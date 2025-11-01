أدوبي تكشف عن أدوات ذكاء اصطناعي تجريبية واعدة للتحرير الرقمي

في مؤتمرها السنوي Adobe Max، استعرضت شركة أدوبي مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التجريبية التي تطوّرها، والتي تهدف إلى تسهيل تحرير الصور ومقاطع الفيديو والصوتيات بطريقة أكثر سرعة ودقة في تطبيقاتها المختلفة، مثل فوتوشوب وبريميير وغيرها.

وتطلق أدوبي على هذه الأدوات اسم “Sneaks”، وهي تتيح للمستخدمين تنفيذ تعديلات معقّدة بلمسات بسيطة، مثل نقل التأثيرات عبر كامل الفيديو، والتحكم في الإضاءة بشكل واقعي، وتحسين نطق الكلام في المقاطع الصوتية.

“Project Frame Forward”.. تحرير الفيديو بدون أقنعة

من أبرز هذه الأداوات أداة Project Frame Forward، التي تمكّن المحرّرين من إضافة عناصر إلى الفيديو أو إزالتها دون الحاجة إلى استخدام الأقنعة (Masks)، وهي عادةً عملية مرهقة في تحرير المقاطع.

وقدّمت أدوبي مثالًا حيًّا على إزالة امرأة من أول إطار في الفيديو واستبدالها بخلفية طبيعية مطابقة للمشهد، ليُطبَّق التعديل تلقائيًا على كافة الإطارات التالية. كما يمكن للمستخدم إضافة عناصر جديدة إلى الفيديو باستخدام أوامر نصية بالذكاء الاصطناعي.

“Project Light Touch”.. إعادة تشكيل الإضاءة بالذكاء الاصطناعي

أما أداة Project Light Touch فتركز على الصور، إذ تتيح إعادة تشكيل مصادر الضوء واتجاهه وانتشاره داخل الصورة. ويمكنها تحويل الإضاءة وكأن المصابيح كانت مضاءة أثناء التصوير الأصلي، أو محاكاة ضوء متحرك يدور حول الأشخاص والعناصر، مما يصنع تأثيرات سينمائية واقعية.

وتسمح الأداة بتغيير لون الإضاءة ودرجة حرارتها اللونية لإضفاء أجواء دافئة أو ألوان أكثر حيوية.

“Project Clean Take”.. تصحيح النطق وتغيير نغمة الصوت

في مجال الصوت، قدّمت أدوبي أداة Project Clean Take، التي تتيح تعديل نطق الكلمات أو نغمة الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إعادة التسجيل.

ويمكن مثلًا جعل المتحدث يبدو أكثر سعادة أو فضولًا، أو استبدال كلمات بالكامل مع الحفاظ على هوية الصوت الأصلية. كما يستطيع النظام فصل الضوضاء في الخلفية إلى طبقات مستقلة، مما يسهل تحسين وضوح الصوت دون فقدان عناصر التسجيل الطبيعية.

أدوات إضافية من أدوبي

من الأدوات الأخرى التي عُرضت في المؤتمر:

أداة Project Surface Swap: لتغيير خامة أو نسيج أي سطح فورًا.

أداة Project Turn Style: لتدوير الأجسام داخل الصور وكأنها ثلاثية الأبعاد.

أداة Project New Depths: لتحويل الصور إلى مشاهد ثلاثية الأبعاد يمكن تعديلها بعمق واقعي، لتُخفي العناصر المضافة جزئيًا خلف الأجسام الموجودة بالفعل.

ومع أن هذه الأدوات ما زالت في المرحلة التجريبية وغير متاحة للاستخدام العام، فإن بعضها أو كلها قد تتحوّل مستقبلًا إلى مزايا رسمية ضمن تطبيقات أدوبي المختلفة، كما حدث سابقًا مع أدوات مثل “Distraction Removal” و “Harmonize” في فوتوشوب.