الثقة بين المواطن والدولة، وبتكريس مفهوم الحكومة الرقمية كأداة للتواصل والشفافية. ففي عالم تتسارع فيه التحولات التقنية، يُنظر إلى هذا الإطلاق كجزء من إعادة بناء المؤسسات السورية على أسس رقمية حديثة، مما يفتح الباب أمام مشاريع مشابهة في قطاعات أخرى مثل الداخلية، والتعليم، والخدمات العامة.