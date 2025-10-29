صعود تاريخي.. القيمة السوقية لإنفيديا تتجاوز 5 تريليونات دولار بفضل الذكاء الاصطناعي

سجّلت شركة إنفيديا إنجازًا غير مسبوق يوم الأربعاء، بعدما أصبحت أول شركة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار، إثر ارتفاع أسهمها بأكثر من 3%، لتتقدّم بذلك على شركتي مايكروسوفت وآبل اللتين تجاوزت قيمة كل منهما نحو 4 تريليونات دولار يوم الثلاثاء.

وجاء هذا الارتفاع القياسي بعد تصريحات الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ خلال مؤتمر مطوري الشركة (GTC) في واشنطن، حيث كشف أنّ إنفيديا حصلت على طلبات شراء لرقاقات الذكاء الاصطناعي تتجاوز 500 مليار دولار حتى نهاية عام 2026، واصفًا ذلك بأنه “رؤية مالية غير مسبوقة في تاريخ شركات التقنية”.

وقال هوانغ: “ربما نكون أول شركة تقنية في التاريخ تمتلك رؤية واضحة لإيرادات تصل إلى نصف تريليون دولار”، في إشارة إلى الطلبات المؤكدة لرقاقات Blackwell الحالية وسلسلة Rubin المقرر إطلاقها العام المقبل.

عودة إنفيديا إلى الصين

وتزايدت مكاسب إنفيديا مع احتمال توسيع نطاق تعاملها مع السوق الصينية، إذ صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال رحلته إلى بعض الدول الآسيوية بأنه يعتزم مناقشة رقاقات”Blackwell” مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية، واصفًا الرقاقات بأنها “الأكثر تطورًا في العالم” و”تتفوق على أي رقاقة أخرى بعشر سنوات”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل القيود الأمريكية والصينية التي حرمت إنفيديا من الوصول إلى إحدى أكبر أسواقها، مما أدّى إلى تراجع حصتها في الصين من 95% إلى الصفر، وانخفاض إيراداتها من السوق الصينية إلى 2.8 مليار دولار فقط في الربع الأخير، مقارنةً بـ 15.5 مليار دولار في المدة السابقة نفسها من العام الماضي.

وكانت الشركة قد طرحت خطة تقضي بتقاسم 15% مع الحكومة الأمريكية من عائدات مبيعات شريحة H20، وهي نسخة معدلة للامتثال لقوانين التصدير في الولايات المتحدة، مقابل الحصول على تراخيص تصدير، لكن الاتفاق لم يُفعّل رسميًا حتى الآن.

تصنيع محلي وتوسّع استثماري

وأعلن هوانغ خلال المؤتمر أن الشركة بدأت الإنتاج الكامل لرقاقات Blackwell في مصنعها الجديد بولاية أريزونا الأمريكية، ضمن سياسة “إعادة التصنيع إلى الداخل” التي دعا إليها ترامب.

وكشفت إنفيديا عن استثمار قيمته مليار دولار في شركة نوكيا لتطوير معدات اتصالات تعتمد على رقاقاتها في شبكات الجيلين الخامس والسادس (5G و 6G)، إلى جانب شراكة مع أوراكل لبناء سبعة حواسيب فائقة (Supercomputers) لصالح وزارة الطاقة الأمريكية، يضم أكبرها 100 ألف رقاقة ذكاء اصطناعي من نوع Blackwell.

قفزات غير مسبوقة

وفقًا لتقديرات مؤسسة “مورغان ستانلي” المالية، فإن إنفاق شركات الحوسبة السحابية الكبرى – مثل أمازون وجوجل ومايكروسوفت وميتا وأوراكل – على البنية التحتية سيبلغ 632 مليار دولار بحلول عام 2027، مما يعزز الإقبال الكبير على رقاقات إنفيديا التي تهيمن على نحو 90% من سوق معالجات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي بلوغ عتبة الـ5 تريليونات بعد ثلاثة أشهر فقط من تجاوز إنفيديا حاجز 4 تريليونات في يوليو الماضي، في مسار صعودي استثنائي؛ إذ بلغت قيمتها تريليون دولار في يونيو 2023، وتريليوني دولار في فبراير 2024، و 3 تريليونات في يونيو 2024، لترتفع أسهمها بأكثر من 50% منذ بداية عام 2025.

سباق يتسارع

تجاوزت القيمة السوقية لكل من آبل ومايكروسوفت حاجز 4 تريليونات هذا الأسبوع؛ إذ بلغت قيمة آبل هذا المستوى بعد الإقبال الكبير على سلسلة آيفون 17، في حين تجاوزت مايكروسوفت العتبة ذاتها بفضل توسيع استثماراتها في OpenAI بعد إعادة هيكلتها الأخيرة.

وبهذا الإنجاز، تُثبّت إنفيديا موقعها في قمة سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، وتؤكد أن رقاقاتها أصبحت القلب النابض لثورة الحوسبة الحديثة التي تُعيد رسم خريطة القوى في عالم التقنية.