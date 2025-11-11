كيف تكشف مقاطع الفيديو المزيفة؟ 5 علامات تدل على أنها مولّدة بالذكاء الاصطناعي

بدأت مقاطع الفيديو المولّدة بالذكاء الاصطناعي تنتشر عبر المنصات الرقمية مثل: تيك توك، ويوتيوب، وإنستاجرام، لتُبهر المستخدمين بمشاهد تبدو حقيقية إلى حدٍّ كبير، لكنها في الواقع خيالية ومزيفة. وقد ساعد في انتشار هذه المقاطع المزيفة إتاحة نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة مثل: Sora 2 من OpenAI و Nano Banana من جوجل، وسهولة استخدامها، فهذه النماذج قادرة على إنتاج مشاهد تحاكي الواقع بدقة عالية جدًا، مع مزامنة الأصوات ودمج شخصيات شهيرة أو تاريخية بدقة عالية لتبدو كأنها حقيقة.

ولأنه في الوقت الحالي، يمكن لأي مقطع فيديو يظهر أمامك في أثناء تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أن يكون مزيفًا ومن صُنع أدوات الذكاء الاصطناعي، أصبح من الضروري معرفة كيفية تمييز المقاطع الحقيقية من المقاطع المولدة بالذكاء الاصطناعي، وهذا ما سنوضحه فيما يلي.

علامات تميّز مقاطع الفيديو المزيفة

إليك 5 علامات تشير إلى أن مقطع الفيديو الذي تشاهده مصنوع بالذكاء الاصطناعي:

1- ظهور عيوب أو تشويش بصري

أوضح علامة على التزييف هي الأخطاء البصرية، فإذا دققت جيدًا في الفيديو، قد تلاحظ أمورًا غير منطقية، مثل: تبدّل مفاجئ في شكل الحيوان، أو ظهور أطراف إضافية، أو أجزاء من المشهد تتلاشى أو تصبح مشوشة.

من ناحية أخرى، دقق في الظلال والانعكاسات والإضاءة إذا كانت كلها متناسقة أم لا. وأحيانًا قد تظهر في مقاطع الفيديو المزيفة وجوه مشوهة في الخلفية أو عناصر تختفي وتعود فجأة، أو نصوص على الأشياء تظهر ملتوية وغير قابلة للقراءة.

2- جودة منخفضة

إن مقاطع الفيديو ذات المحتوى الغريب والمثير للاهتمام لكنها منخفضة الدقة غالبًا ما تكون مزيفة، ففي عصر الكاميرات العالية الدقة، لماذا ستبدو هذه المقاطع مثل التسجيلات القديمة المنخفضة الجودة؟

ومن الأمثلة على ذلك، مقاطع مزيفة لخطابات شهيرة بجودة منخفضة مع تشويش واضح، أو لقطات لعواصف أو أجسام طائرة بتفاصيل غير منطقية. فإذا بدا الفيديو مبالغًا في جذب الاهتمام لكن جودته منخفضة ويظهر فيه الكثير من التشويش، فقد يكون مزيفًا.

3- مظهر مثالي بنحو مبالغ فيه

قد تبدو المشاهد في مقطع الفيديو المزيف مثالية بدرجة غير طبيعية، كأن يظهر الأشخاص ببشرة ناعمة خالية من المسام، أو تكون الإضاءة سينمائية بنحو غير مألوف. ومع أنه من السهل كشف هذه المقاطع أحيانًا، فهناك الكثير من الناس يصدقونها بسبب جودة الإنتاج العالية.

4- مشكلات في مزامنة الصوت

راقب كون حركة الفم تتطابق مع الكلام، فالفروق البسيطة في التوقيت أو شكل الشفاه الذي لا يتطابق مع الصوت يكشف التزييف. والكثير من مقاطع المزيفة الخاصة بالسياسيين أو المشاهير تعاني هذا الخلل.

بالإضافة إلى ذلك، تحقق من الأصوات التي في الخلفية، هل تبدو منطقية أم لا، فإذا كانت الأصوات في الخلفية متناقضة مع مكان التصوير، فيمكن أن يكون ذلك دليلًا على أن المقطع مزيف.

5- أحداث غير معقولة أو مبالغ فيها

عند مشاهدة مقطع فيديو غريب اسأل نفسك: هل ما أراه ممكن حدوثه فعلًا؟ فالذكاء الاصطناعي يتقن صناعة مقاطع تبدو ساحرة لكنها غير واقعية. مثل: مقاطع لقطط أو كلاب تقوم بأعمال بطولية أو أطفال يتصرفون بطريقة لا تناسب أعمارهم، فإذا بدا المقطع جاذبًا للاهتمام أكثر من اللازم أو غير منطقي، فهو في الغالب مُزيف.