تحديث iOS 26.1.. إليك أبرز المزايا الجديدة القادمة إلى هواتف آيفون

تختبر شركة آبل حاليًا النسخة التجريبية من أول تحديث رئيسي لنظام التشغيل iOS 26، وهو (iOS 26.1) الذي يتضمن مجموعة من المزايا المفيدة وتغييرات في واجهة النظام. ومع اقتراب نهاية الاختبارات التجريبية، من المُتوقع إطلاق iOS 26.1 خلال هذا الأسبوع.

إليك أبرز المزايا الجديدة في هذا التحديث:

إمكانية التحكم في درجة شفافية العناصر

أضافت آبل إلى تحديث iOS 26.1 خيارات جديدة لتخصيص تأثير الشفافية الذي يقدمه تصميم الزجاج السائل (Liquid Glass)؛ إذ تتيح الخيارات الجديدة تقليل درجة الشفافية للعناصر أو الحفاظ عليها كما هي.

ويمكن الوصول إلى هذه الخيارات بالانتقال إلى تطبيق الإعدادات، ثم قسم الشاشة والإضاءة (Display & Brightness)، ومن هناك يمكن للمستخدم التبديل بين وضعين، هما:

Clear (شفاف): يحافظ على الدرجة الافتراضية من الشفافية التي يوفرها تصميم الزجاج السائل Liquid Glass، بحيث تظهر الخلفية بوضوح عبر الأزرار وأشرطة القوائم والعناصر الأخرى.

Tinted (مظلّل): يقلل درجة الشفافية ويجعل العناصر معتمة قليلًا ويعزز التباين؛ مما يُسهل رؤية العناصر بوضوح.

خيار جديد للتحكم في زر فتح الكاميرا من شاشة القفل

في قسم الكاميرا داخل تطبيق الإعدادات، أضافت آبل خيارًا جديدًا يُسمى “السحب لفتح الكاميرا من شاشة القفل” (Lock Screen Swipe to Open Camera). وعند إيقاف هذا الخيار، ستتعطل مزية السحب إلى الجهة اليُسرى من شاشة القفل لفتح الكاميرا.

وفي الوقت الحالي يسمح هاتف آيفون لأي شخص بفتح تطبيق الكاميرا مباشرة من شاشة القفل، لكن هذه الإضافة الجديدة تمنح المستخدمين القدرة على تعطيل هذا الخيار لمنع الاستخدام غير المرغوب فيه من الآخرين.

تغيير أزرار المنبه والمؤقت

بعد التحديث إلى iOS 26.1، ستجد زر الإيقاف الخاص بالمنبه أو المؤقت أصبح قابلًا للسحب (Slide to Stop) بدلًا من النقر، فعندما يرن المنبه سيظهر شريط قابل للسحب على شاشة القفل لإيقافه، بالإضافة إلى زر قابل للنقر لتأجيله.

بهذه الطريقة، يمكنك تأجيل المنبه بنقرة واحدة، لكن لإيقافه تمامًا يجب السحب؛ مما يجعل من الصعب إيقاف المنبه عن طريق الخطأ عند محاولة تأجيله.

لغات جديدة في مزايا Apple Intelligence

في تحديث iOS 26.1 ستدعم مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence المزيد من اللغات الإضافية، وتشمل: الدنماركية، والهولندية، والنرويجية، والبرتغالية، والسويدية، والتركية، والصينية التقليدية، والفيتنامية.

تغييرات في تطبيق الصور (Photos)

إليك أبرز التغييرات القادمة إلى تطبيق الصور في تحديث iOS 26.1:

تحديث شريط التمرير الخاص بتقديم مقاطع الفيديو في التطبيق ليصبح أكثر سلاسة وسهولة في الاستخدام.

أصبح شريط التنقل (Navigation Bar) أكثر وضوحًا، مما يسهل رؤيته على الخلفيات الفاتحة.

تعديل طفيف في واجهة إدارة الصور المتعددة، إذ انتقلت الخيارات التالية: تشغيل كعرض شرائح (Play as Slideshow)، والمفضلة (Favorite)، وإخفاء (Hide) إلى الجهة العلوية من القائمة لتصبح أكثر تنظيمًا، ولتسهيل الوصول إليها.