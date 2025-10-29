قمة جديدة.. القيمة السوقية لآبل ومايكروسوفت تتجاوز 4 تريليونات دولار

سجلت شركتا آبل ومايكروسوفت إنجازًا تاريخيًا جديدًا بتجاوزهما القيمة السوقية البالغة 4 تريليونات دولار يوم الثلاثاء، لتصبحا في سباقٍ محموم نادر مع شركة إنفيديا التي تُقدّر قيمتها حاليًا بـ 4.6 تريليونات دولار.

مايكروسوفت.. شراكة مع OpenAI تدفع النمو

قفزت أسهم مايكروسوفت بنحو 3% بعد إعلانها استكمال استحواذها على حصة قدرها 27% في الهيكل الربحي لشركة OpenAI، في خطوةٍ تُعزز رهانها المبكر على الشركة التي تطور أشهر أداة ذكاء اصطناعي “ChatGPT”.

وتُعد هذه الشراكة حجر الزاوية في إستراتيجية مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي، إذ باتت تقنيات OpenAI مدمجة في منتجاتها من خدمات “آزور” السحابية إلى حزمة “أوفيس” الإنتاجية، مما دفع المؤسسات إلى تفضيل حلولها المدعومة بالذكاء الاصطناعي على منافسيها.

وتُعدّ هذه المرة الثانية التي تتجاوز فيها مايكروسوفت حاجز 4 تريليونات دولار، بعد أن لامسته لمدة وجيزة في يوليو الماضي، لكن المكاسب الحالية تبدو أكثر استقرارًا بفضل اتساع أثر الذكاء الاصطناعي في كافة أعمالها.

آبل.. مبيعات آيفون 17 تقفز بالأسهم

أما آبل، فقد وصلت إلى هذا المستوى عبر مسارٍ مختلف، إذ ارتفعت أسهمها في جلسات تداول متتالية مدفوعةً بمبيعات قوية لهواتف آيفون 17 التي أطلقتها في سبتمبر، والتي فاقت توقعات المحللين.

وأشار محللون إلى أن الشركة استفادت من مرونتها في إدارة سلسلة الإمداد، مما مكنها من تجنب تأثيرات الرسوم الجمركية المحتملة التي فرضها ترامب.

ونجحت آبل في نقل جزء كبير من التصنيع الموجّه للسوق الأمريكية إلى الهند وفيتنام، لتقليل اعتمادها على الصين، مع الحفاظ على علاقات اقتصادية متوازنة مع الإدارة الأمريكية الحالية، وهو ما منحها ميزة إستراتيجية في مشهد التجارة الدولية المعقد.

سباق ثلاثي على قمة العالم

يعكس بلوغ الشركتين هذا المستوى القياسي أكثر من مجرد حماسٍ استثماري، إذ يُبرز التحوّل العميق في خريطة السيطرة والنفوذ داخل صناعة التكنولوجيا، في حين تُعيد استثمارات الذكاء الاصطناعي وتنوّع سلاسل الإمداد تشكيل موازين القوى بين الشركات الكُبرى.

ومع تربع إنفيديا على القمة بفضل هيمنتها على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، تتجه المنافسة إلى أن تُصبح سباقًا ثلاثيًا بين آبل ومايكروسوفت وإنفيديا، لكلٍّ منها طريقتها الخاصة في توظيف الذكاء الاصطناعي لدفع أسهمها وتحقيق التفوق في القيمة السوقية.