OpenAI توقّع اتفاقًا ضخمًا مع أمازون لتعزيز قدراتها الحاسوبية

وقّعت شركة OpenAI اتفاقًا ضخمًا مع قطاع أمازون للخدمات السحابية Amazon Web Services (AWS) بقيمة قدرها 38 مليار دولار، وهو اتفاق يمتد لسبع سنوات في خطوة جديدة ضمن سلسلة من العقود التي تبرمها الشركة الناشئة لتعزيز قدرتها على الوصول إلى طاقة حوسبة ضخمة تدعم توسّع منتجاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي.

ويتيح الاتفاق لـ OpenAI استخدام البنية التحتية السحابية لأمازون فورًا، ومنها رقاقات إنفيديا العالية الأداء لتشغيل نماذجها المتقدمة مثل ChatGPT، كما يُخفف التعاون الجديد اعتماد الشركة على مايكروسوفت، التي تُعد أكبر داعميها ومزوّدها الرئيسي للحوسبة السحابية.

وسجّل سهم أمازون ارتفاعًا بأكثر من 5% ليصل إلى مستوى قياسي عقب إعلان الصفقة، في وقت تستعد فيه الشركة لاستثمار 8 مليارات دولار في منافستها أنثروبيك، مما يعزّز مكانتها في سباق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وخلال العام الجاري، أبرمت OpenAI مجموعة من الاتفاقات الضخمة مع شركات مثل إنفيديا وAMD وأوراكل وبرودكوم وجوجل وسامسونج، لترتفع التزاماتها الإجمالية إلى نحو 1.5 تريليون دولار على مدى السنوات المقبلة، وتُدفع هذه الالتزامات تدريجيًا بحسب مراحل تطوير وتسليم الطاقة الحاسوبية.

وتعمل الشركة بقيادة سام ألتمان على خطة طموحة لتوسيع مراكز بياناتها لتوليد ما يعادل جيجاواط واحد أسبوعيًا من الطاقة بحلول عام 2030، أي ما يعادل إنتاج محطة نووية كاملة. لكن خبراء يشككون في قدرة الشركة على تحقيق هذا الهدف في المدى القصير نظرًا إلى التحديات التقنية والمالية الضخمة.

وارتفعت إيرادات OpenAI إلى نحو 13 مليار دولار سنويًا، وتكبّدت الشركة خسائر تقارب 12 مليار دولار خلال الربع الأخير وحده، نتيجة الإقبال المتزايد على قدرات الحوسبة الفائقة لتشغيل نماذجها.

وقال ألتمان في مقابلة حديثة إنه يثق بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، موضحًا: “نحن نراهن على استمرار نمو الإيرادات، وأن ChatGPT سيواصل التوسع، وأننا سنصبح أحد أهم مزوّدي خدمات السحابة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير أجهزة ذكية للمستهلكين وتطبيقات علمية مؤتمتة تخلق قيمة اقتصادية ضخمة”.

وأكملت OpenAI حديثًا إعادة هيكلة شاملة سمحت للمستثمرين بامتلاك حصص مباشرة في الشركة، مما يمهّد الطريق نحو طرح عام أولي متوقع خلال المدة المقبلة. وقد جمعت الشركة حتى الآن نحو 60 مليار دولار من التمويل، وتتوقع إدارتها أن يُسهّل الهيكل الجديد عملية جمع الاستثمارات مستقبلًا.

وشملت عملية إعادة الهيكلة أيضًا تعديل عقد سابق مع مايكروسوفت، كان يمنحها أولوية في عقود الحوسبة السحابية، مما أتاح توقيع الصفقة الجديدة مع أمازون دون قيود تعاقدية.