إطلاق تطبيق واتساب الكامل رسميًا لساعات آبل الذكية

أطلقت شركة ميتا اليوم تطبيق واتساب كاملًا بنحو رسمي لساعات آبل الذكية، في خطوة تُعزز تجربة التواصل عبر الأجهزة القابلة للارتداء، وتُتيح للمستخدمين التفاعل مع المحادثات مباشرةً من الساعات دون الحاجة إلى الاعتماد على هواتفهم.

ويُقدّم التطبيق الجديد مجموعة من المزايا التي طال انتظارها، من أبرزها عرض معاينات كاملة للرسائل دون اختصار، والقدرة على الرد من خلال الرموز التعبيرية، إضافةً إلى إمكانية تسجيل الرسائل الصوتية وإرسالها مباشرةً من الساعة. كما يدعم التطبيق إشعارات المكالمات مع تفاصيل المتصل، إلى جانب عرض الصور والملصقات بوضوح، وإتاحة جزء أكبر من سجل المحادثات في شاشة الساعة.

وأشارت ميتا في بيانٍ رسمي إلى أن هذا الإصدار يُعد “البداية فقط” لتحسين تجربة واتساب في ساعة آبل، مؤكدةً أن مزايا إضافية سوف تُطرح خلال الأشهر المقبلة. ويتطلب تشغيل التطبيق وجود ساعة آبل من الجيل الرابع Apple Watch Series 4 أو أحدث، ونظام تشغيل watchOS 10 على الأقل.

ويُعد هذا التحديث نقلة نوعية مقارنةً بالإصدار السابق، الذي كان يقتصر على عرض إشعارات من الهاتف مع إمكانية الرد بنحو محدود، كما يُقارب التطبيق الجديد في قدراته ما يقدّمه تطبيق الرسائل من آبل في الساعة.

ويُتوقّع أن تُضيف الشركة مستقبلًا إمكانيات مثل المكالمات الصوتية عبر الساعة، مما يجعل التطبيق منصة اتصال متكاملة حتى في الشاشات الصغيرة دون الاعتماد الاضطراري على هواتف آيفون.

ويأتي هذا الإطلاق بعد أن كانت ميتا قد أوقفت في عام 2023 تطبيق “ماسنجر” الخاص بساعة آبل، وأعلنت حديثًا نيتها إيقاف إصدار “ماسنجر” المخصص لنظام macOS في الحواسيب، في الوقت الذي تُركّز فيه على تطوير واتساب، الذي يُعد أهم منصاتها وأوسعها استخدامًا بأكثر من 3 مليارات مستخدم شهريًا.

يُذكر أن ميتا توفر أيضًا إصدارًا من واتساب لنظام “Wear OS” الخاص بساعات جوجل وسامسونج، مما يجعل إطلاق نسخة ساعات آبل خطوة طبيعية نحو توسيع نطاق حضور التطبيق عبر مختلف المنصّات.