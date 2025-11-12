نحو بنية تحتية ذكية.. مباحثات سورية يابانية لتعزيز الاتصالات والابتكار الرقمي

شهدت العاصمة دمشق، مباحثات رسمية بين وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية والجانب الياباني، دارت حول سبل تطوير التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز بيئة الابتكار الرقمي بما يسهم في دعم التحول الرقمي في سوريَة وفتح آفاق جديدة للشركات التقنية.

وخلال اللقاء الذي جمع معالي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبد السلام هيكل، مع القائم بأعمال السفارة اليابانية والمنسق الخاص بسوريَة، أكيهيرو تسوجي، استعرضا المشاريع الجارية لتحديث البنية التحتية لشبكات الاتصالات وتحسين جودة خدمات الإنترنت. وأكد الوزير هيكل أن قطاع الاتصالات يمثل أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية.

وأشار معالي الوزير إلى أن الحكومة السورية تنفذ حاليًا مجموعة من المشاريع الوطنية التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتوسيع الخدمات الإلكترونية على المستوى المحلي والإقليمي.

كما شدّد الوزير على أهمية بناء شراكات دولية فاعلة تسهم في نقل المعرفة والخبرة التقنية، لافتًا إلى أن تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التكنولوجيا يشكل عاملًا محوريًا لجذب الاستثمارات وتمكين الشركات الناشئة من النمو والمنافسة.

مرحلة مهمة:

من جانبه، أعرب الدبلوماسي الياباني، أكيهيرو تسوجي، عن استعداد بلاده للمساهمة في جهود تطوير قطاع الاتصالات السوري، من خلال التعاون مع الشركات اليابانية المتخصصة في التقنيات الحديثة والبنى الرقمية المتقدمة.

سورية واليابان تتفقان على شراكة لتعزيز الاتصالات ودعم الابتكار الرقمي في 2025. للمزيد : https://t.co/7Y7Z7nxgXj#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_الاتصالات_وتقانة_المعلومات pic.twitter.com/gmGJ1TR9Ve — وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية (@moctsyria) November 11, 2025

وأوضح أن العام 2025 يشكّل مرحلة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، مع تركيز الجانبين على بناء شراكة تنموية تدعم الاستقرار الاقتصادي والتحول الرقمي وتعزّز فرص الابتكار المشترك.

وشملت المباحثات أيضًا مناقشة إمكانات التعاون في مجالات الخدمات المصرفية الرقمية وتطوير الإطار التشريعي الناظم لها، بجانب القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية المعاملات المالية الإلكترونية.

التحول الرقمي كجسر للتنمية والاستثمار:

لقد اتفق الطرفان أيضًا على أهمية تبادل الخبرات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة والمبدعين الشباب من الدخول إلى سوق التكنولوجيا الرقمية.

لذلك يُتوقع أن يثمر هذا التعاون برامج مشتركة تركز على بناء بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار التقني في سوريَة، مع توفير الدعم للكوادر الوطنية في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة. كما يشكّل هذا التعاون خطوة مهمة نحو إعادة تموضع سوريَة على خريطة التحول الرقمي الإقليمي، مستفيدةً من التجربة اليابانية الرائدة في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق لوضع برامج عملية مشتركة تدعم التحول الرقمي وتوفّر بيئة تشريعية آمنة وجاذبة للاستثمار في قطاع الاتصالات والتقنية، بما يفتح المجال أمام تعاون أوسع بين المؤسسات السورية واليابانية في المرحلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات وتقانة والمعلومات قد عمدت إلى توقيع العديد من الاتفاقيات مع جهات إقليمية ودولية لتعزيز التحول الرقمي في سوريَة، بما يخدم خطط الحكومة الإستراتيجية في إعادة الإعمار بعد حرب دامت نحو 14 عامًا، وأدت إلى دمار كبير في البنية التحتية وتخلّفٍ هائل عن مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية العالمية.