آبل تلجأ إلى جوجل لحل تحدّيات تطوير مساعدها الذكي سيري

تستعد آبل لإطلاق النسخة الجديدة من مساعدها الصوتي “سيري” المعزّز بالذكاء الاصطناعي بحلول مارس من العام المقبل، بعد أن كانت قد أجّلت موعد الإطلاق إلى عام 2026 بسبب تحدّيات تقنية.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، فإن آبل تعمل حاليًا بالتعاون مع جوجل لتطوير نموذج مخصص من نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها “Gemini” لتشغيل مساعد “سيري” الجديد في شراكة غير معلنة رسميًا حتى الآن، لكنها تتماشى مع تصريحات الشركة الأخيرة بانفتاحها على العمل مع شركاء آخرين لتشغيل إصدار “سيري” المُحسّن.

وأشارت بلومبرغ إلى أن مساعد “سيري” القادم سوف يعتمد على نموذج Gemini من جوجل، وأن الإصدار القادم سوف يقدّم مزايا جديدة، من أبرزها البحث الذكي عبر الإنترنت اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.

وبحسب المصادر، فإن آبل تدفع مبالغ مالية لجوجل لتطوير نموذج خاص من نماذج Gemini يعمل على خوادم سحابية خاصة بآبل (تُعرف باسم Private Cloud Compute) لضمان الخصوصية. ولن يعني هذا الدمج أن أنظمة آبل ستُدمج فيها خدمات جوجل أو واجهات Gemini الموجودة في أجهزة أندرويد، بل سيقتصر الأمر على الاستفادة من قدرات النموذج داخل بيئة آبل فقط.

وكانت آبل قد أجرت في وقت سابق محادثات مع شركة أنثروبيك لاستخدام نماذج “Claude” في تطوير سيري، لكنها فضّلت في النهاية جوجل؛ نظرًا إلى علاقتها الطويلة معها في مجال البحث عبر الإنترنت في أجهزتها.

ومع أن مبيعات آيفون ما زالت قوية عالميًا، فإن أجهزتها ما زالت تفتقر إلى مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدّمة التي باتت معيارًا في الهواتف المنافسة.

ومن المتوقع أن يتزامن إطلاق الإصدار الجديد من “سيري” مع الكشف عن شاشة ذكية جديدة من آبل تأتي بنسختين؛ الأولى مدمجة بمكبر صوت، والأخرى تُثبّت على الحائط، في خطوة تُمهّد لدخول الشركة بقوة إلى سوق الأجهزة المنزلية الذكية.

وأما على المدى البعيد، فتخطط آبل لإعلان تحديثات كُبرى لأنظمة التشغيل الخاصة بها في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) في يونيو 2026، إلى جانب تطويرات واسعة ضمن مشروع حزمة الذكاء الاصطناعي التابعة لها “Apple Intelligence”.