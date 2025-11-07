جوجل تطلق Opal عالميًا.. أداة إنشاء التطبيقات بالذكاء الاصطناعي دون خبرة برمجية

وسّعت شركة جوجل نطاق أداة Opal التجريبية، المخصّصة لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي المصغّرة دون الحاجة إلى كتابة أكواد، لتصبح متاحة في أكثر من 160 دولة حول العالم، بعد أن كانت مقتصرة على 16 دولة فقط.

وأطلقت جوجل أداة Opal لأول مرة في الولايات المتحدة في يوليو الماضي، ثم وسّعت نطاقها في أكتوبر لتشمل 15 دولة إضافية. ومع التوسّع العالمي الجديد، أصبحت الأداة متاحة لمعظم المستخدمين في أنحاء العالم.

وتُتيح Opal للمستخدمين بناء تطبيقات متكاملة لتنفيذ مهام معقدة ومتعددة الخطوات، مثل تحليل البيانات، واستخراج المعلومات من الويب، وتخزين النتائج في جداول Google Sheets، كما يمكنها إنشاء تقارير مخصّصة وأدوات لتحليل البيانات، إضافةً إلى أتمتة المهام مثل تحديث النشرات الأسبوعية أو إعداد خطط الوجبات أو مراجعة العقود القانونية.

وأكدت جوجل أن الأداة أثبتت فائدتها الكبيرة لصنّاع المحتوى والمسوقين، إذ تُستخدم في توليد محتوى متسق وقابل للتوسّع، مثل كتابة المنشورات عبر وسائل التواصل ونصوص الإعلانات المرئية بالاعتماد على فكرة منتج واحدة. كما تتيح إنشاء محتوى بصري ديناميكي، مثل إدماج الصور مع النصوص التوضيحية، وتُستخدم لمساعدة الكُتّاب في توليد الأفكار وصياغة النصوص وإنشاء التعليق الصوتي المرافق.

ويستفيد روّاد الأعمال والمطورون المستقلون من Opal في اختبار أفكار جديدة بسرعة أو بناء تطبيقات بسيطة، مثل تطبيقات تعليم اللغات أو التخطيط للرحلات الشخصية.

وتتيح الأداة إنشاء التطبيق بخطوات بسيطة؛ إذ يكفي للمستخدم إدخال وصف نصي بلغة طبيعية لما يريد أن يفعله التطبيق، لتنشيء Opal تلقائيًا مخططًا تدفقيًا (Flowchart) تُنفذ بناءً عليه المهام المطلوبة. ويمكن للمستخدمين تجربة الأداة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني: opal.google.

وتعمل جوجل على تسويق Opal كأداة إنتاجية متكاملة للمبدعين والشركات الصغيرة، إذ تُساعد على تسريع عمليات تطوير الأدوات الداخلية وإنشاء حلول مخصّصة دون الحاجة إلى فرق برمجية متخصصة. وتؤكد الشركة أن الأداة تُوفّر تكلفة ووقتًا كبيرين في بناء التطبيقات اليومية.

ويأتي هذا التوسّع ضمن رؤية جوجل الأوسع لجعل الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من عملية التطوير والإبداع الرقمي، حتى يتمكّن أي مستخدم من بناء أدواته الخاصة اعتمادًا على الأوامر النصية فقط، دون الحاجة إلى مهارات تقنية متخصصة.