كانفا تطلق “Creative OS”.. أكبر تحديث لأدواتها الإبداعية منذ تأسيسها

أطلقت منصة التصميم الرقمي “كانفا Canva” رسميًا ما تصفه بأنه أكبر تحديث في تاريخها، وهو نظام التصميم الجديد “Creative Operating System”، الذي يجمع أدوات التصميم والفيديو والبريد الإلكتروني والنماذج وإدارة العلامات التجارية في منصة موحّدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفي بيانها الرسمي، أوضحت كانفا أن العالم ينتقل من “عصر المعلومات” إلى “عصر الخيال”، إذ لم تعد القيمة في كمّ المعرفة، بل في قدرة الإنسان على التخيّل واستخدام التكنولوجيا لتوسيع قدراته الإبداعية.

وقالت الشركة: “لم يعد الذكاء الاصطناعي بديلًا عن الإبداع البشري، بل أصبح مضاعفًا له، إذ تنحني التقنية أمام الخيال البشري بدلًا من أن تقيّده”. وأضافت أن الهدف من Creative OS هو جعل التصميم والإنتاج الإبداعي متاحًا وسهلًا لأي شخص.

“Visual Suite”.. قلب النظام الجديد

تشكّل حزمة “Visual Suite” المحور الأساسي للنظام الإبداعي الجديد، فقد أُعيد تصميمها بالكامل لتتضمن تحسينات واسعة تشمل:

Video 2.0: وهو محرّر فيديو جديد يجمع أدوات احترافية بواجهة مبسطة، مع ميزة Magic Video التي تولّد مقاطع فيديو كاملة انطلاقًا من وصف نصي واحد.

Canva Email Design: وهي أداة جديدة لتصميم الرسائل الإعلانية والبريدية بطريقة احترافية مع تصدير فوري بلغة HTML.

Canva Forms: وهي أداة لإنشاء نماذج تفاعلية وسحب البيانات مباشرة إلى تطبيق Canva Sheets دون الحاجة إلى أدوات خارجية.

ذكاء اصطناعي للتصميم

قدّمت كانفا ما تصفه بأنه “أول نموذج ذكاء اصطناعي في العالم يفهم منطق التصميم”، تحت اسم Canva Design Model، وهو نموذج القادر على تحليل البنية البصرية والهوية البصرية للشركات والعلامات التجارية لتوليد تصميمات قابلة للتحرير فورًا.

ويعمل هذا النموذج على تشغيل كافة مزايا الذكاء الاصطناعي في النظام الجديد، ومنها:

AI-Powered Designs لإنشاء تصاميم جاهزة من الصفر.

AI-Powered Elements لتوليد عناصر وصور ومقاطع فيديو ورسومات ثلاثية الأبعاد.

Style Match لتوحيد مظهر العناصر تلقائيًا.

Magic Background لتوليد خلفيات تتناغم مع التصميم القائم.

وأصبح بإمكان المستخدمين التواصل مع المساعد الذكي Ask @Canva للحصول على اقتراحات فورية داخل التصميم نفسه دون مغادرة الواجهة.

“Canva Grow”.. منصة تسويقية متكاملة

بفضل النظام الجديد، تتيح كانفا منصة تسويق متكاملة تتيح للشركات إدارة حملاتها ومتابعة أدائها دون مغادرة المنصة.

وتُقدّم ميزة Canva Grow أدوات لإنشاء إعلانات متوافقة مع هوية العلامة التجارية، مع النشر المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتتبع الأداء عبر تقارير مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

“Brand System”.. إدارة الهوية البصرية بسهولة

قدّمت Canva نظام إدارة العلامة التجارية Brand Kit بتحسينات جديدة، ويتيح قسم “Brand System” للشركات حفظ الشعارات والألوان والإرشادات والأساليب اللغوية في مركز واحد متكامل. وبإضافة قدرات الذكاء الاصطناعي، يمكن توليد تصاميم تتوافق تلقائيًا مع هوية العلامة التجارية منذ البداية، مما يضمن الاتساق البصري في كافة الحملات.

عودة برامج Affinity مجانًا للجميع

بالتوازي مع الإعلانات الجديدة، أعلنت كانفا إطلاق نسخة موحّدة من أدوات Affinity التي تضم (Designer و Photo و Publisher)، والتي استحوذت عليها سابقًا، لتصبح مجانية بالكامل لكافة المستخدمين.

وتتصل أدوات Affinity الآن مباشرةً بمنصة Canva، مما يسمح بإنشاء الأعمال الاحترافية في Affinity ثم نقلها إلى Canva للتعاون والنشر. كما تتضمن تكاملًا مباشرًا مع Canva AI Studio لتوسيع إمكانيات التحرير والإبداع.

الإتاحة

بدأت كانفا توفير تحديث Creative OS بدايةً من اليوم للمشتركين في كافة أنحاء العالم، مع بدء إدماج المزايا في الخدمات الأخرى عند ربطها، مثل ChatGPT و Claude و Gemini.