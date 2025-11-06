سناب شات تقتحم عالم البحث الذكي بشراكة تاريخية مع Perplexity

أعلنت منصة سناب شات توقيع صفقة قيمتها 400 مليون دولار تتلقى بموجبها شركة سناب، الشركة الأم للمنصة، هذا المبلغ من شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة Perplexity AI، مقابل إدماج محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي Perplexity في المنصة بدءًا من مطلع عام 2026، وفقًا لما أعلنته الشركتان.

وبموجب هذه الشراكة، سيصبح محرك البحث القائم على الذكاء الاصطناعي Perplexity جزءًا محوريًا من واجهة الدردشة داخل سناب شات، مما يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة والحصول على إجابات واضحة بآلية الدردشة، مع الاستناد إلى مصادر موثوقة دون مغادرة التطبيق.

وجاء الإعلان بالتزامن مع صدور نتائج الربع الثالث للشركة، إذ أكدت سناب أن العائدات المتوقعة من هذه الصفقة التي ستدفع فيها Perplexity مبلغًا قدره 400 مليون دولار، ستبدأ في دعم النتائج المالية للشركة خلال 2026.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة سناب إيفان شبيغل إلى إمكانية إبرام شراكات مماثلة مع شركات ذكاء اصطناعي أخرى، في منفعة متبادلة لكافة الأطراف.

وقد بدأت سناب بالفعل خلال السنوات الأخيرة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ تقدم روبوت الدردشة “MyAI” المستند إلى نماذج ذكاء اصطناعي من OpenAI وجوجل، قبل أن ينضم إليها Perplexity.

وأطلقت الشركة عدسات وأدوات إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أسهمت في تعزيز الإقبال على خدمة الاشتراك المأجورة +Snapchat.

وفيما يتعلق بشركة Perplexity AI الناشئة، فإن الصفقة تُعد نقطة تحول محورية؛ إذ إن دفع 400 مليون دولار مقابل الوصول إلى قاعدة مستخدمي سناب شات الضخمة ليس فقط استثمارًا ضخمًا، بل هو أيضًا خطوة لتأكيد مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في مجال البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى جانب جوجل ومايكروسوفت و OpenAI.

ويتيح لها هذا الاندماج توسيع نطاق وصولها بنحو كبير وتزويدها بمليارات من استفسارات البحث التي يمكن أن تساعد في تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على نطاق واسع في بيئة محادثة حقيقية.

وكشفت سناب أيضًا عن ميزة جديدة قيد التطوير تُعرف باسم “AI Clips”، سوف تتيح لصناع المحتوى توليد مقاطع فيديو قصيرة قابلة للمشاركة عبر أوامر بسيطة، دون تحديد موعد لإطلاقها.

وإلى جانب ذلك، تستعد سناب لإطلاق إصدار جديد من نظارات الواقع المعزز “Specs” خلال العام المقبل، مع الإشارة إلى أنها ستكون أخف وزنًا من النسخة الحالية.

وأفادت الشركة بأنها ستؤسس كيانًا فرعيًا مستقلًا بالكامل لإدارة مشروع “Specs”، بهدف منحها مرونة أكبر لعقد شراكات محتملة في مجال العتاد التقني.

يُذكر أن سناب لم تكشف بعد عن تفاصيل إضافية حول مواصفات النظارة الجديدة أو شركاء العتاد المحتملين.