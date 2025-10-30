السعودية تخطط لقفزة نوعية في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي عبر شراكات عالمية

على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII 9)، لم تقتصر الاجتماعات على صفقات التمويل فحسب، بل امتدت لترسيخ شراكات إستراتيجية جوهرية مع عمالقة التقنية العالميين.

فقد عقد معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، اجتماعات منفصلة مع تشاك روبنز، الرئيس التنفيذي لشركة (سيسكو) Cisco، ومايك سيشيليا، الرئيس التنفيذي لشركة (أراكل) Oracle. وكان جوهر هذه الاجتماعات واحدًا، وهو مناقشة آفاق توسيع الاستثمارات التقنية وتمكين الابتكار في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي.

وتُعدّ هذه الشراكات النوعية بمنزلة شهادة على مكانة المملكة العربية السعودية المتنامية كمركز جاذب للاستثمارات في الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

سيسكو.. تطوير شبكات الاتصال الذكية:

تناول اجتماع معالي السواحه مع تشاك روبنز، الرئيس التنفيذي لشركة (سيسكو)، مجموعة من الموضوعات المحورية، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة العربية السعودية، والتي شملت:

تطوير شبكات الاتصال الذكية: يشير ذلك إلى الاستثمار في تقنيات الشبكات المتقدمة مثل: شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A)، وشبكات الجيل السادس (6G)، وإدماج الذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكات، ويُعدّ هذا النوع من الشبكات هو العمود الفقري لتمكين مشاريع المدن الذكية وخدمات إنترنت الأشياء الواسعة النطاق.

يشير ذلك إلى الاستثمار في تقنيات الشبكات المتقدمة مثل: شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A)، وشبكات الجيل السادس (6G)، وإدماج الذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكات، ويُعدّ هذا النوع من الشبكات هو العمود الفقري لتمكين مشاريع المدن الذكية وخدمات إنترنت الأشياء الواسعة النطاق. تمكين الابتكار في البنية التحتية الرقمية: تتجاوز المناقشات مجرد توريد الأجهزة إلى تمكين مشاريع الابتكار المشترك في بنية الشبكات، مما يسمح للسعودية بتكييف تقنيات سيسكو لمتطلباتها الخاصة.

تتجاوز المناقشات مجرد توريد الأجهزة إلى تمكين مشاريع الابتكار المشترك في بنية الشبكات، مما يسمح للسعودية بتكييف تقنيات سيسكو لمتطلباتها الخاصة. دعم تأهيل الكفاءات الوطنية: يعزز التعاون مع سيسكو مساعي السعودية في توطين الخبرات عبر تدريب الكفاءات الوطنية على أحدث التقنيات المتقدمة في مجال الشبكات والأمن السيبراني، وهو ما يدعم استدامة النمو التقني.

على جانب #مبادرة_مستقبل_الاستثمار؛ اجتمع معالي عبدالله السواحه @aalswaha ، مع الرئيس التنفيذي لشركة CISCO السيد تشاك روبنز، لمناقشة مشاريع الشركة في المملكة وآفاق الشراكة في تطوير شبكات الاتصال الذكية، وتمكين الابتكار في البنية التحتية، ودعم تأهيل الكفاءات الوطنية في التقنيات… pic.twitter.com/5V3WBUsmLz — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) October 29, 2025

أوراكل.. تسريع الحوسبة السحابية ومراكز البيانات:

شهد اجتماع معالي السواحه مع مايك سيشيليا، الرئيس التنفيذي لشركة (أراكل)، بحْث فرص التعاون في تطوير مراكز البيانات والمنصات السحابية الذكية، بما يدعم الحلول الرقمية المتقدمة للقطاعين الحكومي والخاص، وشمل ذلك:

الاستثمار في مراكز البيانات وتطوير المنصات السحابية: يُعدّ هذا المحور حاسمًا، فمراكز البيانات هي المستودعات الفيزيائية للبيانات والقدرات الحاسوبية الضرورية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتشغيلها، وتعميق شراكة أوراكل يعني توسيع سعة البنية التحتية السحابية، وتوفير منصات تخزين ومعالجة بيانات متقدمة.

يُعدّ هذا المحور حاسمًا، فمراكز البيانات هي المستودعات الفيزيائية للبيانات والقدرات الحاسوبية الضرورية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتشغيلها، وتعميق شراكة أوراكل يعني توسيع سعة البنية التحتية السحابية، وتوفير منصات تخزين ومعالجة بيانات متقدمة. تمكين الحلول الذكية للقطاعين: يهدف هذا التعاون إلى توفير الحلول الذكية، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للقطاعين الحكومي والخاص. ويشمل ذلك خدمات الحكومة الرقمية، وحلول التخطيط للموارد المؤسسية المعتمدة على السحابة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاعات الحيوية.

اجتمع معالي عبدالله السواحه @aalswaha مع الرئيس التنفيذي لشركة Oracle السيد مايك سيشيليا، لمناقشة الشراكة في مراكز البيانات وتطوير المنصات السحابية، وتمكين الحلول الذكية للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الابتكار. pic.twitter.com/CkpuN1eNfb — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) October 29, 2025

ويأتي هذا التوسع في الشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية في إطار رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد رقمي متكامل، يربط بين البنية التحتية القوية والابتكار المستمر، ويضع المملكة في صدارة الدول الرائدة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. ويُعد التعاون مع شركتي سيسكو وأوراكل بمنزلة ركيزة إستراتيجية لتمكين المملكة من قيادة الجيل القادم من التقنيات الرقمية، بما يعزز قدرتها على دعم المشاريع الوطنية الكبرى وتحقيق تنمية مستدامة.