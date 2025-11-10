سامسونج تستعد لإطلاق بطاقة ائتمان لمنافسة “آبل كارد”

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بأنّ سامسونج تعمل على تطوير بطاقة ائتمان جديدة تستهدف المستهلكين في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى منافسة بطاقة آبل الائتمانية “آبل كارد” التي أُطلقت قبل أعوام.

ووفقًا للتقرير، فقد دخلت سامسونج في مفاوضات متقدمة مع بنك Barclays البريطاني، الذي يمتلك حضورًا قويًا في السوق الأمريكية، لتطوير البطاقة بالتعاون مع شبكة فيزا العالمية. وحتى مع تقدّم المحادثات، فإن الإعلان الرسمي لم يتم بعدُ، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن التفاصيل بنهاية عام 2025.

مميزات البطاقة الجديدة

تشير المصادر إلى أنّ البطاقة قد تحمل اسم “سامسونج كارد”، وستتضمن برنامج استرداد نقدي (Cashback) يمكن استخدامه لشراء منتجات سامسونج المختلفة مثل الهواتف الذكية والساعات والأجهزة اللوحية، وحتى الأجهزة المنزلية. كما يُتوقّع أن تتيح الشركة للمستخدمين فتح حسابات ادخار بعائد مرتفع، إضافةً إلى حسابات رقمية مدفوعة سابقًا وخدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”.

توسيع حضور سامسونج في الخدمات المالية

تُعدّ هذه الخطوة امتدادًا لتوجّه سامسونج المتزايد نحو قطاع المدفوعات الرقمية، إذ تمتلك الشركة بالفعل تطبيق “محفظة سامسونج Samsung Wallet” الذي يتيح للمستخدمين الدفع عبر الهاتف والاستفادة من خصومات واسترداد نقدي في المتاجر، إلى جانب دعم بطاقات فيزا وماستركارد.

وفي وقت سابق من هذا العام، وسّعت سامسونج قدرات التطبيق لدعم العملات المشفّرة من خلال تعاونها مع منصة Coinbase One، مما أتاح للمستخدمين إدارة أصولهم الرقمية بسهولة عبر هواتفهم.

تجربة سابقة في أسواق أخرى

سبق أن أطلقت سامسونج بطاقات ائتمان وخدمات مالية مشابهة في أسواق أخرى، منها كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والهند. ففي عام 2020، طرحت الشركة بطاقة Samsung Pay Card في كوريا الجنوبية، وفي العام نفسه أطلقت نسخة رقمية منها في المملكة المتحدة، في حين تعاونت مع بنك Axis لإطلاق بطاقتها الائتمانية في الهند عام 2022.

وتسعى سامسونج من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مكانتها في السوق المالية العالمية وتوسيع حضورها في حياة المستخدم اليومية، ليس فقط من خلال الأجهزة الذكية، بل أيضًا عبر حلول الدفع والخدمات المصرفية الرقمية المتكاملة.