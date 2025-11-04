آبل تطلق متجر تطبيقات “آب ستور” كاملًا عبر الويب لأول مرة

أطلقت شركة آبل رسميًا واجهة ويب جديدة بالكامل لمتجر التطبيقات التابع لها “آب ستور“، لتتيح للمستخدمين لأول مرة تصفّح التطبيقات والبحث عنها مباشرة من أي متصفح دون الحاجة إلى استخدام أجهزتها.

ويُعد التحديث الجديد نقلة نوعية في طريقة الوصول إلى محتوى المتجر، إذ يقدّم تجربة شبيهة تمامًا بالتطبيق الأصلي في أجهزة آبل المختلفة، مثل آيفون وآيباد وماك ونظارة فيجن برو وغيرها.

وفي السابق، كان نطاق “apps.apple.com” يوجّه المستخدمين إلى صفحة تعريفية عامة حول المتجر في موقع آبل. أما الآن، فقد تحوّل إلى نسخة ويب متكاملة من المتجر تمكّن المستخدمين من تصفح التطبيقات، واستعراض الأقسام، ومتابعة الفعاليات الخاصة مباشرةً من أي متصفح.

وتتضمن واجهة الويب الجديدة للمتجر تبويب “اليوم Today” الشهير، مع عرض أبرز التطبيقات والألعاب اليومية، وأقسام التحرير والمراجعات، وأحدث فعاليات متجر آب ستور. كما أُعيد تصميم صفحات التطبيقات بشكل أكثر تفاعلية، مع واجهة غنية بالوسائط تتضمّن رموزًا جديدة للفئات والجوائز والفعاليات الخاصة بكل تطبيق.

وأضافت آبل كذلك محرك بحث محسّن يتيح للمستخدمين العثور بسرعة على أي تطبيق، وهي ميزة كانت تفتقر إليها النسخة السابقة من الموقع، إذ كان المستخدمون يعتمدون على البحث في جوجل للوصول إلى صفحات التطبيقات.

وتتيح النسخة الجديدة من الموقع أيضًا التبديل بين متاجر المنصات المختلفة من خلال قائمة في الزاوية العليا اليسرى، إلى جانب إمكانية مشاركة روابط التطبيقات أو فتحها مباشرة داخل متجر “آب ستور” في حال تثبيته في الجهاز.

وتسعى آبل من خلال هذه الخطوة إلى توسيع نطاق الوصول إلى متجرها، إذ لم يعد مقتصرًا على الأجهزة العاملة بأنظمتها، بل أصبح متاحًا لأي مستخدم عبر المتصفح. وتسهّل هذه الخطوة على المطورين والمستخدمين استعراض التطبيقات ومشاركتها.

ويُعد هذا جزءًا من إستراتيجية آبل لتوسيع حضورها الرقمي خارج بيئة منظومتها المغلقة؛ فبعد إطلاقها نسخ ويب كاملة لخدمات مثل الخرائط و iCloud، يأتي متجر آب ستور ليُكمل هذا التوجه نحو توفير خدمات الشركة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى تطبيقات أصلية.