استثمار بالذكاء الاصطناعي.. جوجل تدمج Gemini في خدمتها المالية Google Finance

أعلنت جوجل توسيع قدرات خدمتها المالية Google Finance من خلال إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج Gemini، بهدف دعم المتداولين والمستثمرين بأساليب بحث وتحليل أكثر تقدمًا، وفقًا لما نشرته الشركة في بيان رسمي.

وتتيح ميزة “البحث العميق Deep Research” داخل الخدمة للمستخدمين طرح أسئلة معقدة والحصول على إجابات مفصلة من روبوت الدردشة المدمج ضمن خدمة Google Finance، التي خضعت في وقت سابق من هذا العام لإعادة تصميم شاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ويمكن الوصول إلى هذه الميزة عبر اختيار خيار “Deep Search” عند طرح أي استفسار.

وقال روبرت دانيت، مدير إدارة المنتجات في بحث جوجل، إن هذه الأداة تعتمد على نماذج Gemini المتقدمة، وتُعد قادرة على “تقديم استجابات شاملة وموثقة خلال بضع دقائق فقط”.

وستعرض الميزة خطة بحث مرفقة لتمكين المستخدمين من متابعة خطوات التحليل وفهم آلية عمل الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر طرح ميزة “البحث العميق Deep Research” تدريجيًا في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية الانضمام إلى برنامج الوصول المبكر عبر منصة Google Labs، وخطط لتوسيع الطرح عالميًا.

وستُفرض قيود استخدام تختلف حسب نوع الاشتراك، إذ سيحصل مشتركو Google AI Pro و AI Ultra على حد أعلى من الاستفسارات، دون أن تكشف جوجل عن التفاصيل الدقيقة.

وأما على صعيد التحسينات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فأعلنت الشركة دعم بيانات أسواق التوقعات من منصتين هما Kalshi و Polymarket، مما يمكّن المستخدمين من طرح تساؤلات حول أحداث اقتصادية مستقبلية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاطلاع على توقعات السوق في الزمن الفعلي.

يُذكر أن جوجل أطلقت أيضًا في الأسبوع الماضي تبويبًا جديدًا لمتابعة النتائج المالية الفصلية للشركات تحت اسم “Earnings”، لتسهيل تتبع نتائج الشركات.

ويأتي هذا في إطار توسع جوجل في إدماج الذكاء الاصطناعي داخل خدماتها، فقد أضافت حديثًا قدرات Gemini إلى خدمة الخرائط، ووسعت نطاق ميزة “البحث العميق” لتشمل ملفات المستخدمين في درايف ورسائل البريد في Gmail.