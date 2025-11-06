جوجل تدمج Gemini في تطبيق الخرائط لتجربة تنقّل أكثر ذكاءً وتفاعلًا

بدأت جوجل توسيع قدرات تطبيق “الخرائط Google Maps” عبر دمج نموذج الذكاء الاصطناعي “Gemini” لتقديم تجربة تنقّل أكثر ذكاءً وشمولية. وتمكّن الميزة الجديدة المستخدمين من التخطيط لرحلاتهم بطرق أكثر مرونة، مثل طلب اقتراحات لمطاعم على طول الطريق ثم تعديل المسار تلقائيًا للوصول إلى أحد هذه الأماكن.

ويمكن أيضًا للمستخدمين الإبلاغ عن الحوادث أو تلقي ملخصات للأخبار أو الرسائل الإلكترونية في أثناء التنقّل. ويستطيع المستخدمون استدعاء مساعد “Gemini” بسهولة عبر قول “Hey Google” أو النقر على أيقونته في الزاوية العليا من واجهة تطبيق الخرائط.

ويتيح Gemini التكامل مع تطبيقات جوجل الأخرى مثل “التقويم”، لإضافة تذكيرات أو أحداث جديدة في أثناء الحديث مع المساعد حول الاتجاهات، وكل ذلك ضمن واجهة تطبيق “خرائط جوجل” نفسها.

وأوضح فيشال دوتا، مدير المنتج في فريق خرائط جوجل، أن “Gemini” يربط بين المعلومات الموثوقة من الويب ومراجعات مجتمع الخرائط والبيانات الجغرافية الغنية للتطبيق، ليقدّم “إجابات واضحة ومباشرة يمكن للمستخدم التصرف بناءً عليها فورًا في أثناء التنقّل”، مضيفًا أن جوجل تهدف من وراء هذا التحديث إلى أن يبدو التطبيق كأنه “صديق مرشد خبير” يجلس بجانب المستخدمين في السيارة.

ومن التحسينات اللافتة أيضًا تطوير التعليمات الصوتية في الخرائط لتصبح أكثر طبيعية ودقة، إذ بات المساعد يشير إلى معالم مرئية مميزة مثل محطات الوقود والمطاعم والمباني البارزة بدلًا من الاعتماد فقط على المسافات. وتعتمد هذه الميزة على قدرة “Gemini” في تحليل مليارات الصور من ميزة “التجوّل الافتراضي Street View” وربطها بقاعدة بيانات تضم أكثر من 250 مليون موقع حول العالم.

وأضافت جوجل ميزة “التنبيهات المرورية الاستباقية Proactive Traffic Alerts”، التي تتابع الرحلات المعتادة للمستخدم في الخلفية، وتنبّهه مبكرًا إلى الحوادث أو أعمال الصيانة أو إغلاقات الطرق لتفادي التأخير.

وفي خطوة أخرى، أصبح بالإمكان استخدام خاصية “عدسة جوجل Google Lens” داخل التطبيق مدعومةً أيضًا بنموذج “Gemini”، لتعرّف المعالم أو المتاجر المحيطة بمجرد توجيه الكاميرا إليها، إذ يعرض المساعد المعلومات المطلوبة بطريقة تفاعلية وسلسة.

وأكدت الشركة أن كافة المزايا الجديدة تستند إلى بيانات واقعية مأخوذة من قاعدة بيانات الأماكن الفعلية في خرائط جوجل، مما يقلّل احتمال “هلوسة” الذكاء الاصطناعي أو تقديم معلومات غير دقيقة.

وذكرت جوجل أن هذه المزايا ستكون متاحة مجانًا لجميع المستخدمين على أن تبدأ بالوصول تدريجيًا إلى أجهزة أندرويد و iOS، ولاحقًا إلى السيارات المزودة بنظام جوجل.