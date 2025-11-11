OpenAI تطرق أبواب المستشفيات.. محاولة جديدة لتطوير الرعاية الصحية

تستعد شركة OpenAI لخوض أحد أكثر مجالات التكنولوجيا تعقيدًا وتنافسًا، وهو قطاع الرعاية الصحية، في خطوة يصفها مراقبون بأنها قد تعيد تشكيل رهان شركات التقنية الكبرى في مجال الصحة الرقمية.

ووفقًا لما نقله موقع “بزنس إنسايدر” الإخباري عن مصادر مطلعة، فإن OpenAI تدرس تطوير أدوات صحية استهلاكية، تتراوح بين مساعد صحي شخصي ومنصة لجمع بيانات المرضى وتوحيدها.

ويُعد هذا التحرك انتقالًا واضحًا للشركة من بناء بنى تحتية للذكاء الاصطناعي إلى تطوير تطبيقات متخصصة في قطاعات محددة، أبرزها الطب والتسويق والقانون.

ورفضت الشركة التعليق رسميًا، لكن تحركاتها الأخيرة تكشف طموحات كبيرة في هذا المجال، إذ عيّنت في يونيو نيت غروس، الشريك المؤسس لشركة Doximity للحلول الصحية، لقيادة إستراتيجيتها الصحية، ثم استقدمت آشلي ألكسندر من إنستاجرام لتولي منصب نائب الرئيس لمنتجات الصحة.

وكانت الشركة قد أشارت سابقًا أن ChatGPT يستقبل نحو 800 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، كثير منهم يطرحون أسئلة طبية، وهو ما يشير إلى تحول واضح في سلوك المستخدمين الذين اعتادوا سابقًا اللجوء إلى جوجل للبحث عن معلوماتهم الصحية.

إحياء حلم السجل الصحي الموحد

يرى مستثمرون أن OpenAI تمتلك فرصة فريدة لمعالجة مشكلة استعصت على الشركات الكُبرى لسنوات، وهي إنشاء السجل الصحي الشخصي الذي يجمع بيانات المريض من مختلف الجهات الطبية في مكان واحد يخضع لملكيته الشخصية.

وقد فشلت محاولات سابقة من شركات مثل مايكروسوفت وجوجل وآبل لبناء سجلات صحية موحدة بسبب التعقيدات التقنية والتنظيمية؛ فقد أغلقت مايكروسوفت خدمة “HealthVault” عام 2019، في حين أوقفت جوجل مشروعها المشابه عام 2012 بسبب انتقادات تتعلق بالخصوصية.

وحتى الآن، لا تشجع OpenAI المستخدمين على رفع بياناتهم الطبية إلى ChatGPT، لكنها تبحث عن نموذج شبيه بخدمة آبل Apple HealthKit، الذي يجمع بيانات اللياقة والصحة من تطبيقات وأجهزة خارجية في مكان واحد.

وبالتوازي مع طموحاتها في الصحة الاستهلاكية، تعمل OpenAI على تطوير حلول موجهة للقطاع الطبي المهني. فهي تتعاون مع شركات الأدوية الكبرى مثل Eli Lilly وسانوفي في أبحاث اكتشاف الأدوية، وتشارك مع مؤسسات مثل Penda Health لتطوير أدوات دعم القرار السريري بالذكاء الاصطناعي.

ومنذ إطلاق نموذج GPT-5 في أغسطس الماضي، أكد الرئيس التنفيذي سام ألتمان أن الصحة تُعد من أبرز استخدامات ChatGPT، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن “يساعد المستخدمين في فهم حالتهم الصحية واتخاذ قرارات واعية في رحلتهم العلاجية”.