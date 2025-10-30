OpenAI تتيح إنشاء شخصيات مولّدة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق Sora

أعلنت شركة OpenAI إطلاق تحديث جديد لتطبيقها الجديد المثير للجدل Sora، وهو تحديث يوفر ميزة جديدة باسم “الظهور كشخصية Character Cameos”، وهي تتيح للمستخدمين تحويل أي شيء تقريبًا إلى شخصية رقمية قابلة لإعادة الاستخدام داخل مقاطع الفيديو المُولَّدة بالذكاء الاصطناعي.

ويُعد تطبيق Sora أحدث ابتكارات شركة OpenAI في مجال الذكاء الاصطناعي المرئي، ويُعد أول دخول مباشر للشركة إلى عالم التطبيقات الاجتماعية. ويتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو مولّدة بالذكاء الاصطناعي باستخدام أوامر نصية بسيطة، ومشاركتها مع الآخرين، مع إمكانية تصميم أفاتار واقعي يحاكي شكل المستخدم وصوته لدمجه في المقاطع الخاصة به أو مقاطع الآخرين بعد موافقته.

ويعتمد التطبيق على نموذج Sora 2 المطوّر القادر على إنتاج مشاهد معقدة بدقة عالية ومراعاة لقوانين الفيزياء مثل حركة السوائل والجاذبية، إلى جانب توليد أصوات ومؤثرات صوتية متعددة اللغات.

وتشكّل الميزة الجديدة توسعًا في قدرات التطبيق الذي يتيح للمستخدمين بالفعل إنشاء نسخ رقمية لأنفسهم يمكن للآخرين استخدامها بإذن منهم. وأما الآن، فيمكن تطبيق التقنية نفسها على عناصر أخرى مثل الحيوانات الأليفة، والرسومات، والألعاب، مع توفير مجموعة من الشخصيات الجاهزة يمكن إدراجها مباشرة في المقاطع.

وقالت OpenAI بشأن إطلاق التحديث الجديد: “بعد إنشاء الشخصية، يمكن للمستخدم تحديد أذونات الاستخدام الخاصة بها بنحو منفصل عن صورته الشخصية، سواء للاستخدام الفردي، أو المشاركة مع المتابعين، أو الإتاحة للجميع. كما يمكن تخصيص اسم ومعرّف للشخصية ووضع وسم لها عند ظهورها في الفيديو”.

وأوضحت الشركة أن ميزة “Character Cameos” يمكن إنشاؤها باستخدام “شخصية أصلية” داخل Sora، لكن لم يتضح بعدُ إذا كان بإمكان المستخدمين استيراد شخصيات خيالية من أدوات ذكاء اصطناعي أخرى، أو مدى سماح المنصة بالواقعية الفوتوغرافية في هذه النماذج.

ويأتي هذا التحديث في وقتٍ تواجه فيه OpenAI دعوى قضائية من منصة Cameo المتخصصة في مقاطع الفيديو الشخصية للمشاهير، تتهمها بانتهاك العلامة التجارية لاستخدام كلمة “Cameo” في مزايا تطبيق Sora.

وإلى جانب ذلك، أضافت OpenAI ميزة جديدة باسم “ربط المقاطع” (Video Stitching) التي تتيح دمج عدة مقاطع لإنشاء مقاطع فيديو متعددة المشاهد، بالإضافة إلى لوحات الصدارة (Leaderboards) التي تعرض أكثر المقاطع تداولًا، وأكثر الشخصيات استخدامًا.

ولتشجيع المستخدمين على تجربة هذه المزايا، فتحت الشركة باب التسجيل مؤقتًا دون الحاجة إلى دعوات في كلٍّ من الولايات المتحدة وكندا واليابان وكوريا، “لمدة محدودة”.

يذكر أن التطبيق حاليًا متاح بنحو تجريبي عبر نظام الدعوات لمستخدمي هواتف آيفون من متجر “آب ستور”، مع خطط لإتاحته لاحقًا في أجهزة أندرويد والموقع الإلكتروني Sora.com.