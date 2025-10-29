مشاهدة أوضح وتسوّق أسهل.. يوتيوب تطلق تحسينات كُبرى لتطبيق التلفاز

أعلنت منصة مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب مجموعة من المزايا الجديدة المصمّمة لتعزيز تجربة المشاهدة عبر شاشات التلفاز، ومن أبرزها أداة تسوّق فورية وتحسين جودة عرض مقاطع الفيديو ذات الدقة المنخفضة.

تحسين جودة العرض بالذكاء الاصطناعي

وقالت يوتيوب إنها ستبدأ قريبًا بترقية مقاطع الفيديو التي تقل دقتها عن 1080 بكسلًا تلقائيًا إلى جودة HD باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، على أن تدعم المنصة الترقية إلى جودة 4K في المستقبل القريب. وستُطبَّق هذه الميزة فقط على المقاطع التي تتراوح دقتها بين 240 بكسلًا و720 بكسلًا، مع إتاحة خيار الانسحاب من الترقية لصنّاع المحتوى والمشاهدين.

وأضافت يوتيوب أن المبدعين سيبقون قادرين على التحكم الكامل في محتواهم، إذ ستُحفظ النسخ الأصلية من مقاطع الفيديو دون تغيير، ويمكنهم تعطيل تلك التحسينات متى أرادوا. كما سيتمكن المشاهدون من اختيار مشاهدة الفيديو بالدقة الأصلية، مع ظهور خيار “الترقية الفائقة” بوضوح في الإعدادات.

وتُعد ميزة “الانسحاب الاختياري” خطوة مهمّة بعد شكاوى من بعض المبدعين بشأن تطبيق تحسينات تلقائية على مقاطعهم دون إذن، مما أدى أحيانًا إلى تشوّهات بصرية غير مرغوبة.

وفي سياقٍ متصل، أعلنت يوتيوب رفع أقصى حد لحجم الصورة المصغّرة لمقاطع الفيديو من 2 ميجابايت إلى 50 ميجابايت لدعم صور بدقة قدرها 4K، كما بدأت اختبار رفع مقاطع فيديو أكبر حجمًا مع مجموعة محدودة من صنّاع المحتوى.

تسوّق مباشر من شاشة التلفاز

أما على صعيد التسوّق، فسوف يتمكن المستخدمون قريبًا من شراء المنتجات المعروضة داخل مقاطع الفيديو مباشرةً عبر مسح رمز QR يظهر في شاشة التلفاز، مما ينقلهم مباشرةً إلى صفحة المنتج في هواتفهم. كما تختبر المنصة ميزة جديدة تتيح لصنّاع المحتوى عرض منتجاتهم في لحظات زمنية محدّدة من الفيديو.

وشملت التحديثات أيضًا تحسينات في واجهة المشاهدة، منها معاينات تفاعلية في الصفحة الرئيسية لتسهيل تصفّح القنوات المفضّلة، وتصميم جديد لصفحة “العروض Shows” التي تنظّم مقاطع الفيديو في مواسم مترابطة على غرار منصات البث الأخرى، كما حسّنت يوتيوب البحث داخل القنوات لعرض نتائج أكثر ارتباطًا بصانع المحتوى نفسه.

يوتيوب تراهن على شاشات التلفاز

تُعد شاشات التلفاز اليوم أسرع المنصّات نموًا لاستخدام يوتيوب، مع تزايد عدد المستخدمين الذين يفضلون مشاهدة المحتوى عبر الشاشات الكبيرة بدلًا من الهواتف. وتقول الشركة إن هذه التحسينات تأتي استجابة لهذا التحوّل في سلوك الجمهور، وضمن إستراتيجية أوسع لتعزيز تجربة المنزلية.

وتُطرح هذه التحسينات في إطار توجّه متزايد من منصّات الفيديو نحو استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العرض دون الحاجة إلى إعادة رفع المحتوى. وتشير تقارير تقنية إلى أن يوتيوب تسعى من خلال هذه التقنية إلى تقليل الفارق البصري بين المقاطع القديمة والمحتوى الحديث، وجعل المشاهدة عبر الشاشات الكبيرة أكثر سلاسة ووضوحًا.