ميزة البحث العميق في Gemini تنقّب في Gmail و Drive لصياغة تحليلات احترافية

كشفت جوجل عن إضافة جديدة لميزة “البحث العميق Deep Research” في روبوت الذكاء الاصطناعي Gemini، لتُتيح للمستخدمين إجراء عمليات بحث موسعة تجمع بين نتائج البحث في الويب والبيانات المخزنة داخل خدمات جوجل مثل خدمة البريد الإلكتروني Gmail وخدمة تخزين الملفات Drive.

وأوضحت الشركة عبر مدونتها الرسمية أن هذه الميزة، التي وُصفت بأنها “من أكثر الطلبات شيوعًا”، تُعد تحولًا ثوريًا في كيفية إعداد التقارير وتحليل المعلومات اعتمادًا على بيانات المستخدم الخاصة.

وضربت جوجل مثالًا عمليًا على فائدة الإضافة الجديدة؛ فعندما يستعد فريق ما في شركة لطرح منتج جديد، يمكن لـ Gemini ببضع نقرات قراءة رسائل البريد الخاصة بالعصف الذهني، وخطط العمل، وحتى الجداول الرقمية المخزنة في Drive، ليجمعها مع نتائج البحث العامة من الويب في مخرجات مُحكمة ومصممة بنحو خاص للفريق.

ووفقًا لما جاء في إعلان جوجل، فقد أصبح بإمكان Gemini أيضًا البدء بتحليل السوق من خلال مراجعة مستندات التخطيط الأولية، وسلاسل البريد المتعلقة بالموضوع، وجداول مقارنة المنتجات. كما أوضحت الشركة أنه يمكن كذلك إعداد تقارير حول المنافسين تجمع بين البيانات العامة المنشورة على الإنترنت والملفات الداخلية الخاصة بالشركة.

كيف تعمل الميزة؟

يبدأ Gemini بوضع خطة بحث متعددة المراحل، ثم يجمع البيانات من المصادر المحددة ويُصدر تقريرًا شاملًا قابلًا للتعديل حسب الحاجة. كما يمكن تصدير التقرير بصيغة مستند Google Docs أو حتى تحويله إلى بودكاست صوتي بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

ويمكن للمستخدم التحكم في مستوى وصول Gemini إلى ملفاته، من خلال تشغيل الوصول إلى Gmail أو Drive أو Chat أو إيقافه ضمن خيارات “البحث العميق”، أو الاكتفاء بالبحث التقليدي عبر الويب.

وأشارت جوجل إلى أن الخاصية متاحة حاليًا عبر الحواسيب فقط، على أن توفرها في الهواتف المحمولة خلال الأيام المقبلة، مع الإطلاق المتزامن في كافة المناطق، تجنبًا لنهج الإطلاق التدريجي المعتاد.

توسع مستمر في Gemini

يأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة من التحديثات التي تطرحها جوجل في منظومة Gemini، ومنها إدماجه في تطبيق الخرائط، وتحسينات وضع البحث الذكي AI Mode.

ومن المتوقع أن تكشف جوجل قريبًا الإصدار الجديد Gemini 3 Pro، مع مزايا أكثر تقدمًا للذكاء الاصطناعي التوليدي في منظومتها كاملةً.