مقارنة بين نظارتي Galaxy XR من سامسونج و Vision Pro من آبل

في نهاية عام 2024، كشفت سامسونج عن أول نظارة ذكية لها، وأوضحت في بيانٍ رسمي بعض التفاصيل المتعلقة بالنظارة، ومنها صورة رسمية تُظهر التصميم العام. وأشارت الشركة إلى أن النظارة الجديدة ستكون خفيفة الوزن، ومصممة هندسيًا لتوفير الراحة في أثناء الاستخدام الطويل، وستحتوي على شاشات متطورة. من ناحية أخرى، كشفت شركة كوالكوم أن نظارة سامسونج ستعمل بمعالج Snapdragon XR2 Plus Gen 2، وهو إصدار مطوّر من المعالج المستخدم في نظارات ميتا كويست 3S.

وفي مطلع هذا العام، كشفت سامسونج عن بعض التفاصيل الإضافية لنظارتها، وبعد أشهر من الترقّب، كشفت الشركة الأسبوع الماضي رسميًا عن نظارة الواقع الافتراضي Galaxy XR المنافسة لنظارة آبل Vision Pro، والتي تُعدّ أول جهاز يعمل بنظام التشغيل الجديد Android XR الذي صممته جوجل خصوصًا لأجهزة الواقع الممتد (XR).

وقبل أسبوع من إعلان سامسونج نظارتها الجديدة، كانت آبل قد كشفت النقاب عن أحدث جيل من نظارتها الرائدة Vision Pro المزودة بمعالج M5 الذي يُعد أقوى معالج في تاريخ الشركة للحوسبة المكانية. وتجمع النظارة الجديدة بين الذكاء الاصطناعي المتطور والأداء الفائق السرعة والتصميم الهندسي المميز والمريح.

ولتتعرف أبرز الفروق بين كلتا النظارتين، سنقدم في هذا المقال مقارنة بين نظارتي Galaxy XR من سامسونج و Vision Pro من آبل:

شريحة Snapdragon XR2 Plus Gen 2 مقابل M5

طوّرت سامسونج نظارة الواقع الممتد Galaxy XR بالتعاون مع شركتي جوجل وكوالكوم، وتعتمد النظارة على شريحة Snapdragon XR2 Plus Gen 2 المخصصة لأجهزة الواقع الممتد (Extended Reality أو XR). وتقول كوالكوم إن هذه الشريحة تتيح للنظارة تقديم تجارب غامرة بوضوح بصري مذهل، مع دعم قوي للذكاء الاصطناعي، وتقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المُعزّز (AR) والواقع المختلط (MR).

في المقابل، تعمل نظارة آبل Vision Pro بشريحة Apple M5 الجديدة، بدلًا من شريحة M2 المتوفرة في الجيل السابق. وتؤكد آبل أن M5 قادرة على تشغيل نظام visionOS وخوارزميات الرؤية الحاسوبية المتقدمة، وتقديم قوة استثنائية في معالجة الرسوميات. كما توفر سرعة تحميل أعلى، وتجربة تصفح ويب أكثر سلاسة، وتفاصيل أوضح، وأداء أسرع بمرتين في مهام الذكاء الاصطناعي مقارنة بالجيل السابق.

Galaxy XR أول نظارة تعمل بنظام Android XR

تُعد Galaxy XR أول نظارة في العالم تعمل بنظام التشغيل الجديد من جوجل Android XR، والمصمم خصوصًا لنظارات وأجهزة الواقع الممتد. وتقول جوجل إن هذا النظام يجمع بين قدرات Gemini المتقدمة والوعي بالبيئة المحيطة، لتقديم طرق جديدة لاستخدام المساعد الذكي وتجربة التطبيقات والألعاب.

ويوفر Android XR تطبيقات جوجل المُعاد تصميمها لتتوافق مع أجهزة الواقع الممتد، ويمكن الوصول إلى هذه التطبيقات عبر متجر جوجل بلاي، وأبرزها: يوتيوب، وHBO Max، و Google TV، وخرائط جوجل ومتصفح كروم. ومع ذلك، تشير جوجل إلى أن النظام ما يزال في بداياته وأن المزيد من المزايا ستضاف لاحقًا.

وأما Apple Vision Pro فتعمل بنظام VisionOS المبني على الأسس التقنية نفسها لأنظمة macOS و iOS و iPadOS. ويوفر هذا النظام متجر تطبيقات يحتوي على تطبيقات وألعاب مصممة خصوصًا للنظارة، بالإضافة إلى توافقه مع بعض التطبيقات المدمجة في أجهزة آيباد اللوحية وهواتف آيفون.

Galaxy XR أخف وزنًا من نظارة آبل

يُعدّ الوزن الخفيف من المزايا الأساسية التي يجب أن تتمتع بها أجهزة الواقع الافتراضي، نظرًا إلى دوره الأساسي في التأثير في الراحة في حالات الاستخدام الطويل.

ركزت سامسونج في هذا الأمر، وصممت نظارتها لتكون خفيفة الوزن مقارنة بالنظارات الأخرى المنافسة؛ إذ تزن Galaxy XR (دون البطارية الخارجية) قرابة 545 جرامًا فقط، وأما Vision Pro فقد يصل وزنها إلى 800 جرام حسب نوع الحزام، وعازل الضوء (Light Seal) المُستخدم.

يتسبب الوزن العالي لنظارة Vision Pro بشعور أكبر بالإجهاد بعد مدة قصيرة من الاستخدام مقارنة بنظارة سامسونج. ومع ذلك، توفر آبل خيارات متعددة لأحزمة الرأس ليتمكن المستخدم من اختيار الحزام الذي يوفر له أعلى درجة من الراحة.

نظارة آبل Vision Pro تدعم مزية الصوت المكاني

تحتوي Vision Pro على مكبّرات صوت مزدوجة قريبة من الأذنين لتقديم صوت مكاني يأتي من جميع الاتجاهات ويوفر تجربة صوتية غامرة. وبفضل تكاملها مع منظومة آبل، تتصل النظارة بسهولة مع سماعات AirPods Pro 3 و AirPods 4 لتوفير صوت عالي الدقّة بزمن استجابة منخفض جدًا.

وأما Galaxy XR فلا تدعم مزية الصوت المكاني. ومع ذلك، أكدت سامسونج أن نظارتها الجديدة توفّر تجربة صوتية غامرة تضع المستخدم في قلب العوالم الممتدة.

نظارة آبل Vision Pro تتمتع بعمر بطارية أطول

تعمل Vision Pro ببطارية خارجية توفر ما يصل إلى ثلاث ساعات من تشغيل الفيديو أو ساعتين ونصف من الاستخدام العام، وتختلف مدة التشغيل حسب الإعدادات والتطبيقات المستخدمة.

وأما Galaxy XR فتقدّم عمر بطارية أقل قليلًا، إذ توفر نحو ساعتين من الاستخدام العام أو ساعتين ونصف من تشغيل الفيديو. وكما في Vision Pro، تأتي البطارية منفصلة عن النظارة لتجعل التصميم أخف وأكثر راحة عند الارتداء.

السعر والتوفر

نظارة سامسونج Galaxy XR الجديدة متاحة في الوقت الحالي في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بسعر يبدأ من 1800 دولار. وأما Apple Vision Pro فهي أغلى بكثير؛ إذ يبدأ سعرها من 3499 دولارًا، لكنها متاحة في عدد أكبر من الدول مثل: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة ومعظم دول أوروبا.

أيهما أفضل؟

تُعدّ Galaxy XR أول نظارة تعمل بنظام Android XR وشريحة Snapdragon XR2 Plus Gen 2، وهي ثمرة تعاون ضخم بين سامسونج وجوجل وكوالكوم؛ مما يجعلها مشروعًا واعدًا ومثيرًا للاهتمام.

لكن سامسونج وجوجل أكدتا أن هذه النظارة هي البداية في مجال نظارات الواقع الممتد؛ مما يعني أن الأجيال القادمة ستكون أفضل وأكثر تطورًا، وأن المزيد من المزايا الجديدة ستصل إلى هذه النظارة في وقت لاحق.

ومقارنة بنظارة Vision Pro، قد تكون نظارة سامسونج خيارًا جذّابًا للكثير من المستخدمين نظرًا إلى كونها أخف وزنًا وأقل سعرًا.