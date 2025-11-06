جوجل تطلق رقاقة Ironwood.. أقوى رقاقة ذكاء اصطناعي في تاريخها

أعلنت جوجل إطلاق الجيل السابع من رقاقاتها المخصصة للذكاء الاصطناعي “TPU” باسم Ironwood، وتُعد تلك الرقاقات أقوى رقاقات الشركة حتى الآن.

وصُممت تلك الرقاقة من أجل معالجة مختلف المهام المتعلقة بتدريب النماذج الضخمة وتشغيل روبوتات الدردشة والتطبيقات الذكية في الوقت الفعلي.

ويمكن ربط ما يصل إلى 9,216 رقاقة ضمن وحدة معالجة واحدة، مما يسهم – بحسب الشركة – في القضاء على “اختناق البيانات” حتى مع أكثر النماذج تطلبًا للقدرات الحوسبية، كما توفر للعملاء القدرة على تشغيل أكبر النماذج القائمة على البيانات حتى الآن وتوسيع نطاقها.

وتخوض جوجل سباقًا محمومًا مع شركات كبرى مثل مايكروسوفت وأمازون وميتا لبناء البنية التحتية المستقبلية للذكاء الاصطناعي.

وتُعد معالجات TPU من الفئات المتقدمة من رقاقات السيليكون المخصصة، في ظل اعتماد معظم النماذج اللغوية والمهام الحسابية الضخمة على وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا، وتتميز بتفوق في بعض جوانب التكلفة والأداء وكفاءة الطاقة.

وتأتي رقاقة Ironwood بأداء أسرع بأكثر من أربعة أضعاف مقارنةً بالجيل السابق، وقد وقعت بالفعل شركات بارزة عقودًا لاستخدامها، منها شركة أنثروبيك التي سوف تستخدم ما يصل إلى مليون رقاقة لتشغيل نموذجها الضخم “Claude”، وفقًا لجوجل.

وبالتوازي مع إطلاق الرقاقة، أعلنت الشركة حزمة من التحديثات لتحسين كفاءة خدمات جوجل السحابية Google Cloud، وذلك في إطار المنافسة المباشرة مع خدمات AWS من أمازون وخدمات Azure من مايكروسوفت.

يُذكر أن إيرادات جوجل من قطاع الحوسبة السحابية بلغت 15.15 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 34% مقارنةً بالعام الماضي، في حين حققت Azure ارتفاعًا بنسبة قدرها 40%، وزاد نمو AWS بنسبة قدرها 20% خلال المدة نفسها. وقد أبرمت جوجل صفقات بمليارات الدولارات في الأشهر التسعة الأولى من العام، بما يفوق ما وقّعته خلال العامين الماضيين مجتمعين.

وتأمل جوجل في تقليص الاعتماد على معالجات منافسيها وتقديم حلول متكاملة للمطورين والشركات، تُسهم في تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وطرحها في الأسواق بوتيرة أعلى.