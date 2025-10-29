كيف تمهّد مبادرة تنمية القدرات البشرية لعصر التصنيع الذكي في السعودية؟

إذا كانت البنية التحتية الرقمية تمثّل عصب الثورة الصناعية الرابعة، فإن الكوادر البشرية المؤهلة هي محركها وميزتها التنافسية الحقيقية. وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII 9) المُنعقد حاليًا في الرياض، مبادرة تنمية القدرات البشرية في التصنيع المتقدم.

وتستهدف هذه المبادرة الطموحة تأهيل 10,000 متدرب ومتدربة بحلول عام 2035، وهي تُمثل الجسر الذي سيعبر بالمملكة من مرحلة تبني التكنولوجيا إلى مرحلة قيادة الثورة الصناعية الرابعة.

ولا تقتصر المبادرة على كونها برنامجًا تدريبيًا، بل تمثل خريطة طريق وطنية لبناء قاعدة معرفية وصناعية متقدمة، تواكب التقنيات الحديثة وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتتجسّد الروح التنفيذية للمبادرة في مشاركة شركة (آلات) Alat، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، التي تسهم بدور محوري في ربط الاستثمار الصناعي بتأهيل الكفاءات الوطنية، لتصبح الشراكة بين التقنية والإنسان هي المحرك الفعلي للريادة الصناعية السعودية في المرحلة المقبلة.

بناء جيل صناعي رقمي يقود التحول الوطني:

تهدف المبادرة إلى تطوير قدرات بشرية وطنية قادرة على مواكبة التحول الصناعي السريع، الذي تشهده المملكة، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية عبر تمكين الشباب من التعامل مع التقنيات المتقدمة مثل: الروبوتات، وإنترنت الأشياء الصناعي، والطباعة الثلاثية الأبعاد، والذكاء الاصطناعي الصناعي.

استثمارٌ في الإنسان .. وتمكينٌ للصناعات المتقدمة "مبادرة تنمية القدرات البشرية في التصنيع المتقدم" تهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية لبناء مستقبل صناعي منافس عالميًا. pic.twitter.com/nRJE2kqwh3 — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) October 28, 2025

ويأتي إطلاق المبادرة في إطار توجه إستراتيجي متكامل بين وزارة الصناعة وعدة جهات وطنية، من أبرزها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، والأكاديمية الوطنية للصناعة، بما يضمن بناء منظومة متكاملة لتطوير رأس المال البشري في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

دور شركة (آلات) السعودية.. نموذج وطني لتطبيق التصنيع المتقدّم:

يُعدّ مشاركة شركة (آلات)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة العملاقة، في هذه المبادرة، هو المفتاح التنفيذي الذي يربط الرؤية الطموحة بالواقع العملي، إذ لا تكتفي (آلات) بالاستفادة من المبادرة لتعزيز كوادرها فحسب، بل هي أولى الشركات المستفيدة والمساهمة بنحو فعّال.

ويعني ذلك أن شركة (آلات)، التي تُعنى بالتصنيع التقني والإلكتروني المتقدم، ستكون بمنزلة الأكاديمية التطبيقية للمتدربين، إذ ستُقدم الشركة بيئة عمل مباشرة لتدريب الكوادر على أحدث التقنيات الصناعية الحديثة ضمن مشاريعها الفعلية.

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة مبادرة تطوير القدرات البشرية في التصنيع المتقدّم. #آلات من أوائل الشركات المستفيدة من هذه المبادرة التي تهدف لتأهيل أكثر من 10,000 سعودي وسعودية بحلول عام 2035م في مجالات التصنيع والتقنيات الحديثة. 🔗… pic.twitter.com/57kSh1yCGs — Alat | #TomorrowMadeBetter (@alat_tech) October 29, 2025

كما تُرسخ (آلات) من خلال دورها في المبادرة، نفسها كنموذج رائد للتحول الصناعي القائم على الكفاءات الوطنية، إذ إنها تضمن أن يكون الجيل القادم من الكفاءات قادرًا على قيادة مستقبل التصنيع المتقدّم في المملكة، مما يساهم مباشرة في تحقيق هدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

وتنسجم مشاركة (آلات) مع أهداف برنامج (عزم) التابع لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يسهّل استفادة شركات المنظومة من برامج تأهيل الكوادر، مما يؤكد التزام صندوق الاستثمارات العامة بتحويل محفظته الاستثمارية إلى محرك لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاعات التقنية والمهنية.

تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في الصناعة والابتكار:

تعكس المبادرة التزام المملكة بتسريع تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتوطين التقنية في القطاعات الإنتاجية، ضمن أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة عالميًا تعتمد على التقنية والابتكار والكفاءات البشرية كركائز أساسية للنمو المستدام.

ولذلك تُعدّ مبادرة تنمية القدرات البشرية في التصنيع المتقدّم نقطة تحوّل في مسار تمكين الإنسان السعودي من قيادة الصناعة المستقبلية، وتؤكد أن التحول الصناعي في المملكة لا يقوم فقط على التقنية، بل على الإنسان الذي يصنعها.