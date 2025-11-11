“برنامج الأمن السيبراني لموسم الحج”.. درع رقمي يحمي ضيوف الرحمن ويعزز جاهزية المملكة التقنية

في ظل التحول الرقمي الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية، لم تَعد منظومة الحج تعتمد فقط على الخدمات الميدانية والتنظيمية، بل أصبحت بيئة متكاملة تُدار بأنظمة رقمية ذكية تتطلب أعلى مستويات الحماية. ومن هذا المنطلق، تشارك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج 2025، الذي يُقام في مدينة جدة، تحت شعار (من مكة إلى العالم)، لتعرض أحدث جهودها في برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم الحج.

ويأتي البرنامج كإحدى المبادرات الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية للأنظمة التقنية والخدمات الرقمية المرتبطة بموسم الحج، وضمان أعلى درجات الحماية للبيانات والمعلومات الحساسة، التي تديرها الجهات الوطنية.

كما يسعى إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ورفع مستوى الوعي الأمني الرقمي لدى العاملين في منظومة الحج وضيوف الرحمن على حد سواء، بما يرسخ ثقة العالم بالقدرات الرقمية السعودية.

ويؤكد إدماج الأمن السيبراني كجزء أساسي في الخدمات المقدمة للحجاج، التزام المملكة بتسخير جميع الإمكانات، الرقمية منها والبشرية، لتقديم تجربة حج آمنة وموثوقة، بما ينسجم مع شعار المؤتمر “من مكة إلى العالم”.

أربعة مسارات لحماية موسم الحج:

يُعدّ (برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم الحج) مبادرة إستراتيجية تهدف إلى بناء منظومة حماية رقمية متكاملة للأنظمة والخدمات التقنية، التي تعتمد عليها رحلة ضيوف الرحمن. وينقسم البرنامج إلى أربعة مسارات تنفيذية متكاملة:

المسار الأول.. التقييمات السيبرانية الفنية:

يمثل هذا المسار الخطوة الاستباقية لضمان سلامة البنى التحتية التقنية، إذ يتضمن إجراء تقييمات دورية وفنية لكافة البنى التحتية التقنية والمنصات الرقمية، التي تستخدمها الجهات الوطنية لخدمة الحجاج، لضمان خلوها من الثغرات الأمنية قبل موسم الحج وأثنائه، لتبقى الأنظمة في حالة جاهزية مثالية.

المسار الثاني.. الرصد والاستجابة للتهديدات السيبرانية:

يمثل هذا المسار القلب العملياتي لجهود الحماية، ويتميز بما يلي:

غرفة عمليات سيبرانية على مدار الساعة: تأسيس غرفة تحكم متخصصة تعمل على مدار الساعة لرصد وتحليل التهديدات والهجمات السيبرانية المحتملة.

تأسيس غرفة تحكم متخصصة تعمل على مدار الساعة لرصد وتحليل التهديدات والهجمات السيبرانية المحتملة. مشاركة فورية للمعلومات: ضمان مشاركة المعلومات والتحذيرات حول التهديدات مع جميع الجهات الوطنية ذات العلاقة لتعزيز الدفاع المشترك.

ضمان مشاركة المعلومات والتحذيرات حول التهديدات مع جميع الجهات الوطنية ذات العلاقة لتعزيز الدفاع المشترك. فرق الاستجابة للحوادث: تخصيص فرق متخصصة للاستجابة السريعة لأي حادث سيبراني، لتقليل الضرر وضمان استمرارية الخدمات.

المسار الثالث.. رفع كفاءة القدرات السيبرانية:

يركز هذا المسار على تنمية الكوادر الوطنية المتخصصة لضمان الاستدامة في الحماية، وذلك عبر تنفيذ تمارين للأمن السيبراني تحاكي سيناريوهات الهجمات الواقعية، لتمكين المختصين من لإلمام بأحدث الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية وتعزيز قدرتهم على التعامل مع سيناريوهات واقعية.

المسار الرابع.. رفع الوعي بالأمن السيبراني:

يُعدّ الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة، لذلك يهدف هذا المسار إلى تحويل الوعي إلى ثقافة يومية، وذلك من خلال من خلال تنظيم جلسات توعوية ومعارض تفاعلية لضيوف الرحمن، لرفع وعيهم بالمخاطر وكيفية حماية بياناتهم، وتوفير مواد تثقيفية في مرافق الضيافة ومراكز خدمات الحج والعمرة، لضمان وصول الرسالة إلى الحاج في مكان إقامته.

حماية الحجاج.. مسؤولية وطنية مشتركة:

يشكل هذا البرنامج أحد أبرز النماذج على تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لضمان موسم حج رقمي آمن ومستدام. فالأمن السيبراني لم يَعد ترفًا تقنيًا، بل أصبح ركيزة أساسية في نجاح تجربة الحج الذكية، التي تشهد توسعًا غير مسبوق في استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية، بدءًا من إصدار التصاريح ووصولًا إلى أنظمة النقل والإرشاد وإدارة الحشود.

وبفضل هذه المبادرات، تعزز المملكة موقعها العالمي كمركز رائد في إدارة الحشود الرقمية وحماية البنية التحتية الذكية، مقدمة نموذجًا يحتذى به في الجمع بين الابتكار التقني والأمان الرقمي لخدمة أكثر من مليوني حاج سنويًا.