أمازون تطلق خدمة لترجمة الكتب الإلكترونية بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة أمازون عن خدمة جديدة تحمل اسم “ترجمة كيندل Kindle Translate“، تتيح للمؤلفين المستقلين ترجمة كتبهم إلى لغاتٍ أخرى بتكلفة أقل بكثير مقارنةً بالترجمة التقليدية.

ووفقًا لبيان الشركة، فإن الخدمة تتوفر حاليًا في مرحلة الاختبار التجريبي (بيتا) لمجموعة محدودة من مؤلفي منصة Kindle Direct Publishing (KDP)، بهدف تمكينهم من الوصول إلى جماهير جديدة وزيادة عائداتهم.

وأوضحت أمازون أن أقل من 5% من الكتب المتاحة في متجرها الأمريكي تُعرض بأكثر من لغة واحدة، مما يعكس الحاجة الماسة إلى أداة مماثلة.

وفي الوقت الراهن، تدعم الخدمة الترجمة بين الإنجليزية والإسبانية، إضافة إلى الترجمة من الألمانية إلى الإنجليزية، مع إمكانية إدارة كافة مراحل النشر عبر بوابة KDP، بدءًا من اختيار اللغة وتحديد الأسعار وصولًا إلى النشر.

وتتيح أمازون للمؤلفين الحصول على ترجمة منسقة بالكامل خلال بضعة أيام فقط، مؤكدة أن كل ترجمة تُقيَّم آليًا لضمان دقتها قبل نشرها.

وسيُضاف وسم واضح على الكتب المترجمة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ليتمكن القراء من معرفة مصدر الترجمة قبل الشراء، مع إمكانية الاطلاع على جزء منها عبر ميزة “انظر داخل الكتاب Look Inside”. ويمكن أيضًا إدراج الكتب المترجمة ضمن برنامج KDP Select وخدمة Kindle Unlimited.

ولم تكشف أمازون عن التقنية الدقيقة التي تعتمدها خدمة Kindle Translate، لكن من المرجح أنها تعتمد على نموذج لغوي ضخم (LLM)، نظرًا إلى قدرات هذه النماذج على معالجة النصوص الأدبية المعقدة والحفاظ على التنسيق الأصلي، فضلًا عن تنفيذ عمليات التحقق الآلي من الجودة.

يُذكر أن الشركة وسّعت هذا العام نطاق استخدام تقنيات النماذج اللغوية الضخمة في مختلف خدماتها، إذ أعلنت حديثًا إدماج المساعد الصوتي الجديد +Alexa المدعوم بالذكاء الاصطناعي في تطبيق Amazon Music، مما يتيح للمستخدمين خوض حوارات تفصيلية حول الملفات الصوتية والموسيقية في تجربة تفاعلية متطورة.

وتسعى أمازون من خلال هذه الخطوة إلى خفض الحواجز أمام المؤلفين المستقلين الذين يرغبون في الوصول إلى أسواق جديدة دون تكاليف الترجمة المرتفعة التي غالبًا ما تعوق انتشار الكتب الإلكترونية.

ومع الإيجابيات التي توفرها التقنية الجديدة، يبدي بعض المترجمين والناشرين قلقهم من تراجع جودة الترجمات الأدبية عند الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي، خاصةً في النصوص التي تتطلب حسًّا لغويًا وثقافيًا عاليًا.