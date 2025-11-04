آبل تُطلق تحديث iOS 26.1 بمزايا جديدة وتحسينات في الخصوصية والتصميم

أطلقت شركة آبل رسميًا تحديث iOS 26.1، وهو أول تحديث رئيسي لنظام iOS 26 الذي طُرح في سبتمبر الماضي، ويُعد متاحًا الآن لكافة المستخدمين. ويقدّم التحديث مجموعة من المزابا الجديدة والتحسينات التي تُعالج بعض الانتقادات السابقة، خاصةً المتعلقة بتصميم “الزجاج السائل Liquid Glass” الجديد وشاشة القفل.

تخصيص مظهر التصميم الجديد

أضافت آبل خيارًا جديدًا في الإعدادات يتيح للمستخدمين التحكم في مستوى شفافية واجهة “الزجاج السائل Liquid Glass”، من خلال التبديل بين نمطين؛ وهما خيار “شفاف Clear” وخيار “معتم Tinted”. ويظهر الفرق بوضوح في التطبيقات والإشعارات، خاصةً في شاشة القفل.

وأعادت آبل محاذاة النصوص والأيقونات إلى اليسار في العديد من صفحات الإعدادات، كما أصبحت أسماء المجلدات في الشاشة الرئيسية بمحاذاة مماثلة. وأصبحت لوحة الأرقام في تطبيق الهاتف تعتمد تأثيرات التصميم الجديد.

تعطيل فتح الكاميرا من شاشة القفل

استجابت آبل لطلب شائع بإضافة إعداد جديد يسمح بإيقاف السحب السريع لفتح الكاميرا من شاشة القفل، مما يمنع تشغيلها عن طريق الخطأ في أثناء وجود الهاتف في الجيب.

تحسينات في تطبيق الهاتف والمنبّهات

يتيح التحديث الجديد للمستخدمين إيقاف الاهتزاز عند بدء المكالمة أو إنهائها من خلال إعداد خاص داخل تطبيق الهاتف، كما غيّرت آبل واجهة التنبيهات والمؤقتات، إذ أصبح الآن على المستخدم السحب لإيقاف المنبّه بدلًا من النقر، مما يقلّل احتمال إيقافه عن غير قصد.

دعم لغات جديدة في Apple Intelligence

أضافت آبل لغات جديدة إلى حزمة مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، وهي تشمل الدنماركية والهولندية والنرويجية والبرتغالية والسويدية والتركية والصينية التقليدية والفيتنامية، لتوسيع نطاق الاستخدام عالميًا.

توسّع الترجمة المباشرة عبر AirPods

أصبحت ميزة “الترجمة المباشرة Live Translation” في سماعات AirPods تدعم لغات إضافية مثل اليابانية والكورية والإيطالية والصينية (بنسختيها التقليدية والمبسطة)، إلى جانب اللغات الأساسية السابقة كالإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

تحسينات في التطبيقات

تطبيق Apple TV: حصل التطبيق على أيقونة جديدة ملونة تتماشى مع تصميم Liquid Glass، مع تغيير اسم الخدمة من “+Apple TV” إلى “Apple TV”.

تطبيق اللياقة Fitness: أصبح بالإمكان إنشاء تمارين مخصصة بالكامل تشمل نوع التمرين والسعرات والجهد والمدة.

متصفح سفاري: حصل شريط التبويب السفلي على تصميم أوسع ومساحة أقل حول الحافات.

تطبيق الصور: ظهرت تغييرات طفيفة في شريط الفيديو وتحسينات في وضوح الواجهة.

إعدادات جديدة للخصوصية والأمان

أضافت آبل إعدادًا جديدًا في قسم “الخصوصية والأمان” يتيح تنزيل تحديثات الأمان وتثبيتها تلقائيًا دون الحاجة إلى إصدار جديد كامل من النظام، في تطوير لميزة “Rapid Security Responses” السابقة.

التوفر والتنزيل

يتوفر iOS 26.1 لكافة هواتف آيفون التي تدعم نظام iOS 26، ومنها هواتف آيفون 11 وما بعدها بالإضافة إلى الجيل الثاني من هاتف iPhone SE. ويمكن تحميل التحديث عبر الذهاب إلى الإعدادات، واختيار “عام”، ثم الضغط على “تحديث البرامج”.

وبالتوازي مع ذلك، أطلقت آبل تحديث iPadOS 26‌.1 لأجهزة آيباد، وتحديث macOS Tahoe 26.1 لحواسيب ماك، وتحديث watchOS 26‌.1 لساعات آبل، وغيرها من التحديثات المماثلة لبقية الأجهزة.