صفقة العمالقة.. أرامكو تستحوذ على حصة في “هيوماين” لتعزيز ريادة السعودية في الذكاء الاصطناعي

في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تسريع بناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وأرامكو السعودية، توقيع مذكرة أحكام غير ملزمة تستحوذ بموجبها أرامكو على حصة أقلية مؤثرة في شركة (هيوماين) Humain، إحدى شركات الصندوق الرائدة في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي الشاملة على مستوى العالم.

لا تُعدّ هذه الصفقة مجرد تحويل للأسهم، بل هي تكامل إستراتيجي بين قوة رأس المال السيادي، والخبرة الصناعية والبيانات التشغيلية الضخمة لأكبر شركة طاقة في العالم (أرامكو).

ويهدف هذا الاتحاد إلى تمكين التوسع السريع لعمليات (هيوماين) وتعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا تنافسيًا لتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي. وبجمع أصول الذكاء الاصطناعي والكوادر المهنية من كلّا الكيانين الوطنيين، تضع المملكة أساسًا متينًا لبناء الذكاء السيادي، كما تضمن توطين الملكية الفكرية والابتكار في هذا المجال الحاسم.

إدماج التقنيات المتقدمة في قلب العمليات الصناعية:

تأتي هذه الشراكة ضمن رؤية المملكة 2030، التي تعزز التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. وستمكّن أرامكو من الاستفادة من قدرات (هيوماين) المتقدمة، التي تشمل: مراكز البيانات الحديثة، والحوسبة السحابية الفائقة الأداء، والنماذج اللغوية الكبيرة للذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماج التقنيات المتقدمة في العمليات الصناعية والخدماتية لأرامكو، مما يعزز كفاءتها وريادتها التقنية.

الحميّد: توحيد قوى الذكاء الاصطناعي يعزز الريادة السعودية العالمية

أكد يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، أن هذا الاتحاد يمثل خطوة إستراتيجية حاسمة في مسار بناء منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة موضحًا أن: “توحيد أصول الذكاء الاصطناعي التابعة لصندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية تحت مظلة هيوماين، يرسّخ قدرات المملكة في تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الابتكار، وتوطين الملكية الفكرية في واحد من أكثر المجالات التقنية تأثيرًا في المستقبل”.

وأضاف الحميّد أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا جديدة لتكامل الاستثمارات وتسريع نمو القطاع، وتنسجم مع إستراتيجية الصندوق الرامية إلى ترسيخ موقع المملكة كمركز دولي تنافسي للذكاء الاصطناعي، ومحور رائد في إعادة تشكيل ملامح الثورة التقنية العالمية القادمة.

الناصر: شراكتنا في “هيوماين” تعزز قيادة التحول في الذكاء الاصطناعي في المملكة

أكد المهندس أمين بن حسن الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أن الذكاء الاصطناعي لم يَعد خيارًا، بل أصبح المحرك الرئيس لتحول الأعمال عالميًا، مشيرًا إلى أن أرامكو تستثمر بعمق في هذا التحول لتسريع الابتكار وتحقيق الكفاءة على المستويين المحلي والدولي.

وقال الناصر: “نحن في أرامكو السعودية ننظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه قوة إستراتيجية قادرة على إعادة تشكيل مستقبل الطاقة والصناعة. كما نسخّره لإدارة الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية، مع المحافظة على قدرتنا التنافسية عبر نماذج عمل ومشاريع مبتكرة تمييز بها أرامكو عن غيرها. وتمثل شراكتنا في هيوماين امتدادًا لهذا التوجه، إذ تمكّننا من الإسهام في قيادة التحول الوطني في الذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع طموحات المملكة الطموحة في هذا المجال الحيوي”.

وأضاف: “مع التوسع العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يتزايد طلب الطاقة بوتيرة غير مسبوقة، وتظل أرامكو السعودية في موقع إستراتيجي فريد للاستفادة من هذا النمو وقيادة المرحلة المقبلة من الابتكار الصناعي القائم على الذكاء الاصطناعي”.

أهمية الصفقة:

تسريع التوسع في الذكاء الاصطناعي: استحواذ أرامكو على حصة في (هيوماين) يدعم التوسع السريع للشركة في تطوير القدرات التقنية والمراكز الرقمية.

استحواذ أرامكو على حصة في (هيوماين) يدعم التوسع السريع للشركة في تطوير القدرات التقنية والمراكز الرقمية. تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص: دمج أصول الصندوق وأرامكو يصنع منظومة متكاملة لتطوير البنية التحتية والتطبيقات الذكية.

دمج أصول الصندوق وأرامكو يصنع منظومة متكاملة لتطوير البنية التحتية والتطبيقات الذكية. دفع الابتكار المحلي: تشمل خطة هيوماين تطوير مراكز بيانات متقدمة، ونماذج ذكاء اصطناعي قوية متعددة الوسائط، وحلول مبتكرة قابلة للتطبيق في القطاعات المختلفة.

تشمل خطة هيوماين تطوير مراكز بيانات متقدمة، ونماذج ذكاء اصطناعي قوية متعددة الوسائط، وحلول مبتكرة قابلة للتطبيق في القطاعات المختلفة. استدامة الاستثمار الرقمي: توفر الشراكة قاعدة تمويلية وتقنية مستدامة تتيح بناء اقتصاد رقمي متين يواكب طلب خدمات الذكاء الاصطناعي العالمي المتزايد.

ومنذ انطلاقتها في مايو 2025، تمضي شركة (هيوماين) بخطى متسارعة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، ترتكز على أربع محاور أساسية تشمل: مراكز البيانات من الجيل التالي، والبنية التحتية الفائقة الأداء، والحوسبة السحابية المتقدمة، ونماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وتفخر الشركة بامتلاكها أحد أقوى النماذج الكبيرة المتعددة الوسائط للغة العربية في العالم.

ولتعزيز هذه القوة، انتقلت آخرًا الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تحت مظلة (هيوماين)، ويمثل هذا الانتقال خطوة نوعية تعزز قدرات الشركة التقنية ومكانتها الإقليمية، بما يتماشى مع إستراتيجية الصندوق لتوطين التقنيات المتقدمة وبناء اقتصاد رقمي منافس عالميًا.

ترسيخ المكانة العالمية للذكاء الاصطناعي السعودي:

يمثل استحواذ أرامكو على حصة أقلية في (هيوماين) خطوة حاسمة في إستراتيجية المملكة للذكاء الاصطناعي، إذ توحد قوة التمويل والبيانات والخبرة التشغيلية تحت مظلة واحدة. كما تضمن هذه الشراكة أن يكون التحول الرقمي لأرامكو مدعومًا ببنية تحتية وطنية رائدة، وفي الوقت ذاته، تمنح هيوماين الموارد اللازمة للوصول إلى هدفها الطموح بأن تكون محورًا عالميًا رائدًا لجهود إعادة تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي.