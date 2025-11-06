جوجل تنهي نزاعها مع Epic Games عبر تسوية تاريخية تغيّر شكل متجر تطبيقاتها

قدّمت جوجل مقترحًا شاملًا لتسوية نزاعها القضائي الطويل مع شركة الألعاب Epic Games، مطوّرة لعبة فورتنايت، في خطوة قد تُعيد رسم ملامح متجر تطبيقات أندرويد “Google Play” التابع لها على نطاق عالمي.

ووفقًا للاتفاق الذي قُدّم إلى المحكمة للمراجعة، فسوف تسمح جوجل لمطوّري التطبيقات باستخدام أنظمة دفع بديلة داخل التطبيقات أو عبر روابط خارجية، بدلًا من إلزامهم باستخدام نظام الدفع الخاص بمتجر “Google Play”، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وستدعم جوجل ما يُعرف بـ”متاجر التطبيقات المسجّلة Registered App Stores”، وهي متاجر بديلة يمكن تثبيتها بسهولة إلى جانب متجر “Google Play”. وستمكّن هذه الخطوة Epic Games، وغيرها من الجهات الأخرى، من إطلاق متاجرها الخاصة لأجهزة أندرويد لتقديم ألعابها بنحو مستقل برسوم محدودة جدًا، وهو ما سعت إليه الشركة منذ رفع دعاويها على جوجل وآبل عام 2020.

ومن الناحية المالية، ستعتمد جوجل هيكل رسوم جديدًا يتراوح بين 9% و 20% حسب نوع المعاملة وتاريخ تثبيت التطبيق، مع رسوم إضافية قدرها 5% عند استخدام نظام الدفع التابع لـ”Google Play”.

وستُطبّق النسبة البالغ قدرها 9% على التطبيقات العادية والاشتراكات، بالإضافة إلى المشتريات داخل الألعاب غير المؤثرة في أسلوب اللعب، في حين ستُفرض النسبة البالغ قدرها 20% على العناصر داخل الألعاب التي تمنح اللاعبين مزايا ملموسة، مثل الأسلحة أو العناصر التي تُحسّن الأداء.

وأكدت جوجل أنها لن تبرم أي اتفاقيات تمنح متجرها أولوية أو حصرية لإطلاق التطبيقات، كما ستتيح للمطورين التواصل مع المستخدمين مباشرةً بشأن الأسعار الأقل المتاحة خارج متجرها.

ووصف الرئيس التنفيذي لـ”Epic Games”، تيم سويني، التسوية بأنها “رائعة” و”حل شامل يقف على النقيض من نموذج آبل الذي يمنع المتاجر المنافسة تمامًا”.

وتُعد هذه التسوية تحولًا كبيرًا بعد أن خسرَت جوجل قضيتها أمام هيئة المحلفين، التي عدّت أن الشركة استغلت هيمنتها على سوق التطبيقات لفرض رسوم مبالغ فيها. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة في مستقبل القضايا المماثلة، خاصةً النزاع المماثل القائم بين Epic Games وآبل، الذي ما زالت آبل تخوضه وسط رفضها القاطع فكرة “السماح بالتثبيت الجانبي” أو فتح نظام الدفع لمنافسين.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في تفاصيل التسوية المقترحة في نوفمبر الجاري، وهي تسوية قد تُشكّل منعطفًا رئيسيًا في طريقة عمل متاجر التطبيقات حول العالم.

خلفية النزاع بين Epic Games وجوجل

بدأ النزاع في أغسطس 2020 عندما أضافت Epic Games ميزة الدفع المباشر إلى لعبة “فورتنايت” لتجنّب رسوم المعاملات التي يفرضها متجرا آب ستور وجوجل بلاي. وردّت جوجل وآبل بحذف اللعبة من متاجرهما بحجة انتهاك شروط الدفع، مما دفع الشركة إلى رفع دعوى قضائية على كلّ من جوجل وآبل متهمةً الشركتين بممارسات احتكارية تحدّ حرية المطورين في نشر تطبيقاتهم، واختيار أنظمة الدفع التي تناسبهم.

وفي نزاعها مع جوجل، طالبت Epic Games بفتح نظام أندرويد أمام متاجر تطبيقات بديلة والسماح للمطورين باستخدام خيارات دفع مستقلة دون قيود من جوجل. وأكّدت الشركة أن هدفها منح المستخدمين والمطورين حرية أكبر في الوصول إلى التطبيقات وشراء المحتوى دون وسيط يحتكر المعاملات.

وفي نوفمبر 2023، بدأت المحاكمة أمام هيئة محلفين في كاليفورنيا، وقد خلصت إلى أن جوجل انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال ربط متجر “بلاي” بنظام الدفع الخاص بها، وحرمان المنافسين من دخول السوق. وفي يوليو 2025، أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، وفرضت قيودًا على جوجل تمنعها من توقيع اتفاقيات حصرية مع مطوري التطبيقات أو مصنّعي الهواتف. وتخوض الشركة نزاعًا قضائيًا مماثلًا مع آبل.

وتُعد القضية انتصارًا كبيرًا لشركة Epic Games ومجتمع المطورين، إذ أرغمت جوجل على مراجعة سياساتها والسماح بمتاجر تطبيقات بديلة في نظام أندرويد. كما يُنظر إلى هذا النزاع على أنه محطة فارقة في تنظيم سوق التطبيقات، لما له من تأثير مباشر في المنافسة بين الأنظمة الكبرى مثل أندرويد و iOS، وفي مستقبل حرية المطورين في اقتصاد التطبيقات العالمي.