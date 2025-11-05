OpenAI تتيح تطبيق توليد الفيديو Sora لأجهزة أندرويد

أعلنت شركة OpenAI إطلاق تطبيقها Sora لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي رسميًا لنظام أندرويد، وذلك في كل من الولايات المتحدة وكندا واليابان وكوريا وتايوان وتايلاند وفيتنام.

وكان التطبيق قد أُتيح لأول مرة لنظام iOS في هواتف آيفون في شهر سبتمبر الماضي، إذ تصدّر قوائم “آب ستور” خلال أيام قليلة، محققًا أكثر من مليون تنزيل في أول أسبوع. ومع توفره الآن عبر متجر “جوجل بلاي” لأجهزة أندرويد، من المتوقع أن يشهد التطبيق موجة جديدة من النمو في أعداد المستخدمين.

ويحتفظ إصدار أندرويد بكافة مزايا إصدار iOS، ومنها ميزة “Cameos” التي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو يظهرون فيها في أثناء أداء أنشطة مختلفة باستخدام ملامحهم الحقيقية مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

ويمكن مشاركة هذه المقاطع ضمن واجهة عرض مشابهة لتطبيق تيك توك، مما يتيح التفاعل واكتشاف محتوى من مستخدمين آخرين، في خطوة إستراتيجية من OpenAI لتعزيز موقعها في سوق مقاطع الفيديو القصيرة ومنافسة منصات كبرى مثل منصات ميتا.

ومع النجاح الكبير المُصاحب للإطلاق الأولي، واجه التطبيق انتقادات تتعلق بمحتوى “التزييف العميق”؛ فقد نشر بعض المستخدمين مقاطع مسيئة لشخصيات تاريخية مثل مارتن لوثر كينغ، مما دفع الشركة إلى تعليق توليد هذه المقاطع مؤقتًا وتشديد ضوابط الاستخدام، كما عدّلت OpenAI سياستها تجاه المحتوى المتعلق بالشخصيات المحمية بحقوق النشر.

وفي ما يخص التحديثات المستقبلية، تخطط OpenAI لإضافة مزايا جديدة إلى التطبيق، منها إنشاء مقاطع فيديو متحركة تتضمن الحيوانات الأليفة أو الأشياء الجامدة، إلى جانب أدوات تحرير الفيديو الأساسية مثل إدماج المقاطع المتعددة لإنتاج مقاطع أطول متعددة المشاهد.

وتعمل الشركة على تطوير أدوات تتيح تخصيص المحتوى المُقترح للمشاهدة لعرض محتوى من حسابات محددة، مما يعزز تجربة المستخدم، ويمنحه تحكمًا أكبر في ما يشاهده.

وحتى الآن، لم يُطرح تطبيق Sora في أي من الدول العربية، إذ يقتصر توفره على عدد من الأسواق الآسيوية والأمريكية. ولم تُعلن OpenAI موعدًا محددًا لتوسيع نطاق الإطلاق ليشمل مناطق أخرى، حتى مع الاهتمام الواسع الذي يلقاه التطبيق بين المستخدمين في الشرق الأوسط.