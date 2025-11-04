مهن جديدة في عصر الذكاء الاصطناعي.. 16 وظيفة وُلدت من رحم الثورة التقنية

في الوقت الذي يُعيد فيه الذكاء الاصطناعي تشكيل سوق العمل العالمي، بدأت شركات كبرى مثل شركة البيع بالتجزئة وولمارت (Walmart) وشركة الخدمات المهنية كيه بي إم جي (KPMG) وغيرها بإطلاق موجة من الوظائف الجديدة كليًا، لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة من التحول الرقمي الحالي، وفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

ولم تكن هذه المهن موجودة قبل أعوام قليلة، وبعضها يُعد تطورًا طبيعيًا لوظائف سابقة، في حين تُشكّل أخرى مزيجًا من أدوار متعددة أضيفت إليها مسؤوليات جديدة ناتجة عن انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأعمال اليومية.

ومع المخاوف المتزايدة من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر، يرى الخبراء أن المرحلة القادمة لن تُقصي الإنسان من المعادلة، بل ستعتمد على التعاون بين البشر والأنظمة الذكية.

ويقول مارك مورو، الباحث في معهد بروكينغز: “إننا أمام ديناميكية جديدة كليًا، فبعض هذه المهن قد تختفي سريعًا، وبعضها سيكبر أكثر مما نتوقع، وهناك وظائف لم نتخيلها بعدُ”.

وتشير بيانات منصة لينكدإن للتوظيف إلى أن نحو 20% من الموظفين في الولايات المتحدة اليوم يشغلون وظائف لم تكن موجودة عام 2000، ومع الطفرة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي تتسارع وتيرة هذا التحول، حتى باتت بعض المسميات الوظيفية تُستخدم بعشرات الصيغ المختلفة.

وظائف تركز على تجربة المستخدم

مصمم محادثات الذكاء الاصطناعي (AI Conversation Designer): وهي وظيفة تركز على ابتكار أسلوب الحوار وطبيعة التفاعل بين المستخدم والأنظمة الذكية، ليجعل التجربة أكثر سلاسة وفاعلية. وهي وظيفة تشترط الإلمام بـ”هندسة الأوامر” (Prompt Engineering) وكتابة النصوص الإبداعية.

مهندس معرفة (Knowledge Architect): وهي وظيفة يحدد صاحبها ما تعرفه أنظمة الذكاء الاصطناعي، وكيف تتصرف وفق سياق العمل. وتشترط فهمًا عميقًا لهياكل البيانات والمعرفة التنظيمية.

مصمم تفاعل (Interaction Designer): وهي وظيفة يضع صاحبها نماذج للتفاعل بين الإنسان والآلة، ويعمل على تعزيز الثقة بينهما.

مهندس فني للذكاء الاصطناعي (AI Artist Engineer): وهي وظيفة تجمع بين الفن والتقنية لإنتاج محتوى بصري باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يتماشى مع هوية العلامة التجارية.

مهندس أوامر (Prompt Engineer): وهي إحدى أكثر الوظائف طلبًا، ويتولى صاحبها تصميم الأوامر النصية التي تحدد سلوك النماذج اللغوية في المنتجات وتجربتها.

وظائف تنظيم الأعمال والموارد البشرية

قائد التعاون البشري مع الذكاء الاصطناعي (Human-AI Collaboration Lead): وهي وظيفة يضع صاحبها إستراتيجيات لتنظيم العمل المشترك بين الفرق البشرية والأنظمة الذكية لتحسين الأداء.

خبير إستراتيجية التبني (Adoption Strategist): وهي وظيفة ناشئة مسؤولة عن إدماج أنظمة الذكاء الاصطناعي في هيكل المؤسسة وضمان تقبّل الموظفين لها، مع مراعاة معايير الأمان والأخلاقيات.

وظائف تقنية متخصصة

مهندس الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي (Responsible Use AI Architect): وهي وظيفة يتولى صاحبها تصميم الضوابط الأخلاقية والتقنية لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

مهندس تنسيق (Orchestration Engineer): وهي وظيفة يربط صاحبها بين الوكلاء الذكيين والأدوات المختلفة لضمان عملهم بانسجام وفاعلية.

مهندس ذكاء اصطناعي (AI Engineer): وهي وظيفة يبني صاحبها حلولًا ذكية قابلة للتوسع، ويعمل على تطوير نماذج تعلم الآلة لخدمة مختلف القطاعات، حتى خارج نطاق شركات التقنية.

مهندس بنية الذكاء الاصطناعي (AI Architect): وهي وظيفة يصمم صاحبها البنية التحتية التي تستند إليها أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومنها قواعد البيانات والنماذج والخدمات السحابية.

مُعنون بيانات (Data Annotator): وهي وظيفة يعالج صاحبها البيانات الأولية ويُصنفها لتصبح صالحة لتدريب النماذج الذكية، وهي وظيفة قديمة لكنها تشهد انتعاشًا متجددًا.

مناصب إشرافية وتنفيذية

رئيس قسم الذكاء الاصطناعي (Head of AI): منصب يقود صاحبه كافة مبادرات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة، ويضع خطط الابتكار والإنتاج.

مدير عمليات الوكلاء الذكيين (Agent Operations Manager): منصب يكون صاحبه مسؤولًا عن مراقبة أداء الأنظمة الذكية ومعالجة الأعطال والتحديثات المستمرة.

نائب الرئيس الأول لإستراتيجية الذكاء الاصطناعي (SVP of AI Strategy): منصب يضع صاحبه الخطط الطويلة المدى لاعتماد التقنيات الذكية في خدمات الشركة ومنتجاتها.

نائب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي (EVP of AI): دور تنفيذي أطلقته شركة وولمارت لقيادة التحول الذكي في مجالات التصميم والمنتجات والمنصات، بهدف تعزيز الإنتاجية وتسريع الابتكار.

عصر جديد من الوظائف

تُشير هذه التحولات إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يُلغي الوظائف، بل يُعيد تعريفها. فكما غيّرت الثورة الصناعية ملامح العمل قبل قرنين، تأتي ثورة الذكاء الاصطناعي لتخلق موجة جديدة من المهن تجمع بين التقنية والإبداع والإستراتيجية، وتفتح الباب أمام جيل جديد من الخبرات الرقمية التي تجمع الإنسان والآلة في منظومة عمل واحدة.