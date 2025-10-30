من الرياض إلى العالم.. نظام “HUMAIN ONE” يقود ثورة “الذكاء الاصطناعي الوكيلي” العربي

في حدثٍ إستراتيجي مؤثر من قلب العاصمة السعودية الرياض، وخلال فعاليات الدورة التاسعة لمبادرة مستقبل الاستثمار (FII 9)، أطلقت شركة (هيوماين)، السعودية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، نظام التشغيل الجديد الخاص بها والمبني على مفهوم الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI)، تحت اسم (هيوماين ون) HUMAIN ONE.

لا يمثل هذا النظام نقلة نوعية في الحوسبة المؤسسية فحسب، بل يكرّس مكانة المملكة كمركز ريادي للابتكار، ويضع حجر الزاوية لتطوير الذكاء الاصطناعي الوكيلي، المتمحور حول اللغة والثقافة العربية كقوة دافعة عالميًا.

نظام (HUMAIN ONE) .. إعادة تعريف الذكاء الاصطناعي المؤسسي:

صُمم نظام (HUMAIN ONE) ليكون قلب المؤسسة الذكي، إذ يقوم بأتمتة العمليات الخلفية المعقدة بدقة وامتثال، مع ضمان تنفيذ المهام في الوقت المحدد وتقليل تعقيدات الحوكمة. ويتيح النظام توحيد وظائف المؤسسات المختلفة مثل: الموارد البشرية، والمالية، والمشتريات، والإنتاجية ضمن واجهة واحدة تعتمد على اللغة الطبيعية.

ويستمد النظام قدراته من محرك التنسيق الوكيلي (agentic orchestration engine)، الذي طورته شركة (هيوماين)، إلى جانب النموذج اللغوي الكبير (علّام) AllaM، الموجّه للغة العربية أولًا.

نقلة في البنية المؤسسية.. نظام يدرك النية وينفذ بنحو مستقل:

يعتمد نظام (HUMAIN ONE) على محرك التنسيق الوكيلي ونموذج (علّام) المخصص للعربية، ليقدّم أتمتة متعددة الوسائط، إذ يمثل هذا المحرك قلب النظام، لأنه يسمح للوكلاء المتخصصين – مثل مدير الموارد البشرية أو مدير المشتريات – بالتفاهم والتعاون عبر أنظمة المؤسسة المختلفة، وبدلًا من التعامل مع كل أداة على حدة، يُكلف الوكيل بهدف معقد، ويقوم هو بتخطيط سلسلة المهام المطلوبة وتنفيذها عبر الأنظمة المتصلة بنحو مستقل، مما يلغي الحاجة إلى تدخل بشري مستمر في كل خطوة.

وتتيح هذه البنية تحويل العمليات الخلفية المعقدة إلى إجراءات ذاتية التنفيذ، مما يقلل من أعباء الحوكمة ويرفع كفاءة المؤسسات بنحو جذري.

ويعتمد التفكير الوكيلي في نظام (HUMAIN ONE) بالكامل على نموذج (علّام)، الذي طورته (هيوماين) خصوصًا للغة العربية، والذي يضمن أن النظام لا يعتمد على الترجمة الآلية، بل يفهم بعمق الفروق الدقيقة والسياقات الثقافية والإدارية المتأصلة في اللغة العربية.

ويُعدّ هذا التفوق في الفهم اللغوي هو مفتاح نجاح الذكاء الاصطناعي الوكيلي في بيئات العمل الإقليمية، ويجعل النظام قاطرة للذكاء الاصطناعي المتمحور حول اللغة العربية عالميًا.

كما يتميز النظام بإدماج وظائف المؤسسة المتعددة في واجهة واحدة قائمة على اللغة الطبيعية، إذ يحتاج المستخدم فقط إلى التعبير عن نيته باللغة العربية، والنظام سيدرك السياق وينفذ الإجراء المطلوب بالكامل عبر الوكلاء، مما يقلل من الاحتكاك التقني.

فعلى سبيل المثال؛ يستطيع المستخدم التعامل مع النظام بعبارات طبيعية مثل: “أعدّ تقرير المبيعات”، أو “جدول اجتماع الفريق”، ليتولى النظام إدراك النية وتنفيذ المهمة بسلاسة عبر واجهة موحدة قائمة على اللغة الطبيعية.

تعزيز الإنتاجية والتعاون:

يوفر نظام (HUMAIN ONE) مجموعة متكاملة من وكلاء المؤسسات المتخصصين:

الموارد البشرية: وكلاء لإدارة الإجازات، والرواتب، والتوظيف، والمساندة الشخصية للموظفين.

وكلاء لإدارة الإجازات، والرواتب، والتوظيف، والمساندة الشخصية للموظفين. الإنتاجية والتعاون: أدوات لإدارة الاجتماعات، والبحث المتقدم، ومؤتمرات الفيديو، وبيئة العمل المتكاملة، وبرمجة الوكلاء دون كتابة أي أكواد برمجية أو مع استخدام القليل من الأكواد البرمجية.

أدوات لإدارة الاجتماعات، والبحث المتقدم، ومؤتمرات الفيديو، وبيئة العمل المتكاملة، وبرمجة الوكلاء دون كتابة أي أكواد برمجية أو مع استخدام القليل من الأكواد البرمجية. المشتريات والمالية: وكلاء لإدارة العقود، والمشتريات، والتحليل المالي، مع إمكانية الدمج في الأنظمة الحالية أو الانتقال الكامل إلى بنية HUMAIN التحتية.

الأهمية الاستراتيجية لتمكين المؤسسات العربية:

يمثل إطلاق نظام (HUMAIN ONE) إشارة واضحة لدور المملكة المتنامي في صياغة مستقبل التقنية، وتتجلى أهميته الإستراتيجية في ثلاثة محاور رئيسية، تشمل:

تحرير الإمكانات البشرية: يتيح النظام للذكاء الاصطناعي تولي الأعباء التشغيلية الروتينية الشاقة، مما يحرر القوى العاملة للتركيز في الإبداع، والابتكار، ووضع الإستراتيجيات، ويعزز هذا التحول الكفاءة والإنتاجية في جميع الوظائف إلى مستويات غير مسبوقة.

يتيح النظام للذكاء الاصطناعي تولي الأعباء التشغيلية الروتينية الشاقة، مما يحرر القوى العاملة للتركيز في الإبداع، والابتكار، ووضع الإستراتيجيات، ويعزز هذا التحول الكفاءة والإنتاجية في جميع الوظائف إلى مستويات غير مسبوقة. بناء اقتصاد الوكلاء المفتوح: أطلقت هيوماين أيضًا منصة (HUMAIN Marketplace)، وهي منصة مفتوحة تمكّن المطورين والشركات الخارجية من بناء وكلائهم المتخصصين ونشرهم وتحقيق الدخل منهم، ويصنع ذلك منظومة متكاملة وقابلة للتطوير، مما يضمن نمو قدرات النظام بما يتجاوز قدرات الشركة المؤسسة.

أطلقت هيوماين أيضًا منصة (HUMAIN Marketplace)، وهي منصة مفتوحة تمكّن المطورين والشركات الخارجية من بناء وكلائهم المتخصصين ونشرهم وتحقيق الدخل منهم، ويصنع ذلك منظومة متكاملة وقابلة للتطوير، مما يضمن نمو قدرات النظام بما يتجاوز قدرات الشركة المؤسسة. التكامل المحلي الفائق السرعة: يعكس إطلاق النظام بعد الكشف الشركة عن حاسوبها المحمول الجديد Horizon Pro PC – المزود بمعالج Snapdragon X Elite من كوالكوم – نهجًا متكاملًا، إذ يتميز هذا الجهاز بزر مخصص لتنشيط النظام فورًا، مما يعزز تجربة الذكاء الاصطناعي المحلية الفائق السرعة، والمدعومة ببنية حوسبة قوية من (Groq) مستضافة محليًا في الدمام.

وتضع هذه الخطوة السعودية في مقدمة الدول التي تمزج بين البنية التحتية السحابية والمحلية لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

السعودية تقود عصر الحوسبة المؤسسية الذكية:

يضع نظام (HUMAIN ONE) المملكة العربية السعودية في طليعة مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي عبر تقديم حل متكامل يركز على الكفاءة اللغوية والثقافية العربية، فهذا النظام، بوكلائه المتخصصين في إدارة المهام، يقدم وعدًا بتحويل بيئات العمل المؤسسية المعقدة إلى مساحات موحدة وبديهية.

ومن ثم يمكن القول إنه ليس مجرد برنامج، بل هو بنية تحتية فكرية ترسم معالم الجيل التالي من الحوسبة المؤسسية الذكية على مستوى المنطقة والعالم، ويؤكد ريادة المملكة في الذكاء الاصطناعي الوكيلي.