انقطاع عالمي في خدمات “آزور” يُعطّل خدمات مايكروسوفت ويربك شركات كبرى

شهدت شركة مايكروسوفت مساء الأربعاء انقطاعًا واسعًا في خدمات الحوسبة السحابية التابعة لها “آزور Azure”، مما أدّى إلى تعطّل خدمات الشركة نفسها، مثل Microsoft 365 وتيمز وإكس بوكس، وتأثر عدد من عملائها حول العالم.

ومن أبرز المتضررين شركات الطيران “Alaska Airlines” و “Hawaiian Airlines”، بالإضافة إلى مواقع إلكترونية كبرى مثل ستاربكس ومطار “هيثرو” في لندن.

وقالت “مايكروسوفت” في منشور عبر منصة “إكس” إن “خدمات مايكروسوفت 365 تواجه تأثيرات ناتجة عن الانقطاع الجاري في آزور”، مؤكدةً أن فرقها التقنية “حددت مشكلات في الاتصال ببعض أجزاء البنية التحتية الداخلية، وتعمل على استعادة الخدمة تدريجيًا”.

ووفقًا لصفحة حالة الخدمة التابعة لمايكروسوفت، فإن العطل طال نظام “Azure Front Door” المسؤول عن توجيه حركة الإنترنت إلى أقرب مراكز بيانات لتحسين سرعة الوصول، مما تسبب ببطء الاتصالات والأخطاء التقنية لدى عدد كبير من المستخدمين عالميًا.

وفي وقت لاحق، أعلنت مايكروسوفت أن السبب وراء الانقطاع يعود إلى “تغيير إعدادات غير مقصود” في منصة “آزور”، مؤكدةً أنها أعادت طرح إعداد آخر سليم معروف لاستعادة الاستقرار في الخدمة. وأضافت الشركة أن المستخدمين قد يبدؤون بملاحظة تحسن تدريجي في الأداء مع “تحويل حركة البيانات إلى الخوادم السليمة”.

وامتدت آثار الانقطاع إلى مجالات متعددة، إذ أُوقفت جلسة التصويت في البرلمان الأسكتلندي مساء الأربعاء بسبب المشكلات التقنية، كما تأثرت بعض خدمات شركة “فودافون” في المملكة المتحدة.

يُذكر أن الانقطاع تزامن مع إعلان “مايكروسوفت” نتائجها المالية الفصلية، إذ سجّلت إيرادات بلغت 77.7 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين، بزيادة قدرها 40% في قطاع الحوسبة السحابية “آزور” تحديدًا.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع واحد فقط من انقطاع كبير في خدمات الحوسبة السحابية التابعة لشركة أمازون (AWS)، الذي استمر نحو 15 ساعة وأثر في مئات الشركات والتطبيقات، مما يعيد تسليط الضوء على هشاشة البنية التحتية الرقمية العالمية مع ضخامتها واعتماد العالم المتزايد عليها.