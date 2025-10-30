طبقة أمان إضافية.. واتساب تتيح حماية النسخ الاحتياطية بمفاتيح المرور

أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب إطلاق طريقة جديدة لتأمين النسخ الاحتياطية للدردشات دون الحاجة إلى كلمات مرور، وذلك عبر ميزة النسخ الاحتياطية المشفّرة بمفاتيح المرور (Passkeys)، وسوف تتيحها المنصة تدريجيًا لمستخدمي iOS وأندرويد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تشفير سجل الرسائل المخزّنة باستخدام بصمة الوجه أو الإصبع أو رمز قفل الشاشة، وهي الخطوة التي تُبسّط عملية الحماية مقارنةً بالأسلوب السابق الذي أُطلق عام 2021، والذي كان يتطلّب حفظ مفتاح تشفير خاص مكوّن من 64 رقمًا أو إنشاء كلمة مرور مخصصة له.

وتُعَد مفاتيح المرور Passkeys من أحدث تقنيات تسجيل الدخول التي تستغني عن كلمات المرور لصالح أنظمة مصادقة بيومترية مُدمجة في الأجهزة، مثل بصمة الوجه أو الإصبع أو رمز قفل الشاشة، مما يلغي الحاجة إلى إدخال كلمات مرور معقدة. ويمكن للمستخدمين من خلالها تأمين حساباتهم أو بياناتهم بنقرة أو نظرة واحدة فقط. وكانت واتساب قد أضافت دعم مفاتيح المرور لتسجيل الدخول إلى الحسابات في عام 2023.

وقالت واتساب في بيانها: “إن الكثير منّا يحمل ذكريات ثمينة على مدار سنوات في دردشات واتساب، مثل الصور، والملاحظات الصوتية العاطفية، والمحادثات المهمة. لذلك، فإن حماية تلك العناصر في حال فقدت هاتفك أو كنت بحاجة إلى نقلها إلى جهاز جديد يُعد أمرًا في غاية الأهمية”.

وعند توفر الميزة لاحقًا، سيكون ممكنًا تفعيلها من خلال الانتقال إلى “الإعدادات” داخل التطبيق، ثم الضغط على “الدردشات”، واختيار “النسخ الاحتياطي للدردشة”، وتفعيل “النسخ الاحتياطي المشفر تمامًا بين الطرفين”.

تأمين إضافي في واتساب

تُشكّل هذه الخطوة تعزيزًا جديدًا لنهج واتساب في حماية خصوصية المستخدمين، إذ تُضيف طبقة أمان إضافية إلى النسخ الاحتياطية التي تُخزَّن عادةً في خدمات “آي كلاود” أو “جوجل درايف”. وتأتي هذه الميزة لتضمن أنه حتى مزوّدي الخدمات السحابية لن يتمكنوا من الوصول إلى محتوى النسخ الاحتياطية، مما يعزّز التشفير من الطرف إلى الطرف في كافة مراحل التواصل والتخزين.

وبهذه الميزة، تواصل واتساب منافسة تطبيقات المراسلة الأخرى مثل تيليجرام وسيجنال في تأمين بيانات مستخدميها والاحتفاظ بثقتهم، دون الاكتفاء بخاصية التشفير التام للرسائل التي باتت متاحة في الكثير من تطبيقات المراسلة كمعيار أساسي.

وصُممت الميزة الجديدة لتكون سهلة الاستخدام وسريعة التفعيل، إذ يمكن للمستخدم تمكين التشفير مباشرةً من إعدادات النسخ الاحتياطي، لتُستخدم بعدها آليات الأمان نفسها الخاصة بالجهاز. وبذلك لا يحتاج المستخدم إلى أي إعدادات إضافية أو معرفة تقنية متقدمة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية أوسع تتبنّاها ميتا – الشركة المالكة لواتساب – لتعزيز أنظمة المصادقة الحديثة التي تستغني عن كلمات المرور تمامًا، تماشيًا مع التوجّه العالمي نحو تقنيات “مفاتيح المرور” التي بدأت شركات مثل آبل وجوجل بتطبيقها على نطاق واسع.