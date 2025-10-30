مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.. السعودية تقود المنطقة نحو الاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية

في خطوة إستراتيجية تؤكد توجه السعودية نحو ريادة مستقبل الاتصالات الرقمية عالميًا، أعلنت مجموعة (stc)، توقيع اتفاقية إستراتيجية مع شركة (AST SpaceMobile) لتطوير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وذلك خلال فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII 9) في الرياض، بحضور كبار التنفيذيين من الجانبين.

وتحمل هذه الشراكة في طياتها أكثر من مجرد توسيع للتغطية؛ إنها تمثل إطلاقًا فعلًا لتقنية الاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية للأجهزة الجوالة، وهي تقنية ثورية من شأنها إنهاء مفهوم المناطق الميتة، التي تعانيها شبكات الاتصالات التقليدية في الأراضي الشاسعة في المملكة والمنطقة. ويرسم هذا التطور مسارًا جديدًا للتحول الرقمي في المملكة والمنطقة، عبر دمج الاتصالات الفضائية في البنية التحتية الأرضية الموحدة.

اتصال مباشر من الفضاء إلى الجوال:

تعتمد التقنية الجديدة على شبكة الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض، التي تطورها شركة (AST SpaceMobile)، والتي تتيح الاتصال المباشر بين الأقمار الصناعية وأجهزة الجوال دون الحاجة إلى محطات أرضية وسيطة.

وتتكامل هذه التقنية بسلاسة مع البنية التحتية الحالية لمجموعة stc، مما يتيح للمستخدمين تصفح الإنترنت أو إجراء المكالمات في المناطق التي كانت سابقًا خارج نطاق التغطية الأرضية.

ومن المتوقع أن تُطلق الخدمة تجاريًا في الربع الرابع من عام 2026 بعد استكمال المتطلبات التنظيمية والفنية، لتصبح stc من أوائل مزودي الخدمة في المنطقة الذين يقدّمون اتصالًا فضائيًا مباشرًا للأجهزة المحمولة.

سد الفجوة الرقمية والتحول الاقتصادي:

تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير خدمة الاتصال اللاسلكي عبر الأقمار الصناعية في جميع أنحاء المملكة، والأسواق الإقليمية المختارة، بما يضمن:

دعم مشغلي الشبكات: تشمل الاتفاقية تقديم خدماتها لمشغلي الشبكات الرئيسية (MNO)، ومشغلي الشبكات الافتراضية (MVNO) أيضًا، ويعكس ذلك رؤية شمولية لتمكين قطاع الاتصالات بالكامل من الاستفادة من التكنولوجيا الفضائية.

تطور البنية التحتية الرقمية: تعزز هذه الخطوة إستراتيجية stc في الاستثمار في البنية التحتية الحديثة، وتؤكد التزامها بتطوير خدمات الاتصالات المتنقلة لتكون عالمية المستوى.

الريادة الإقليمية والجدول الزمني:

تأتي هذه الاتفاقية ضمن رؤية أوسع تقودها السعودية نحو تبنّي أحدث التقنيات في مجال الاتصالات، مثل شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A)، والاتصال عبر الأقمار الصناعية المنخفضة المدار، وتكامل الشبكات الأرضية والفضائية.

وبتوقيع هذه الاتفاقية، أصبحت مجموعة (stc)، من بين أوائل شركات الاتصالات في المنطقة، التي تتبنى تقنية الاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية للأجهزة الجوال، ومن المتوقع إطلاق الخدمة خلال الربع الرابع من عام 2026، مما يضع المملكة في مقدمة الدول، التي تقدم هذه الخدمة على مستوى المنطقة. ويعكس هذا الجدول الزمني الطموح جاهزية البنية التحتية الرقمية السعودية للدمج التقني السريع.

كما ترسخ هذه الاتفاقية مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار في الاتصالات، وتفتح الباب أمام عصر جديد من الاتصال الشامل، الذي لا تحدّه الجغرافيا، ليصبح الوصول إلى الإنترنت حقًا متاحًا للجميع، من الصحراء إلى الفضاء.