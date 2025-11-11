سامسونج تطلق Vision AI Companion.. منصة ذكاء اصطناعي لأجهزة التلفاز المنزلية

أعلنت شركة سامسونج إطلاق منصة Vision AI Companion، التي تُدخل الذكاء الاصطناعي القائم على نظام المحادثات إلى أجهزة التلفاز المنزلية، لتتيح للمستخدمين التفاعل مع الشاشة بالصوت الطبيعي، وطرح الأسئلة، والحصول على توصيات مخصصة، وإدارة المهام اليومية بسهولة.

ذكاء حواري في شاشة التلفاز

تعمل منصة Vision AI Companion على تحويل تجربة التلفاز إلى وسيلة تفاعلية ذكية، إذ يمكن للمستخدمين طرح الأسئلة حول الأفلام أو الأحداث الرياضية أو حتى التخطيط للوجبات، لتظهر الإجابات مباشرة في الشاشة.

وتعتمد المنصة على نسخة مطوّرة من المساعد الصوتي Bixby، وهي تمنح المستخدمين فهمًا سياقيًا أعمق وردودًا شخصية دون الحاجة إلى أجهزة إضافية، ويمكن للمستخدمين طلب مقاطع فيديو لوصفات الطبخ، أو اقتراحات لأفلام العطلات، أو ألعاب جماعية للعائلة، إلى جانب معلومات عملية مثل أحوال الطقس الموسمية على سبيل المثال.

تفاعل بصري وذكاء توليدي

يُتيح النظام للمستخدمين التفاعل عبر زر مخصص للذكاء الاصطناعي في جهاز التحكم، إذ يمكنهم إجراء محادثات طبيعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويستطيع النظام فهم الأسئلة اللاحقة وسياق الحديث دون الحاجة إلى التنقل بين القوائم أو كتابة الأوامر.

منصة متعددة الوكلاء الذكيين

تدمج منصة Vision AI Companion عدة نماذج ذكاء اصطناعي، منها Microsoft Copilot و Perplexity، لتقديم نتائج منظمة ومتكاملة. كما تدعم خدمات Live TV و Samsung TV Plus ومنصات البث المختلفة، مما يتيح عرض توصيات مخصصة للبرامج، وتخطيط الرحلات، والبحث عن المنتجات.

ومن أبرز المزايا التقنية التي توفرها المنصة:

Live Translate للترجمة الفورية للحوارات المعروضة على الشاشة.

AI Gaming Mode للتحسين التلقائي للصوت والصورة في أثناء الألعاب.

Generative Wallpaper لإنشاء خلفيات ديناميكية بحسب تفضيلات المستخدم.

AI Picture و AVA Pro و AI Upscaling Pro لتحسين جودة الصورة والصوت تلقائيًا.

دعم 10 لغات حاليًا منها الكورية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية.

الإتاحة والتحديثات

ستتوفر منصة Vision AI Companion في أجهزة التلفاز التي أطلقتها سامسونج في عام 2025، ومنها أجهزة Neo QLED و Micro RGB و OLED و QLED step-up TVs و Smart Monitors و The Movingstyle.

وتعتمد المنصة على نظام One UI Tizen، مع توفير تحديثات أمنية ووظيفية لمدة قدرها سبع سنوات لضمان تجربة مستمرة وآمنة للمستخدمين.

وكانت سامسونج قد أعلنت حديثًا إدماج مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot من مايكروسوفت، بالإضافة إلى محرك بحث الذكاء الاصطناعي Perplexity الذي يوفر بدوره العديد من المزايا الإضافية لتجربة المشاهدة.