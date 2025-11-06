حوار خاص مع أحمد السعدي.. كيف تُحوّل “Cisco Data Fabric” بيانات الآلات إلى قوة دافعة للذكاء الاصطناعي؟

في ظل التسارع غير المسبوق الذي يشهده العالم في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، برزت الحاجة إلى حلول قادرة على التعامل مع الكمّ الضخم من البيانات، التي تولدها الأنظمة والآلات باستمرار، واستجابةً لهذا التحدي، أطلقت شركة سيسكو (Cisco Data Fabric)، وهي بنية جديدة مصممة خصوصًا لتمكين المؤسسات من استغلال بيانات الآلات الضخمة وتوظيفها في تطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي أكثر قوة وكفاءة وذكاءً.

وتَعِد هذه البنية المبتكرة، والمدعومة بإمكانات منصة (Splunk)، بإحداث تحول جذري في طريقة تعامل المؤسسات مع بياناتها التشغيلية، من خلال تقليل التعقيد والتكلفة، وتسريع استخراج الرؤى، مما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار والمرونة التشغيلية.

ولفهم أعمق لأبعاد هذه الخطوة وتأثيرها في المشهد التقني المتسارع، أجرت البوابة التقنية حوارًا خاصًا مع أحمد السعدي، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة (Splunk)، حول إطلاق بنية (Cisco Data Fabric)، ودورها في إعادة تشكيل الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع بياناتها في عصر الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن لهذه البنية أن تُسهم في رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي على المستويين الإقليمي والعالمي.

بداية؛ ما الذي يمثله إطلاق (Cisco Data Fabric) لسيسكو وللسوق العالمية والإقليمية في ظل التسارع الكبير لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

يمثل إطلاق (Cisco Data Fabric) خطوة محورية لشركتي (سيسكو) Cisco، و Splunk، نحو بناء بنية بيانات متكاملة مصممة خصوصًا لعصر الذكاء الاصطناعي. فاليوم تنمو بيانات الآلات بوتيرة أسرع من أي مصدر آخر، ومع ذلك تواجه المؤسسات تحديات في تحويل هذه البيانات إلى قيمة فعلية.

وهنا يأتي دور بنية (Cisco Data Fabric)، التي تُوحّد هذه البيانات وتحوّلها إلى معلومات قابلة للاستخدام في تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI-ready intelligence)، مما يُمكن المؤسسات على المستويين الإقليمي والعالمي من تسريع التحول الرقمي، وتعزيز الأمان، والمنافسة بفعالية في سوق يعتمد بنحو متزايد على البيانات.

كيف يمكن تبسيط المفهوم الأساسي لـ (Cisco Data Fabric) للقارئ غير المتخصص؟ وما أبرز أوجه الاختلاف عن الحلول التقليدية في إدارة البيانات؟

دعنا نتخيّل مدى تعقيد بيئة تكنولوجيا المعلومات اليوم، فهي تضم أنظمة تعمل في مبانٍ مختلفة، ومنصات حوسبة سحابية متعددة، وبنى تحتية متنوعة، وكل جزء منها يؤدي مهمة خاصة، وكلها تتفاعل في آنٍ واحد. ووسط هذا التعقيد الكبير، تحتاج المؤسسات إلى رؤية شاملة لما تفعله كل هذه الأجزاء، لفهم ما يجري داخل هذه الأنظمة، واكتشاف المشكلات الأمنية والتشغيلية، ورصد فرص التحسين.

وهذا بالضبط ما تقدمه بنية (Cisco Data Fabric)، فهي عبارة عن إطار عمل يتيح للمؤسسات استخدام الذكاء الاصطناعي لاستعلام البنى المعمارية الضخمة والمعقدة وتحليلها بطرق أكثر سهولة، ومرونة، وقابلية للتوسع، مع إخفاء التعقيد التقني خلف واجهة ذكية تُبسّط التجربة دون المساس بالعمق، بل ويتجاوز ذلك إلى تحليل أنشطة الذكاء الاصطناعي ذاته داخل هذه الأنظمة. ومع أن الفكرة تبدو بسيطة في ظاهرها، فإن تحقيق هذا المستوى من الوضوح في نظام بالغ التعقيد يُعدّ إنجازًا تقنيًا ضخمًا.

وهنا تبرز منصة (Splunk) لأنها المحرك الرئيسي، الذي يتيح تلك الرؤية المتكاملة عبر مختلف الأنظمة، فهي لا تكتفي بربط البيانات، بل تتفوق بقدرتها على تحليل بيانات الآلات الضخمة لحظيًا، وتحويل الإشارات الفوضوية إلى رؤى قابلة للتنفيذ، يمكن للمؤسسات استخدامها فورًا لتحقيق نتائج ملموسة.

ما الدور الذي تؤديه تقنية (Machine Data Lake) من Splunk في بنية Cisco) Data Fabric)؟ وكيف تمكّن المؤسسات من بناء نماذج ذكاء اصطناعي فعالة ومخصصة؟

تمثل تقنية (Machine Data Lake) من Splunk، العمود الفقري لبنية (Cisco Data Fabric)، فهي تجمع بيانات الآلات من مختلف مصادر المؤسسة، وتوحدها ووتثريها لضمان الاعتماد على مصادر معلومات موثوقة ومتسقة.

وتُعدّ هذه البيانات العالية الجودة ضرورية لبناء نماذج ذكاء اصطناعي فعالة، لأنها توفر السياق والدقة اللازمين لتدريب النماذج وتحسين أدائها. وباستخدام تقنية (Machine Data Lake)، يمكن للمؤسسات إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة تُلبّي مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، ابتداءً من اكتشاف الاحتيال، ومرورًا بـالصيانة التنبئية، ووصولًا إلى تحسين تجربة العملاء.

كيف يمكن لبنية (Cisco Data Fabric) أن تدعم الابتكار في مجالات محددة مثل: عمليات الأمن (SecOps) ومجالي (ITOps و DevOps)، وكيف تساهم في توفير رؤى شاملة ولحظية عبر هذه المجالات المختلفة؟

تدعم بنية (Cisco Data Fabric) الابتكار في عمليات الأمن (SecOps) من خلال تمكين فرق العمل من اكتشاف التهديدات والتحقيق فيها والاستجابة لها بنحو أسرع، عبر توفير رؤية موحدة وشاملة للشبكات ونقاط النهاية والتطبيقات، مما يمنح المؤسسات قدرة استباقية على حماية أنظمتها والتعامل مع المخاطر بذكاء.

وفي مجالي تكنولوجيا المعلومات (ITOps) والعمليات التطويرية (DevOps)، توفّر هذه البنية رؤية لحظية شاملة للبنية التحتية والتطبيقات، مما يساعد الفرق في تحديد مشكلات الأداء في وقتها، وتحسين استغلال الموارد، وتعزيز مرونة الأنظمة واستقرارها.

وتكمن القوة الحقيقية لهذه البنية في قدرتها الفريدة على ربط الرؤى المستخلصة من هذه المجالات المتباينة وتحليلها، مما يمنح المؤسسات ذكاءً متكاملًا، يُسرّع اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة الأداء، ويدفع نحو مستويات غير مسبوقة من التحكم والابتكار التشغيلي.

ختامًا؛ إذا كان هناك رسالة واحدة ترغبون في إيصالها للمؤسسات حول أهمية تبني Cisco Data Fabric في رحلتها نحو التحول الرقمي، فماذا ستكون هذه الرسالة؟

الرسالة الرئيسية التي نقدمها هي أن نجاح الذكاء الاصطناعي إلى جانب كفاءة العمليات التشغيلية وأمنها، يبدأ من بنية بيانات قوية وذكية. وهنا يبرز دور بنية (Cisco Data Fabric) كمنظومة متكاملة تُمكّن المؤسسات من تحويل بيانات الآلات المبعثرة والمعقدة إلى أصول موثوقة تُغذي الذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ.

ومن خلال تبنّي هذا الحل المتقدم، تستطيع المؤسسات تسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز المرونة التشغيلية، والارتقاء بقدرتها على التكيّف والصمود، لتسير بخطى واثقة نحو مستقبل رقمي أكثر ذكاءً واستدامة.