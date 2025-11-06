“سيريا هايتك” والرسالة الصوتية الأولى.. عندما يتحدث الإرث العريق بلغة التكنولوجيا

لطالما كانت سوريَة مهدًا للحضارات ونقطة انطلاق للإبداع، واليوم، تستثمر دمشق هذا الإرث العريق لتُعلن فصلًا جديدًا في مسيرتها التقنية. ففي خطوة تجمع بين الفن والتقنية والرؤية المستقبلية، أعلن معالي عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس)، انطلاق العدّ التنازلي للدورة الحادية عشرة من معرض (سيريا هايتك) لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المقرر إقامته في المدة الممتدة من 20 إلى 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 على أرض مدينة المعارض بريف العاصمة، دمشق.

وجاء الإعلان في صيغة فيديو بصري مبدع، حاملًا الهوية البصرية الجديدة للمعرض، ورسالة الوزير الموجزة: “نراكم في دمشق في معرض سيريا هايتك لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 20 – 24 تشرين الثاني 2025. #سوريَة_الجديدة“.

امتزاج التراث بالتكنولوجيا:

تميز الإعلان البصري، الذي بلغت مدته دقيقة و43 ثانية، بإخراج إبداعي ربط ببراعة بين عراقة الحضارة السورية وابتكارات العصر الرقمي، فقد غاص تعليق صوتي بلهجة شامية أصيلة في التاريخ ليؤكد أن الإبداع التقني متأصل في الحضارة السورية.

نراكم في دمشق في معرض سيريا هايتك لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ٢٠-٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥. #سورية_الجديدة pic.twitter.com/sLTt1GUFC6 — عبدالسلام هيكل Abdulsalam Haykal (@amhaykal) November 4, 2025

ومن أبرز ما جاء في التعليق الصوتي الإشارة إلى أن أول رسالة صوتية (Voice Message) كان مهدها الساحل السوري (مملكة أوغاريت)، التي اُكتشف فيها أول نوتة موسيقية مكتوبة في التاريخ، مؤكدًا أن سوريَة كانت ولا تزال أرضًا خصبة للإبداع والاختراع.

كما كانت الرسالة واضحة: سوريَة لم تكن يومًا على هامش التاريخ التكنولوجي، بل في قلبه منذ بداياته الأولى. وقد عبّر الفيديو عن إيمان عميق بقدرة الإنسان السوري على التكيّف والإبداع ومواصلة مسيرة الابتكار، واصفًا إياه بـ “ابن سوق”، في إشارة رمزية إلى مهارته التجارية وحسه العملي منذ القدم.

جسر من الذاكرة إلى المستقبل:

لقد لاقى هذا المزيج الإبداعي تفاعلًا رسميًا، إذ علق معالي وزير الثقافة السوري، محمد ياسين صالح، واصفًا العمل بـ “الملهم”، ومؤكدًا أن التكنولوجيا ليست نقيض التراث، بل امتداده بلغة العصر”.

عملٌ ملهم يحمل روح #سورية_الجديدة

ربطٌ أنيق بين أصالة الحرف السوري وحداثة الفكرة، يذكّرنا بأن التكنولوجيا ليست نقيض التراث، بل امتداده بلغة العصر.

كل التقدير لجهود معاليكم في بناء جسرٍ من الذاكرة إلى المستقبل، يليق بسوريا وأبنائها المبدعين.. — محمد ياسين صالح (@AL_SAALEH) November 4, 2025

وتابع صالح موجهًا كلامه للوزير هيكل فقال: “كل التقدير لجهود معاليكم في بناء جسرٍ من الذاكرة إلى المستقبل، يليق بسوريَة وأبنائها المبدعين”.

إطار مؤسسي ورؤية إستراتيجية:

يأتي هذا الإعلان في إطار الاستعدادات الجارية لإقامة فعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض (سيريا هايتك)، التي تنظمها المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع شركة “المبدعون للمعارض والمؤتمرات” برعاية معالي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري. وقد سبق أن أُعلنت الهوية البصرية والرؤية الرقمية والإقليمية الجديدة للمعرض خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق.

وأكد الوزير عبد السلام هيكل خلال المؤتمر أن معرض (سيريا هايتك)، يشكّل فرصة لربط المزودين العالميين بالشركات الناشئة والمشغلين المحليين، وفتح آفاق جديدة للشراكات التقنية التي تسهم في إطلاق الاقتصاد الرقمي السوري.

كما أشار إلى أن هذه الدورة تُعدّ أول نسخة مطوّرة من المعرض بعد التحرير، وتهدف إلى إتاحة منصة سنوية للشركات المحلية لعرض أحدث تقنياتها وإبرام شراكات إستراتيجية مع شركات دولية.

ويشارك في معرض (سيريا هايتك) نحو 223 شركة من عشر دول هي: سورية، ولبنان، والأردن، وقطر، والسعودية، والصين، وبريطانيا، وتركيا، والإمارات، وسلطنة عمان، ومن المتوقع حضور شخصيات رسمية ورجال أعمال من دول الجوار لبحث فرص الاستثمار والتعاون التقني.

وسيفتح المعرض قاعاته يوميًا من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة الثامنة مساءً. ويشكل المعرض، حسب المنظمين، منصة سنوية لتمكين الشركات السورية من توسعة نشاطاتها، وإبرام اتفاقيات مع شركات عالمية كبرى، وصناعة تكتلات اقتصادية مهمة، عملًا على مواكبة قطاع الأعمال السوري طموحات الحكومة في بناء بلد متطور رقميًا.

معرض المستقبل.. من الذاكرة إلى الابتكار:

يأتي معرض (سيريا هايتك 2025) ليعبّر عن عودة سوريَة إلى خريطة الفعاليات التقنية الإقليمية، برؤية تؤكد أن التقنية لم تَعد مجرد مجموعة من الأدوات، بل هي لغة العصر الجديدة التي تُعيد صياغة علاقة الإنسان بمحيطه التاريخي والمستقبلي.

فكما كانت الأبجدية والنوتة الموسيقية الأولى بصمات حضارية انطلقت من الأرض السورية لتُضيء العالم، فإن مستقبل التحول الرقمي فيها اليوم يستمد جذوره من عمق هذه الذاكرة، و(سيريا هايتك 2025) هو الجسر الذي يعبر بالابتكار العصري، حاملًا معه بصمة محلية مميزة تتحدث بلغة المستقبل، لكن بلهجة شامية أصيلة.