خدمة آبل للياقة البدنية +Apple Fitness تواجه مصيرًا غامضًا بعد 5 سنوات على إطلاقها

ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية في تقريرٍ جديد أن مستقبل خدمة اللياقة البدنية التابعة للشركة المعروفة باسم “+Apple Fitness” بات “قيد المراجعة” ضمن خطة إعادة تنظيم شاملة لقسم الخدمات الرقمية في شركة آبل.

وأوضحت الوكالة أن الخدمة تُعد من أضعف الخدمات الرقمية في الرواج لدى الشركة، إذ تعاني إقبالًا محدودًا وعائدات مالية منخفضة، مع احتفاظها بقاعدة صغيرة من المستخدمين المخلصين.

وأشار التقرير إلى أن آبل تجد صعوبة في إيقاف الخدمة تمامًا خشية إثارة ردود فعل سلبية، خاصةً وأن تكلفة تشغيلها تبقى منخفضة نسبيًا مقارنةً بما قد تسببه خطوة الإغلاق من تغطية إعلامية سلبية.

وأضاف التقرير أن آبل قررت تعيين نائب رئيس قسم الصحة في الشركة، سمبل ديساي، لإدارة الخدمة، لتصبح تحت إشراف مباشر لرئيس قسم الخدمات إيدي كيو، مما يعني أن المدة المقبلة ستشهد ضغوطًا أكبر لتحسين أداء الخدمة وتحقيق نتائج ملموسة.

وكانت آبل قد أطلقت خدمتها الرياضية “+Apple Fitness” في عام 2020 لتكون منصة تدريب متكاملة تعتمد على محتوى مصوّر عالي الجودة يقدّمه مدربون محترفون من مختلف أنحاء العالم.

وصُممت الخدمة بنحو خاص لمستخدمي ساعة آبل “Apple Watch”، إذ تتيح تتبّع مؤشرات اللياقة الحيوية في أثناء التمرين في الوقت الفعلي.

وقد توسّعت الخدمة تدريجيًا لتشمل أكثر من عشرة أنواع من التمارين مثل تمارين القوة، والجري، وركوب الدراجة، كما أُضيفت إليها جلسات تأمل وتمارين ذهنية للمساعدة على تحسين نمط الحياة الصحي.

وتتوفر الخدمة في العديد من دول العالم باشتراك شهري قدره 10 دولارات أو ما يعادل ذلك بالعملات المحلية، أو ضمن باقة “Apple One Premier” التي تجمع خدمات آبل الترفيهية والسحابية في اشتراك واحد.