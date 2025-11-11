“صور جوجل” تتألق بالذكاء الاصطناعي.. أدوات جديدة لتعديل الصور والبحث الذكي

أعلنت جوجل إطلاق مجموعة واسعة من المزايا الجديدة في تطبيق الصور Google Photos تتضمن أدوات تحرير وبحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي مدعومة بنموذج Nano Banana.

ويجعل التحديث الجديد التطبيق أداة إبداعية متكاملة تتجاوز كونه مجرد مساحة لتخزين الصور، ليقدّم تجربة تحرير واقعية وشخصية غير مسبوقة.

Nano Banana.. ذكاء تصويري أكثر واقعية

يُعد نموذج Nano Banana من أحدث أنظمة جوجل لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، ويتيح للمستخدمين أيضًا إجراء تعديلات دقيقة باستخدام الأوامر النصية أو الصوتية الطبيعية. ويحافظ النموذج على ملامح الوجوه الأصلية في الصور، حتى مع تعديل الخلفية أو الأزياء أو الإضاءة، مما يجعل النتائج أكثر واقعية واتساقًا مع الصورة الأصلية.

“ساعدني في التعديل”.. أوامر طبيعية لتعديل الصور

تتيح ميزة “ساعدني في التعديل Help me edit” للمستخدم كتابة أو نطق أوامر مباشرةً مثل “اجعل الشخص يبتسم” أو “أزل النظارات الشمسية”، ليعمل التطبيق على إجراء تعديل دقيق وفوري.

ويمكن تحويل الصور إلى أنماط فنية مختلفة مثل اللوحات المائية أو الصور الكلاسيكية، مع الحفاظ على تفاصيل الوجه الأصلية.

ومن المقرر أن تتيح جوجل الميزة تدريجيًا لهواتف آيفون وأجهزة آيباد في الولايات المتحدة، في حين أنها كانت متوفرة سابقًا في أجهزة أندرويد، كما أعادت جوجل تصميم محرر الصور ليتضمن تطبيق الإيماءات البسيطة، والأوامر اللغوية الطبيعية.

“أنشئ بالذكاء الاصطناعي”.. قوالب جاهزة بتخصيص ذكي

تتيح ميزة “أنشئ بالذكاء الاصطناعي Create with AI” استخدام قوالب جاهزة لتوليد تصميمات فورية دون الحاجة إلى كتابة أوامر.

فمثلًا، يمكن تحويل صورة عائلية إلى بطاقة تهنئة بالأعياد أو جلسة تصوير احترافية بنقرة واحدة. وتعمل جوجل أيضًا على تطوير قوالب مخصصة تعتمد على تفضيلات المستخدم ونمط صوره لتوليد تصميمات تتناسب مع اهتماماته وهواياته.

“اسأل الصور”.. تفاعل مباشر مع الصور

تُضيف ميزة “اسأل الصور Ask Photos” زرًا جديدًا يمكن من خلاله طرح أسئلة أو تنفيذ تعديلات مباشرة من داخل الصورة؛ فعند عرض صورة يمكن للمستخدم أن يوجه طلبات مثل: “أزل الانعكاس الأحمر من العينين” أو “اعرض صورًا مشابهة لهذا الطائر”، ليعالج التطبيق الصورة أو يعرض نتائج ذات صلة فورًا.

وتتوفر هذه الميزة لنظامي أندرويد و iOS، ووسعت جوجل دعم ميزة Ask Photos إلى أكثر من 100 دولة و 17 لغة حول العالم.

طرح تدريجي للمستخدمين

تبدأ جوجل بطرح هذه الأدوات خلال الأسبوع الجاري عبر أحدث إصدار من تطبيق Google Photos في أندرويد و iOS، بشرط تفعيل مزايا Gemini في حساب المستخدم.

وتواصل جوجل بهذه الإضافات تعزيز موقع خدمة الصور التابعة لها كأحد أكثر خدمات الصور تطورًا وذكاءً، جامعةً بين البساطة الإبداعية وحماية الخصوصية.