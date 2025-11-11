آبل تؤجّل إطلاق الجيل الثاني من آيفون آير بسبب ضعف المبيعات

أفاد تقرير جديد صادر عن موقع “ذا إنفورميشن” الإخباري التقني بأن شركة آبل قررت سحب هاتفها المرتقب آيفون آير 2 من جدول الإطلاق المقرر لخريف عام 2026، مما يعني أن الجهاز لن يرى النور في الموعد المتوقع.

وأبلغت الشركة مهندسيها ومورّديها بأنها “أزالت الهاتف من الجدول الزمني” دون تحديد موعد بديل، مما يُشير إلى احتمال تأجيل الإطلاق حتى ربيع 2027 على أقل تقدير.

ووفقًا للتقرير، فإن القرار لا يعني إلغاء الهاتف بنحو نهائي، لكنه يعكس مراجعة داخلية لأداء الهاتف بعد أن حقق الجيل الأول، الذي طُرح في سبتمبر 2025، مبيعات أقل من التوقعات.

وكان هذا الإصدار محاولة من “آبل” لطرح فئة جديدة من هواتف آيفون الفاخرة الفائقة النحافة والخفة، لكن الإقبال المحدود دفع الشركة إلى تقليص الإنتاج وإعادة التقييم.

وتُشير المعلومات إلى أن “آبل” كانت تدرس إضافة كاميرا خلفية ثانية في الجيل الثاني من الجهاز، مما قد يكون أحد أسباب التأجيل لإجراء تعديلات تصميمية وتحسينات في العتاد.

ويرى محللون أن ضعف الإقبال على الهواتف الفائقة النحافة يُظهر أن المستخدمين لا يفضلون التنازل عن البطارية القوية أو أداء الكاميرا مقابل التصميم الخفيف.

وقد يضطر عملاء آبل الذين كانوا ينوون اقتناء الجيل الثاني من آيفون آير من أجل ترقية الكاميرا أو الوزن الأخف إلى الانتظار طويلًا أو التفكير في بدائل أخرى مثل Galaxy S25 Edge من سامسونج، الذي يوفر كاميرتين خلفيتين.

وبحسب التسريبات، فإن تركيز آبل خلال خريف 2026 سوف يتجه نحو إصداري iPhone 18 Pro والجيل الأول من هاتف آيفون القابل للطي، في حين قد تكشف الشركة عن iPhone Air 2 في موعد لاحق إذا قررت الشركة المضي قدمًا في تطويره.

وفي ظل هذا المشهد، يبدو أن آبل تعتمد مقاربة جديدة في تجزئة خطوط هواتفها، وقد تحتاج فئة “آير” إلى إعادة تحديد القيمة المضافة التي تُقدمها للعملاء. وإذا نجحت في إطلاق الجيل الثاني، فإن التركيز قد يكون أكثر على الكاميرا والبطارية وليس فقط الخفة أو النحافة الفائقة.

