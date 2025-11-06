موتورولا تدخل سباق الهواتف النحيفة بهاتفها الجديد Edge 70

أعلنت شركة موتورولا رسميًا هاتفها الجديد Edge 70، الذي تقدمه بتصميم فائق النحافة يضعه في مواجهة مباشرة مع هواتف مثل آيفون آير وجالاكسي S25 إيدج التي أُطلقت حديثًا. ويبلغ سُمك الجهاز 5.9 ملم فقط، لكنه يتميّز ببروز كاميرا أقل وضوحًا وهيكل أكثر متانة.

ويضم الهاتف ثلاث كاميرات بدقة قدرها 50 ميجابكسل، تشمل الكاميرا الرئيسية القادرة على تصوير مقاطع فيديو بدقة تصل إلى 4K، وعدسة واسعة بزاوية عريضة مع ميزة التصوير من قرب (الماكرو)، إضافةً إلى حساس ضوئي مخصص لتحسين جودة الصور. وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة أدوات متعددة لتحسين الصور وتحريرها بسهولة.

ويأتي هيكل الجهاز مصنوعًا من الألمنيوم المُستخدم في صناعة الطائرات، مع حماية إضافية بفضل زجاج Gorilla Glass 7i ومقاومة للماء وفق معيار IP69.

ومن المزايا اللافتة، إدماج موتورولا مساعدها الذكي الجديد moto ai2، وهو نظام ذكاء اصطناعي قادر على إنشاء الصور والإجابة عن الأسئلة، إضافة إلى ميزة فريدة تتيح له فهم محتوى الشاشة، وتوجيه المستخدم إلى الخطوات المناسبة.

وحتى مع تصميمه النحيف، يحتوي هاتف موتورولا Edge 70 على بطارية مناسبة سعتها 4800 ميلي أمبير تتيح استخدامًا متواصلًا يصل إلى 50 ساعة، أي أكثر من يومين من التشغيل دون الحاجة إلى إعادة الشحن وفقًا لما ذكرته الشركة، وبذلك يتفوق الهاتف في هذا الجانب على هاتف آيفون آير.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 7 Gen 4 المتوسط الأداء، ويدعم الشحن اللاسلكي عبر غطاء مغناطيسي مرفق في العلبة، كما أكدت موتورولا التزامها بتوفير تحديثات النظام الرئيسية وتحديثات الأمان حتى عام 2031.

ومع أن بعض المستخدمين ما زالوا متشككين في جدوى الهواتف الفائقة النحافة، إذ يرون أن تقليص السُمك قد يأتي على حساب جوانب أخرى مثل البطارية، فإن هاتف Edge 70 يبدو أنه تجاوز ذلك مع بطارية أكبر وتصميم أكثر صلابة من منافسيه.

وفيما يتعلق بالسعر، فهو مرتفع نسبيًا، إذ يبدأ سعر هاتف موتورولا Edge 70 من 700 جنيه إسترليني (نحو 900 دولارٍ أمريكي) ويتوفر حاليًا في المملكة المتحدة، ولم تُعلن الشركة بعدُ موعد طرحه في الأسواق الأخرى.