الذكاء الاصطناعي في نظر بيل غيتس.. فرص ضخمة وتحدٍّ إنساني معقّد

أكد بيل غيتس، مؤسّس شركة مايكروسوفت وأحد أبرز رواد صناعة التقنية في العالم، أن الذكاء الاصطناعي يشكّل أكبر تحوّل تقني في التاريخ الحديث، متجاوزًا في تأثيره ثورة الإنترنت ذاتها، مشيرًا إلى أن العالم يقف أمام مرحلة جديدة ستعيد تشكيل الاقتصاد وسوق العمل والتعليم جذريًا. جاء ذلك في مقابلة مع قناة CNBC الأمريكية، إذ تحدث عن رؤيته لمستقبل الذكاء الاصطناعي والاستثمارات المحيطة به.

وقال غيتس إن الذكاء الاصطناعي يُعد “أكبر حدث تقني في حياته”، مشيرًا إلى أن تأثيره الاقتصادي والاجتماعي سيكون “أكبر مما يمكن تصوّره”.

وأوضح غيتس أن الذكاء الاصطناعي يشكّل تحولًا جذريًا في طريقة استفادة البشر من التقنية، قائلًا: “إن هذه التقنية تمثل الذكاء نفسه، إذ يمكنها تقديم استشارات طبية وتعليمية، بل وحتى المساعدة في تطوير الأدوية. إنها ثورة حقيقية بقيمة اقتصادية ضخمة تشبه في عمقها ظهور الإنترنت، وربما تتجاوزه”.

تحذير من “فقاعة الذكاء الاصطناعي”

أضاف غيتس أن حالة “الحمّى الاستثمارية” الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي تشبه ما حدث في فقاعة الإنترنت قبل عقدين، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات “سوف تصل إلى طريق مسدود”، في حين ستتمكن شركات أخرى من تحقيق نجاح طويل الأمد.

وقال غيتس: “تمامًا كما حدث مع الإنترنت، ستنجو الشركات التي تملك رؤية حقيقية ومنتجات فعّالة، أما المشاريع المكررة والمستهلكة لرأس المال فسوف تختفي”.

ويتقاطع رأي غيتس مع مواقف عدد من الشخصيات البارزة في قطاع التقنية، منها سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، الذي أعلن بأنّ السوق يعاني حالة “حماسة مفرطة” تجاه الذكاء الاصطناعي وأقرّ بأنّ “بعض الشركات سوف تتكبد خسائر ضخمة”، كما أكد جيف بيزوس، مؤسس أمازون، أنّ ما يحدث في سوق الذكاء الاصطناعي “يشكّل فقاعة”، لكنه في الوقت ذاته رأى أنّ التقنية حقيقية وستُحدث فوائد ضخمة للمجتمع.

سباق محموم مليء بالتحديات

وأشار غيتس إلى أن السباق الحالي بين شركات التكنولوجيا الكبرى لا يمكن تجاهله، قائلًا إن “أي شركة تريد البقاء في قطاع التقنية لا يمكنها الانسحاب من سباق الذكاء الاصطناعي”. لكنه حذّر في الوقت ذاته من القرارات المتسرعة في بناء مراكز البيانات أو شراء رقاقات المعالجة دون دراسة كافية لتكاليف الطاقة والعائد الطويل الأمد.

وأضاف غيتس أن وتيرة التقدم في الذكاء الاصطناعي أسرع مما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن السنوات الخمسة المقبلة سوف تشهد قفزات غير مسبوقة في قدرات النماذج اللغوية والتطبيقات الذكية، لكنه حذّر في الوقت نفسه من المبالغة في التقييمات الاستثمارية.

وفيما يتعلق بالتأثيرات المستقبلية، توقّع غيتس أن يشهد سوق العمل تغييرات ملموسة خلال السنوات المقبلة بسبب الأتمتة والذكاء الاصطناعي، داعيًا إلى التعامل مع هذه التحولات “بصراحة وواقعية”، مع الاستثمار في التدريب والتأهيل المهني لمواكبة المرحلة الجديدة.

واختتم غيتس حديثه بتأكيد أن الذكاء الاصطناعي “ليس موجة عابرة”، بل “نقلة حضارية ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وطرق التعليم والصحة والإنتاج”، مشيرًا إلى أن “القيمة الحقيقية لهذه التقنية ستتحقق حين تصبح أدواتها في متناول الجميع، وليست حكرًا على الشركات الكبرى”.