فايرفوكس يعلن الحرب على التتبّع.. ميزة جديدة تقلّل البصمة الرقمية بنسبة قدرها 70%

أطلقت شركة موزيلا تحديثًا جديدًا لمتصفح فايرفوكس يهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين عبر تقليص قدرة المواقع على تتبّعهم من خلال ما يُعرف بـ”بصمات الأجهزة Digital Fingerprinting”، وهي تقنية تعتمد على جمع بيانات دقيقة عن مواصفات الجهاز والمتصفح لتحديد هوية المستخدم حتى في أثناء التصفح الخفي.

ووفقًا لبيان صادر عن موزيلا، فإنّ نظام الحماية الجديد يمكنه خفض عدد المستخدمين الذين يمكن تعرّف بصمتهم الرقمية بنسبة تصل إلى 70%، مما يُشكّل تقدّمًا كبيرًا في مجال مكافحة التتبّع الخفي الذي غالبًا لا يمكن منعه عبر إعدادات ملفات تعريف الارتباط التقليدية (Cookies).

حماية معزّزة في أوضاع التصفح الآمن

وتأتي الميزة الجديدة ضمن خدمة Enhanced Tracking Protection المُدمجة في إصدار Firefox 145 من المتصفح، وتتوفر حاليًا في وضعي التصفح الخاص (Private Browsing) والحماية الصارمة (ETP Strict Mode)، ومن المقرر أن تتوسع لاحقًا لتشمل كافة أوضاع التصفح.

وتعمل الميزة على منع المواقع من جمع البيانات التقنية الدقيقة مثل نوع المعالج وعدد أنويته، ودقة الشاشة وبطاقة الرسومات واللغة والمنطقة الزمنية، وحتى طريقة معالجة الرسومات والصور. وتُستخدم هذه المعلومات عادةً لتشكيل بصمة رقمية فريدة يمكن من خلالها تتبّع المستخدم عبر مواقع متعددة.

تقنيات جديدة لتشويش البيانات

وأوضحت موزيلا أن فايرفوكس أصبح يضيف ضوضاء عشوائية إلى الصور الخلفية عند قراءتها من المواقع، كما يفرض استخدام خطوط النظام القياسية فقط، ويُخفي بعض خصائص الشاشة واللمس والمعالج لتقليل إمكانية إنشاء بصمات رقمية دقيقة.

وأضافت الشركة أن هذه الإجراءات تأتي استكمالًا لجهودها منذ عام 2021 لتطوير تقنيات مكافحة التتبّع، موضحةً أن النتائج أظهرت انخفاض المستخدمين القابلين للتبصيم من أكثر من 60% إلى نحو 20% فقط.

خطوة جديدة في سباق الخصوصية

ومع أن موزيلا تؤكد استحالة الوصول إلى حماية بنسبة قدرها 100%، فإنها ترى في هذه الخطوة نقطة تحول في معركة حماية الخصوصية عبر الإنترنت، خاصةً مع تزايد اعتماد الشركات الإعلانية وشبكات الذكاء الاصطناعي على البيانات الخفية لتتبّع المستخدمين وتحليل سلوكهم.