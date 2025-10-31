بعد سنوات من الانغلاق.. آبل تتبنى نهجًا منفتحًا في الذكاء الاصطناعي

أكّد الرئيس التنفيذي لشركة آبل “تيم كوك” أن الشركة تخطط لإدماج عدد أكبر من أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية في أنظمة التشغيل الخاصة بها، موضحًا في مقابلة مع قناة CNBC الأمريكية أن “نية آبل هي التعاون مع مزيد من الشركاء بمرور الوقت”.

وكانت آبل قد بدأت بالفعل بإدماج نموذج ChatGPT في المساعد الصوتي الخاص بها “سيري Siri”، مع تقارير تتحدث عن تكامل قادم مع نماذج Gemini من جوجل، إلى جانب شائعات تشير إلى شراكات محتملة مع شركتي أنثروبيك و Perplexity.

وتأتي هذه التصريحات بعد تأكيد سابق من نائب رئيس آبل للبرمجيات “كريغ فيديريغي”، الذي قال العام الماضي إن الشركة “قد تتجه مستقبلًا إلى التكامل مع نماذج مختلفة مثل Gemini”.

وأضاف كوك أن آبل تسير وفق خطتها لإطلاق نسخة مطوّرة من مساعد “سيري Siri” تعتمد على الذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن الشركة “تحرز تقدمًا جيدًا” في تطوير المساعد الذكي، كما لم يستبعد إمكانية الاستحواذ على شركات ناشئة في هذا المجال قائلًا: “إننا منفتحون على عمليات الاندماج والاستحواذ إذا كانت ستعزز خريطة الطريق لدينا”.

وتشير هذه الخطوات إلى تحوّل لافت في نهج آبل، التي عُرفت تاريخيًا بسياساتها المغلقة واعتمادها على تطوير البرمجيات داخليًا، لكن الانفتاح الأخير على أدوات ذكاء اصطناعي من شركات منافسة يعكس إدراك الشركة بأن مستقبل التجربة الرقمية يتطلب تعاونًا أوسع وتكاملًا بين النماذج المختلفة، بدلًا من الاعتماد على منظومة مغلقة بالكامل، خاصةً في ظل التحديات التي تواجهها في تطوير أدوات ذكاء اصطناعي ذات قدرات تنافسية.

وتسعى آبل إلى إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة تضمن خصوصية المستخدم وتكامل الأداء عبر أجهزتها، دون التنازل عن فلسفتها القائمة على الأمان والتحكم الكامل في البيانات. ويشكّل هذا التوازن بين الانفتاح والتقييد جوهر نهج الشركة في دخول سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، خلاف باقي الشركات التي تتنافس تنافسًا محمومًا في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي وتشييد البنية التحتية التي تشغّله.

وتزامن ذلك مع إعلان نتائج آبل المالية للربع الأخير، إذ كشفت عن تحقيق الشركة إيرادات قياسية بلغت 102.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي مدفوعةً بمبيعات هواتف آيفون 17، مما رفع أسهم الشركة، ودفع القيمة السوقية لها لأكثر من 4 تريليونات دولار.

ولم تطلق الشركة بعدُ منظومتها الكاملة للذكاء الاصطناعي، التي يُنتظر أن تعزز قدرات Siri عبر مختلف الأجهزة. وتشير تقارير سابقة إلى احتمال تعاون آبل مع جوجل لتطوير أداة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل Siri، في حين أكّد الرئيس التنفيذي لجوجل “ساندر بيتشاي” سابقًا أن الشركة تعمل على دعم Gemini لهواتف آيفون.