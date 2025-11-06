هواوي تنافس آيفون آير بهاتفها الجديد Mate 70 Air

كشفت هواوي عن هاتفها الجديد Mate 70 Air، الذي يُعد أنحف هواتف سلسلة Mate وأخفها وزنًا حتى الآن، مع الجمع بين التصميم الأنيق والحفاظ على المواصفات الرائدة.

ويقدّم الهاتف تجربة استخدام متوازنة تجمع بين الأداء القوي والتصميم الفريد، ليستهدف المستخدمين الراغبين في اقتناء هاتف ذكي بنحافة لافتة دون التضحية بالمواصفات الفنية.

وتُدخل هواوي هاتفها Mate 70 Air في سباق الهواتف الفائقة النحافة، وهو ينافس مباشرةً هواتف مثل آيفون آير من آبل وجالاكسي S25 إيدج من سامسونج، وذلك على خلفية أن كافة هذه الهواتف تسعى إلى تقديم تصميم رفيع مع مواصفات رائدة.

ويأتي هاتف آيفون آير بسُمك يُقدَّر بنحو 5.6 ملم، مما يجعله أنحف هاتف من آبل حتى الآن، في حين يأتي Galaxy S25 Edge بسمك يصل إلى 5.8 ملم تقريبًا، مع وزن خفيف يبلغ نحو 163 جرامًا. وبالتالي، فإن Mate 70 Air بسُمك قدره 6.6 ملم يُعد خيارًا وسيطًا من ناحية النحافة، لكنه يُعوّض ببطارية أكبر ومواصفات تصوير متقدمة.

ويأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياسها 7 إنشات بدقة قدرها 2760 × 1320 بكسلًا، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، وسُمك لا يتجاوز 6.6 ملم، مما يجعله من أنحف الهواتف في سوق الهواتف الذكية. ويزن الهاتف نحو 208 جرامات، مع هيكل مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68/IP69.

وحتى مع نحافته، يضم Mate 70 Air بطارية كبيرة سعتها 6500 ميلي أمبير مدعومة بشحنٍ سلكي قوته 66 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن العكسي السلكي بقوة قدرها 5 واط.

ويتوفر الجهاز بخيارين للمعالج والذاكرة العشوائية؛ إذ يعمل الإصدار الذي يضم ذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت بمعالج Kirin 9020A، في حين يعمل الإصدار الآخر الذي يضم ذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت بمعالج Kirin 9020B، مع سعات تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

ويدعم الهاتف تقنيات الواي فاي 7 والبلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، إلى جانب الاتصال عبر الأقمار الصناعية بنظام Beidou الثنائي الاتجاه في الصين.

وعلى صعيد التصوير، يضم الهاتف نظام تصوير خلفي رباعي الكاميرات بتصميم دائري، منها كاميرا رئيسية دقتها 50 ميجابكسل بفتحة قياسها f/1.8 وتقنية التثبيت البصري OIS، وكاميرا مكبرة RYYB دقتها 12 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 3 مرات، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال دقتها 8 ميجابكسل، ومستشعر ألوان متعدد الأطياف دقته 1.5 ميجابكسل، كما يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية دقتها 10.7 ميجابكسل مخصصة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل الهاتف مباشرةً بنظام HarmonyOS 5.1، مع مزايا ذكاء اصطناعي متعددة لضمان تجربة استخدام سلسة. كما يدعم مستشعر بصمة جانبيًا، وصوتًا عالي الدقة Hi-Res.

ويأتي هاتف هواوي Mate 70 Air بأربعة ألوان، وهي الأسود والذهبي والأبيض والفضي. وتتيح هواوي الهاتف حاليًا للشراء في الصين عبر متجرها الرسمي بسعر يبدأ من نحو 600 دولارٍ أمريكي، على أن تُعلن الشركة لاحقًا موعد طرحه في الأسواق العالمية.