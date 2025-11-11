“iPhone Pocket”.. حافظة جديدة مثيرة للجدل من آبل لحمل هواتف آيفون

كشفت آبل عن إكسسوار جديد يحمل اسم “iPhone Pocket”، ويوصف بأنه حافظة فاخرة للهاتف يمكن ارتداؤها أو تعليقها كحقيبة صغيرة.

وتطرح الشركة الحافظة الجديدة بتصميم أنيق نتيجة تعاون مع دار الأزياء اليابانية “إيسي مياكي”، لكن سعرها المرتفع الذي يتراوح بين 150 و 230 دولارًا أثار موجة انتقادات واسعة، وعُدّ مثالًا جديدًا على ميل آبل إلى تسويق منتجات بسيطة تحت شعارات الفخامة.

وتتميز حافظة “iPhone Pocket” بتصميم يجمع بين الطابع العصري واللمسة الفاخرة، مع إمكانية ربطها أو ارتدائها كحقيبة صغيرة. وتؤكد آبل أن الحافظة لا تقتصر على حمل الهاتف فحسب، بل يمكن استخدامها لحمل عناصر أخرى، وفقًا لما ذكرته عبر بيانٍ رسمي.

وتبدأ أسعار الحافظة من 150 دولارًا للنسخة المزودة بحزام قصير، وتصل إلى 230 دولارًا للنسخة ذات الحزام الطويل. وستُطرح رسميًا في 14 نوفمبر في متاجر محددة داخل الولايات المتحدة، فرنسا، الصين، إيطاليا، اليابان، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايوان، والمملكة المتحدة. وتتوفر الحافظة بعدة ألوان منها الأسود والأخضر والوردي والبنفسجي والياقوتي وغيرها من الألوان.

ويُنظر إلى حافظة “iPhone Pocket” كمنتج يستهدف عشاق الموضة أكثر من المستخدمين التقليديين، خاصةً في ظل ارتفاع سعرها مقارنة بوظيفتها الأساسية. ويأتي هذا الإطلاق بعد سلسلة من الإكسسوارات الباهظة التي قدمتها آبل في السنوات الأخيرة، مثل قطعة القماش الخاصة بالتنظيف بسعر قدره 19 دولارًا، وعجلات حاسوب Mac Pro بسعر قدره 700 دولار.

انتقادات لاذعة

يرى عدد من عملاء آبل أن ما تقدّمه الشركة لا يتجاوز كونه قطعة قماش فاخرة أو “جوربًا للهاتف” بتصميم مبتكر، لكنه يأتي بسعر مبالغ فيه، مما يُعيد إلى الأذهان تساؤلات قديمة حول فلسفة آبل في تسعير منتجاتها: هل تعكس الأسعار فعلًا قيمة وظيفية محسوسة، أم أنها مجرد وسيلة لتكريس صورة “فخامة التكنولوجيا” التي تبني عليها الشركة هويتها التسويقية؟

ومن ناحية الاستخدام العملي، تشير تقارير صحفية إلى أن الحافظة تفتقر إلى وسائل إغلاق محكمة أو سحّابٍ يحمي الهاتف، مما يجعله عرضة للانزلاق أو السرقة في أثناء الحركة، وهو ما يُضعف جدواها العملية مقارنةً بإكسسوارات الحماية التقليدية. وبدلًا من أن يشكّل حلًا آمنًا لحمل الهاتف، قد يتحول إلى عبء إضافي على المستخدم.

وأما من زاوية الاستدامة والمنطق الشرائي، فيُعد هذا الإكسسوار مثالًا جديدًا على توجه الشركات الكبرى لتحفيز الإنفاق على الملحقات الباهظة بدل الاستثمار في الابتكار الوظيفي. فبحسب موقع آبل الرسمي، تقول الشركة إن “iPhone Pocket” صُمّم ليتيح طريقة جديدة وأنيقة لحمل الهاتف وسماعات AirPods والأشياء اليومية، لكن منتقدين يرون أن السعر يصعب تبريره، خاصةً وأن المنتج يُقدَّم كخيار فاخر لا كضرورة حقيقية للمستخدم.