إطلاق منصة “MOFA SY”.. خطوة إستراتيجية لرقمنة الخدمات القنصلية السورية
في خطوة تُعدّ من أبرز مؤشرات التحول الرقمي الحكومي في سوريَة، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين رسميًا إطلاق منصتها الرقمية الجديدة (MOFA SY)، في إطار توجه أوسع نحو رقمنة الخدمات القنصلية وتحسين تجربة المواطنين والمغتربين السوريين حول العالم.
وقد أوضح معالي أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين السوري، في تدوينة عبر منصة إكس أن منصة (MOFA SY) الرقمية قد أضحت متاحة في جميع بعثات الوزارة حول العالم وعلى متجري Google Play، و App Store.
ويأتي هذا الإطلاق ضمن مساعي الوزارة نحو تحقيق الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات للمواطنين والمغتربين. وتهدف منصة (MOFA SY) إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات القنصلية دون تعقيدات، وتقليل وقت الانتظار والاعتماد على التعاملات الورقية أو الزيارات المتكررة للبعثات.
في إطار مساعينا نحو التحوّل الرقمي الشامل، أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين منصتها الرقمية الجديدة MOFA SY المتاحة في جميع بعثاتنا حول العالم وعلى Google Play وApp Store، لنقدّم خدماتنا للمواطنين والمغتربين بشفافية وعدالة. pic.twitter.com/ogxps6p8lQ
— أسعد حسن الشيباني (@AsaadHShaibani) November 12, 2025
ومع أن الإعلان الرسمي في تدونية الوزير الشيباني لم يُفصّل جميع الخدمات رقميًا، فإن التقارير الحكومية والموقع الإلكتروني للوزارة تشير إلى أن المنصة تقدم على الأقل بعض الخدمات التالية: حجز المواعيد السابقة، طلب استخراج جواز سفر جديد أو بدلًا عن المنتهية مدته أو الضائع، كما يمكن استخراج بيان عائلي وشهادة إخراج قيد.