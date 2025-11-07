جوجل تُحدّث خدمة NotebookLM بإضافة بطاقات تعليمية واختبارات تفاعلية

كشفت جوجل عن تحديثٍ جديد لخدمة تدوين الملاحظات والدراسة والبحث NotebookLM المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتصبح أكثر فائدة للطلاب والباحثين، وذلك بإضافة أدوات تعليمية مثل البطاقات التذكيرية (Flashcards) والاختبارات القصيرة المُخصصة.

ويتيح التحديث الجديد للمستخدمين تحديد مستوى الصعوبة وعدد الأسئلة أو البطاقات، مما يُساعد في التركيز على أكثر المواد أهمية.

ويمكّن التحديث المستخدمين من اختيار المصادر التي يستند إليها التطبيق في أثناء إنشاء البطاقات أو الأسئلة، مما يمنح تجربة أكثر دقة وملاءمة للاحتياجات الدراسية الفردية. كما يمكن إلغاء تحديد بعض المصادر مؤقتًا في أثناء المحادثة لضمان أن الإجابات تعتمد فقط على المحتوى المطلوب.

ووعدت جوجل بتحسينات كبيرة في تجربة الدردشة عبر الهواتف المحمولة، إذ أصبح التطبيق يعتمد على أحدث نماذج Gemini، مما يمنحه نافذة سياقية أكبر بأربع مرات وذاكرة محادثة أطول بست مرات مقارنةً بالإصدارات السابقة، مع رفع جودة الردود بنحو 50%.

وأكدت الشركة أن هذه المزايا تهدف إلى تسهيل عملية التعلم في أي مكان، من خلال تمكين المستخدمين من حفظ المفاهيم الأساسية والمصطلحات المهمة بطريقة تفاعلية، واختبار مدى استيعابهم المحتوى الدراسي.

يُذكر أن تطبيق NotebookLM متاح حاليًا للتنزيل مجانًا عبر متجري آب ستور وجوجل بلاي، ويمكن للمستخدمين البدء بتجربة المزايا الجديدة خلال أيام.

ويُعد هذا التحديث خطوة جديدة من جوجل نحو إدماج الذكاء الاصطناعي في أساليب التعلم الحديثة، إذ يُتيح للطلاب والمتعلمين استخدام أدوات ذكية لتثبيت المعلومات ومراجعة المفاهيم بطريقة تفاعلية وشخصية. ويأتي ذلك ضمن توجهٍ أوسع للشركة لجعل تقنيات Gemini جزءًا أساسيًا من تطبيقاتها التعليمية والإنتاجية.

وتُعد NotebookLM من أبرز تطبيقات جوجل البحثية التي تُساعد المستخدمين في تلخيص المعلومات وتحليلها من مصادر متعددة، مثل المقالات والملفات الدراسية والملاحظات الشخصية. ومع التحديث الجديد، أصبح التطبيق لا يكتفي بتقديم الشروحات، بل ينتقل إلى مرحلة اختبار الفهم وبناء التذكر الطويل المدى.